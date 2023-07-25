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СК установил полицейского, собиравшего информацию о семье убитой Дугиной - РИА Новости, 25.07.2023
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09:24 25.07.2023 (обновлено: 11:47 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/politseyskiy-1886092434.html
СК установил полицейского, собиравшего информацию о семье убитой Дугиной
СК установил полицейского, собиравшего информацию о семье убитой Дугиной - РИА Новости, 25.07.2023
СК установил полицейского, собиравшего информацию о семье убитой Дугиной
СК РФ установил полицейского, который за деньги собирал информацию о семье убитой Дарье Дугиной, дело против него и еще одного фигуранта находится на... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T09:24
2023-07-25T11:47
россия
одинцовский район
дарья дугина
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. СК РФ установил полицейского, который за деньги собирал информацию о семье убитой Дарье Дугиной, дело против него и еще одного фигуранта находится на завершающей стадии, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. "Выявлены лица, которые за денежное вознаграждение собрали и распространили информацию о семье погибшей. Сотрудник полиции Иван Рыбин передал Даниилу Чоудхури информацию о Дугиных из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. В отношении Рыбина и Чоудхури расследование находится на завершающей стадии, они знакомятся с материалами уголовного дела", - сказал Бастрыкин. Он также рассказал, что мощность самодельного взрывного устройства, которое использовали для подрыва автомобиля Дугиной, соответствовала 500 граммам в тротиловом эквиваленте. Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина &gt;&gt;
https://ria.ru/20230725/obvinenie-1886086041.html
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россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
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россия, одинцовский район, дарья дугина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, московская область (подмосковье)
Россия, Одинцовский район, Дарья Дугина, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Московская область (Подмосковье)
СК установил полицейского, собиравшего информацию о семье убитой Дугиной

Бастрыкин: СК установил полицейского, который собирал информацию о семье убитой Дугиной

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. СК РФ установил полицейского, который за деньги собирал информацию о семье убитой Дарье Дугиной, дело против него и еще одного фигуранта находится на завершающей стадии, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
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"Выявлены лица, которые за денежное вознаграждение собрали и распространили информацию о семье погибшей. Сотрудник полиции Иван Рыбин передал Даниилу Чоудхури информацию о Дугиных из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. В отношении Рыбина и Чоудхури расследование находится на завершающей стадии, они знакомятся с материалами уголовного дела", - сказал Бастрыкин.
Он также рассказал, что мощность самодельного взрывного устройства, которое использовали для подрыва автомобиля Дугиной, соответствовала 500 граммам в тротиловом эквиваленте.
Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>
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