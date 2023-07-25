https://ria.ru/20230725/politseyskiy-1886092434.html

СК установил полицейского, собиравшего информацию о семье убитой Дугиной

СК установил полицейского, собиравшего информацию о семье убитой Дугиной - РИА Новости, 25.07.2023

СК установил полицейского, собиравшего информацию о семье убитой Дугиной

СК РФ установил полицейского, который за деньги собирал информацию о семье убитой Дарье Дугиной, дело против него и еще одного фигуранта находится на... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T09:24

2023-07-25T09:24

2023-07-25T11:47

россия

одинцовский район

дарья дугина

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. СК РФ установил полицейского, который за деньги собирал информацию о семье убитой Дарье Дугиной, дело против него и еще одного фигуранта находится на завершающей стадии, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. "Выявлены лица, которые за денежное вознаграждение собрали и распространили информацию о семье погибшей. Сотрудник полиции Иван Рыбин передал Даниилу Чоудхури информацию о Дугиных из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. В отношении Рыбина и Чоудхури расследование находится на завершающей стадии, они знакомятся с материалами уголовного дела", - сказал Бастрыкин. Он также рассказал, что мощность самодельного взрывного устройства, которое использовали для подрыва автомобиля Дугиной, соответствовала 500 граммам в тротиловом эквиваленте. Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>

https://ria.ru/20230725/obvinenie-1886086041.html

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

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россия, одинцовский район, дарья дугина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, московская область (подмосковье)