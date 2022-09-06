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МВД Казахстана рассказало о паспорте предполагаемой убийцы Дугиной - РИА Новости, 06.09.2022
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МВД Казахстана рассказало о паспорте предполагаемой убийцы Дугиной
МВД Казахстана рассказало о паспорте предполагаемой убийцы Дугиной - РИА Новости, 06.09.2022
МВД Казахстана рассказало о паспорте предполагаемой убийцы Дугиной
Удостоверение личности гражданки Казахстана, которое использовала предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк, — подделка, сообщили РИА Новости РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T03:19
2022-09-06T03:40
дарья дугина
казахстан
подрыв автомобиля дарьи дугиной
россия
в мире
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НУР-СУЛТАН, 6 сен – РИА Новости. Удостоверение личности гражданки Казахстана, которое использовала предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк, — подделка, сообщили РИА Новости в МВД республики.В МВД Казахстана пообещали оказать всестороннюю помощь "по установлению объективных обстоятельств совершения преступления".Удостоверение личности гражданам Казахстана выдается с 16-летнего возраста и действительно на территории республики. Для въезда в Россию казахстанцам, достигшим совершеннолетия, достаточно иметь национальный паспорт или удостоверение личности.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве своей машины на Можайском шоссе в Подмосковье. Два дня спустя Федеральная служба безопасности заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель преступления — гражданка Украины Наталья Вовк, которая использовала поддельный паспорт гражданки Казахстана. По данным ФСБ, 23 июля она приехала в Россию с дочерью и следила за Дугиной. После управляемого подрыва машины исполнительница убийства с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.На прошлой неделе ФСБ сообщила о причастности к преступлению украинца Богдана Цыганенко. По данным спецслужб, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и за день до подрыва уехал из страны.Для наблюдения за журналисткой преступники использовали автомобиль Mini Cooper, при въезде в Россию они использовали номера Донецкой Народной Республики, в Москве — казахстанские, а при выезде — украинские.
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дарья дугина, казахстан, подрыв автомобиля дарьи дугиной, россия, в мире
Дарья Дугина, Казахстан, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Россия, В мире
03:19 06.09.2022 (обновлено: 03:40 06.09.2022)
 
МВД Казахстана рассказало о паспорте предполагаемой убийцы Дугиной

МВД Казахстана: предполагаемая убийца Дугиной Вовк использовала поддельный паспорт

© РИА Новости / ФСБ РоссииНаталья Вовк (Шабан)
Наталья Вовк (Шабан) - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / ФСБ России
Наталья Вовк (Шабан). Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 6 сен – РИА Новости. Удостоверение личности гражданки Казахстана, которое использовала предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк, — подделка, сообщили РИА Новости в МВД республики.

"Размещенное в публикации удостоверение личности на территории Казахстана в установленном порядке не оформлялось и не изготавливалось, соответственно, является подделкой", - рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В МВД Казахстана пообещали оказать всестороннюю помощь "по установлению объективных обстоятельств совершения преступления".
Удостоверение личности гражданам Казахстана выдается с 16-летнего возраста и действительно на территории республики. Для въезда в Россию казахстанцам, достигшим совершеннолетия, достаточно иметь национальный паспорт или удостоверение личности.
Поддельный казахстанский паспорт Натальи Вовк на имя Юлии
Поддельный казахстанский паспорт Натальи Вовк на имя Юлии
Поддельный казахстанский паспорт Натальи Вовк на имя Юлии. Архивное фото
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве своей машины на Можайском шоссе в Подмосковье. Два дня спустя Федеральная служба безопасности заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель преступления — гражданка Украины Наталья Вовк, которая использовала поддельный паспорт гражданки Казахстана. По данным ФСБ, 23 июля она приехала в Россию с дочерью и следила за Дугиной. После управляемого подрыва машины исполнительница убийства с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.
На прошлой неделе ФСБ сообщила о причастности к преступлению украинца Богдана Цыганенко. По данным спецслужб, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и за день до подрыва уехал из страны.
Для наблюдения за журналисткой преступники использовали автомобиль Mini Cooper, при въезде в Россию они использовали номера Донецкой Народной Республики, в Москве — казахстанские, а при выезде — украинские.
Франция, Польша, Украина – отец Натальи Вовк о перемещениях дочери в статусе беженки - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 07:09
Отец Натальи Вовк заявил, что его дочь уезжала в Европу как беженка
 
Дарья ДугинаКазахстанПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойРоссияВ мире
 
 
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