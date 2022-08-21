https://ria.ru/20220821/dugina-1811091971.html

Захарова прокомментировала убийство Дарьи Дугиной

Захарова прокомментировала убийство Дарьи Дугиной - РИА Новости, 21.08.2022

Захарова прокомментировала убийство Дарьи Дугиной

Если версию об "украинском следе" в деле об убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T12:06

2022-08-21T12:06

2022-08-21T12:27

происшествия

мария захарова

денис пушилин

александр дугин

донецкая народная республика

одинцовский район

украина

подрыв автомобиля дарьи дугиной

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811077976_1:0:1187:667_1920x0_80_0_0_9a4f28477e85f3438e637c67790e7a36.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Если версию об "украинском следе" в деле об убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Если подтвердится украинский след, – а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, – то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Дипломат отметила, что фактов, подтверждающих правомерность такого предположения, накопилось достаточно: "от политических призывов к насилию до руководства и участия государственных структур Украины в преступлениях".Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. Сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Место происшествия осматривали взрывотехники, по результатам будет назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Прорабатываются различные версии произошедшего. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.

https://radiosputnik.ria.ru/20220821/dugina-1811092525.html

https://ria.ru/20220821/podryv-1811091439.html

донецкая народная республика

одинцовский район

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, мария захарова, денис пушилин, александр дугин, донецкая народная республика, одинцовский район, украина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, дарья дугина