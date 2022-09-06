03:19 06.09.2022 (обновлено: 03:40 06.09.2022)
МВД Казахстана рассказало о паспорте предполагаемой убийцы Дугиной
МВД Казахстана: предполагаемая убийца Дугиной Вовк использовала поддельный паспорт
Наталья Вовк (Шабан). Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 6 сен – РИА Новости. Удостоверение личности гражданки Казахстана, которое использовала предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк, — подделка, сообщили РИА Новости в МВД республики.
"Размещенное в публикации удостоверение личности на территории Казахстана в установленном порядке не оформлялось и не изготавливалось, соответственно, является подделкой", - рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В МВД Казахстана пообещали оказать всестороннюю помощь "по установлению объективных обстоятельств совершения преступления".
Удостоверение личности гражданам Казахстана выдается с 16-летнего возраста и действительно на территории республики. Для въезда в Россию казахстанцам, достигшим совершеннолетия, достаточно иметь национальный паспорт или удостоверение личности.
Поддельный казахстанский паспорт Натальи Вовк на имя Юлии
Поддельный казахстанский паспорт Натальи Вовк на имя Юлии. Архивное фото
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве своей машины на Можайском шоссе в Подмосковье. Два дня спустя Федеральная служба безопасности заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель преступления — гражданка Украины Наталья Вовк, которая использовала поддельный паспорт гражданки Казахстана. По данным ФСБ, 23 июля она приехала в Россию с дочерью и следила за Дугиной. После управляемого подрыва машины исполнительница убийства с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.
На прошлой неделе ФСБ сообщила о причастности к преступлению украинца Богдана Цыганенко. По данным спецслужб, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и за день до подрыва уехал из страны.
Для наблюдения за журналисткой преступники использовали автомобиль Mini Cooper, при въезде в Россию они использовали номера Донецкой Народной Республики, в Москве — казахстанские, а при выезде — украинские.
23 августа, 07:09Отец Натальи Вовк заявил, что его дочь уезжала в Европу как беженка