https://ria.ru/20230517/dugina-1872336192.html

Памятник Дарье Дугиной появится в Москве

Памятник Дарье Дугиной появится в Москве - РИА Новости, 17.05.2023

Памятник Дарье Дугиной появится в Москве

Памятник журналистке Дарье Дугиной появится в Миусском сквере в Москве, сообщается в телеграм-канале Общественной палаты РФ. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T11:44

2023-05-17T11:44

2023-05-17T11:54

общество

россия

москва

одинцовский район

дарья дугина

подрыв автомобиля дарьи дугиной

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Памятник журналистке Дарье Дугиной появится в Миусском сквере в Москве, сообщается в телеграм-канале Общественной палаты РФ. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. Дугиной 15 декабря исполнилось бы 30 лет. "В Миусском сквере в Москве поставят памятник Дарье Дугиной", - говорится в сообщении. Также указывается, что в ближайшее время бюст Дарьи Дугиной появится на месте трагедии в Одинцовском районе. "На ее могилу и место теракта приезжает множество людей, неравнодушных к подвигу журналистки", - добавляется в сообщении. Ранее первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предложил назвать в честь Дарьи Дугиной улицу в Мелитополе.

https://ria.ru/20221221/portret-1840381923.html

россия

москва

одинцовский район

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, москва, одинцовский район, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, московская область (подмосковье)