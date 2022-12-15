https://ria.ru/20221215/nagrada-1838811152.html

Общественники учредили международную награду имени Дарьи Дугиной

Общественники учредили международную награду имени Дарьи Дугиной - РИА Новости, 15.12.2022

Общественники учредили международную награду имени Дарьи Дугиной

Общественные организации РФ учредили международную общественную награду "Медаль имени Дарьи Дугиной за верность русскому миру и традиционным ценностям",... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:21

2022-12-15T11:21

2022-12-15T12:29

россия

дарья дугина

общество

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Общественные организации РФ учредили международную общественную награду "Медаль имени Дарьи Дугиной за верность русскому миру и традиционным ценностям", рассказала глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада."Ранее я упомянула, что сегодня действительно исторический день, сегодня мы здесь также собрались для того, чтобы учредить международную общественную награду "Медаль имени Дарьи Дугиной за верность русскому миру и традиционным ценностям", - сказала Тэрада на конференции, посвященной 30-летию со дня рождения журналистки Дарьи Дугиной.По словам Тэрада, награда учреждается Международным Евразийским движением, Фондом защиты национальных ценностей, Фондом борьбы с репрессиями и Изборским клубом.На конференции представители организации подписали решение об учреждении награды и ее положение.Также в ходе мероприятия наградили первых лауреатов: военного корреспондента, музыканта Акима Апачева и венгерскую журналистку, автора фильма Майю Ногради.Журналистка Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. Дугиной 15 декабря исполнилось бы 30 лет.

https://ria.ru/20221207/dugina-1837091508.html

https://ria.ru/20221125/dugina-1834172871.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, дарья дугина, общество