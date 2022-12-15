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Общественники учредили международную награду имени Дарьи Дугиной - РИА Новости, 15.12.2022
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Общественники учредили международную награду имени Дарьи Дугиной
Общественники учредили международную награду имени Дарьи Дугиной - РИА Новости, 15.12.2022
Общественники учредили международную награду имени Дарьи Дугиной
Общественные организации РФ учредили международную общественную награду "Медаль имени Дарьи Дугиной за верность русскому миру и традиционным ценностям",... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:21
2022-12-15T12:29
россия
дарья дугина
общество
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Общественные организации РФ учредили международную общественную награду "Медаль имени Дарьи Дугиной за верность русскому миру и традиционным ценностям", рассказала глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада."Ранее я упомянула, что сегодня действительно исторический день, сегодня мы здесь также собрались для того, чтобы учредить международную общественную награду "Медаль имени Дарьи Дугиной за верность русскому миру и традиционным ценностям", - сказала Тэрада на конференции, посвященной 30-летию со дня рождения журналистки Дарьи Дугиной.По словам Тэрада, награда учреждается Международным Евразийским движением, Фондом защиты национальных ценностей, Фондом борьбы с репрессиями и Изборским клубом.На конференции представители организации подписали решение об учреждении награды и ее положение.Также в ходе мероприятия наградили первых лауреатов: военного корреспондента, музыканта Акима Апачева и венгерскую журналистку, автора фильма Майю Ногради.Журналистка Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. Дугиной 15 декабря исполнилось бы 30 лет.
https://ria.ru/20221207/dugina-1837091508.html
https://ria.ru/20221125/dugina-1834172871.html
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россия, дарья дугина, общество
Россия, Дарья Дугина, Общество
11:21 15.12.2022 (обновлено: 12:29 15.12.2022)
 
Общественники учредили международную награду имени Дарьи Дугиной

Общественники учредили награду имени Дарьи Дугиной "за верность русскому миру"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрощание с Дарьей Дугиной
Прощание с Дарьей Дугиной - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Прощание с Дарьей Дугиной. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Общественные организации РФ учредили международную общественную награду "Медаль имени Дарьи Дугиной за верность русскому миру и традиционным ценностям", рассказала глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада.
"Ранее я упомянула, что сегодня действительно исторический день, сегодня мы здесь также собрались для того, чтобы учредить международную общественную награду "Медаль имени Дарьи Дугиной за верность русскому миру и традиционным ценностям", - сказала Тэрада на конференции, посвященной 30-летию со дня рождения журналистки Дарьи Дугиной.
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По словам Тэрада, награда учреждается Международным Евразийским движением, Фондом защиты национальных ценностей, Фондом борьбы с репрессиями и Изборским клубом.
На конференции представители организации подписали решение об учреждении награды и ее положение.
Также в ходе мероприятия наградили первых лауреатов: военного корреспондента, музыканта Акима Апачева и венгерскую журналистку, автора фильма Майю Ногради.
Журналистка Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. Дугиной 15 декабря исполнилось бы 30 лет.
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