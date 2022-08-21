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Захарова прокомментировала убийство Дарьи Дугиной - РИА Новости, 21.08.2022
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Захарова прокомментировала убийство Дарьи Дугиной
Захарова прокомментировала убийство Дарьи Дугиной - РИА Новости, 21.08.2022
Захарова прокомментировала убийство Дарьи Дугиной
Если версию об "украинском следе" в деле об убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T12:06
2022-08-21T12:27
происшествия
мария захарова
денис пушилин
александр дугин
донецкая народная республика
одинцовский район
украина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Если версию об "украинском следе" в деле об убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Если подтвердится украинский след, – а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, – то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Дипломат отметила, что фактов, подтверждающих правомерность такого предположения, накопилось достаточно: "от политических призывов к насилию до руководства и участия государственных структур Украины в преступлениях".Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. Сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Место происшествия осматривали взрывотехники, по результатам будет назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Прорабатываются различные версии произошедшего. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.
https://radiosputnik.ria.ru/20220821/dugina-1811092525.html
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одинцовский район
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происшествия, мария захарова, денис пушилин, александр дугин, донецкая народная республика, одинцовский район, украина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, дарья дугина
Происшествия, Мария Захарова, Денис Пушилин, Александр Дугин, Донецкая Народная Республика, Одинцовский район, Украина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Дарья Дугина
12:06 21.08.2022 (обновлено: 12:27 21.08.2022)
 
Захарова прокомментировала убийство Дарьи Дугиной

Захарова о следствии по делу Дугиной: речь может идти о политике гостерроризма Киева

© Следком/TelegramНа месте подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной
На месте подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной
© Следком/Telegram
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Если версию об "украинском следе" в деле об убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если подтвердится украинский след, – а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, – то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
На месте подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной
12:12В России
Взрывное устройство в машине Дугиной установили под днищем, заявили в СК
Дипломат отметила, что фактов, подтверждающих правомерность такого предположения, накопилось достаточно: "от политических призывов к насилию до руководства и участия государственных структур Украины в преступлениях".
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. Сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.
Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Место происшествия осматривали взрывотехники, по результатам будет назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Прорабатываются различные версии произошедшего. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.
На месте подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной
12:03
СК рассказал подробности подрыва автомобиля Дугиной
 
ПроисшествияМария ЗахароваДенис ПушилинАлександр ДугинДонецкая Народная РеспубликаОдинцовский районУкраинаПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойДарья Дугина
 
 
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