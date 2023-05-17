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Памятник Дарье Дугиной появится в Москве - РИА Новости, 17.05.2023
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11:44 17.05.2023 (обновлено: 11:54 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/dugina-1872336192.html
Памятник Дарье Дугиной появится в Москве
Памятник Дарье Дугиной появится в Москве - РИА Новости, 17.05.2023
Памятник Дарье Дугиной появится в Москве
Памятник журналистке Дарье Дугиной появится в Миусском сквере в Москве, сообщается в телеграм-канале Общественной палаты РФ. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:44
2023-05-17T11:54
общество
россия
москва
одинцовский район
дарья дугина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Памятник журналистке Дарье Дугиной появится в Миусском сквере в Москве, сообщается в телеграм-канале Общественной палаты РФ. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. Дугиной 15 декабря исполнилось бы 30 лет. "В Миусском сквере в Москве поставят памятник Дарье Дугиной", - говорится в сообщении. Также указывается, что в ближайшее время бюст Дарьи Дугиной появится на месте трагедии в Одинцовском районе. "На ее могилу и место теракта приезжает множество людей, неравнодушных к подвигу журналистки", - добавляется в сообщении. Ранее первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предложил назвать в честь Дарьи Дугиной улицу в Мелитополе.
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россия
москва
одинцовский район
московская область (подмосковье)
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общество, россия, москва, одинцовский район, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, московская область (подмосковье)
Общество, Россия, Москва, Одинцовский район, Дарья Дугина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Московская область (Подмосковье)
Памятник Дарье Дугиной появится в Москве

В Москве в Миусском сквере поставят памятник журналистке Дарье Дугиной

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФотография журналистки и политолога Дарьи Дугиной на церемонии прощания в телецентре "Останкино" в Москве
Фотография журналистки и политолога Дарьи Дугиной на церемонии прощания в телецентре Останкино в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Фотография журналистки и политолога Дарьи Дугиной на церемонии прощания в телецентре "Останкино" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Памятник журналистке Дарье Дугиной появится в Миусском сквере в Москве, сообщается в телеграм-канале Общественной палаты РФ.
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. Дугиной 15 декабря исполнилось бы 30 лет.
"В Миусском сквере в Москве поставят памятник Дарье Дугиной", - говорится в сообщении. Также указывается, что в ближайшее время бюст Дарьи Дугиной появится на месте трагедии в Одинцовском районе. "На ее могилу и место теракта приезжает множество людей, неравнодушных к подвигу журналистки", - добавляется в сообщении.
Ранее первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предложил назвать в честь Дарьи Дугиной улицу в Мелитополе.
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ОбществоРоссияМоскваОдинцовский районДарья ДугинаПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойМосковская область (Подмосковье)
 
 
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