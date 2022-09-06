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МВД Казахстана рассказало о паспорте предполагаемой убийцы Дугиной

МВД Казахстана рассказало о паспорте предполагаемой убийцы Дугиной - РИА Новости, 06.09.2022

МВД Казахстана рассказало о паспорте предполагаемой убийцы Дугиной

Удостоверение личности гражданки Казахстана, которое использовала предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк, — подделка, сообщили РИА Новости РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T03:19

2022-09-06T03:19

2022-09-06T03:40

дарья дугина

казахстан

подрыв автомобиля дарьи дугиной

россия

в мире

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НУР-СУЛТАН, 6 сен – РИА Новости. Удостоверение личности гражданки Казахстана, которое использовала предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк, — подделка, сообщили РИА Новости в МВД республики.В МВД Казахстана пообещали оказать всестороннюю помощь "по установлению объективных обстоятельств совершения преступления".Удостоверение личности гражданам Казахстана выдается с 16-летнего возраста и действительно на территории республики. Для въезда в Россию казахстанцам, достигшим совершеннолетия, достаточно иметь национальный паспорт или удостоверение личности.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве своей машины на Можайском шоссе в Подмосковье. Два дня спустя Федеральная служба безопасности заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель преступления — гражданка Украины Наталья Вовк, которая использовала поддельный паспорт гражданки Казахстана. По данным ФСБ, 23 июля она приехала в Россию с дочерью и следила за Дугиной. После управляемого подрыва машины исполнительница убийства с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.На прошлой неделе ФСБ сообщила о причастности к преступлению украинца Богдана Цыганенко. По данным спецслужб, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и за день до подрыва уехал из страны.Для наблюдения за журналисткой преступники использовали автомобиль Mini Cooper, при въезде в Россию они использовали номера Донецкой Народной Республики, в Москве — казахстанские, а при выезде — украинские.

https://ria.ru/20220823/proisshestviya-1811460391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

дарья дугина, казахстан, подрыв автомобиля дарьи дугиной, россия, в мире