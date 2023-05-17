Памятник Дарье Дугиной появится в Москве
В Москве в Миусском сквере поставят памятник журналистке Дарье Дугиной
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФотография журналистки и политолога Дарьи Дугиной на церемонии прощания в телецентре "Останкино" в Москве
Фотография журналистки и политолога Дарьи Дугиной на церемонии прощания в телецентре "Останкино" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Памятник журналистке Дарье Дугиной появится в Миусском сквере в Москве, сообщается в телеграм-канале Общественной палаты РФ.
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. Дугиной 15 декабря исполнилось бы 30 лет.
"В Миусском сквере в Москве поставят памятник Дарье Дугиной", - говорится в сообщении. Также указывается, что в ближайшее время бюст Дарьи Дугиной появится на месте трагедии в Одинцовском районе. "На ее могилу и место теракта приезжает множество людей, неравнодушных к подвигу журналистки", - добавляется в сообщении.
Ранее первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предложил назвать в честь Дарьи Дугиной улицу в Мелитополе.