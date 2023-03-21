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Биография Марины Лошак

Биография Марины Лошак - РИА Новости, 21.03.2023

Биография Марины Лошак

Российский арт-менеджер Марина Девовна Лошак родилась 22 ноября 1955 года в Одессе (Украина). РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T11:18

2023-03-21T11:18

2023-03-21T11:18

справки

одесса

москва

марина лошак

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

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Российский арт-менеджер Марина Девовна Лошак родилась 22 ноября 1955 года в Одессе (Украина).Окончила Одесский государственный (ныне национальный) университет имени И.И. Мечникова по специальности "Классическая филология".Трудовую деятельность Марина Лошак начала в Одесском государственном литературном музее (ныне Одесский литературный музей).После переезда в Москву в 1986 году работала в Государственном музее имени В.В. Маяковского. В начале 1990-х годов стала соосновательницей московской галереи "Роза Азора".В 1998 году Лошак заняла должность PR-руководителя банка "СБС-Агро" (ранее носил название "Столичный"), где курировала одну из первых российских корпоративных коллекций искусства.В 1999-2003 годах занимала пост директора Московского центра искусств (МЦИ) на Неглинной.С 2005 года была арт-директором Галереи Гари Татинцяна (Gary Tatintsian Gallery).В 2005 году также была куратором винтажного бутика Brocade.В 2007 году основала (совместно с Марией Салиной) и возглавила московскую художественную галерею "Проун" на Винзаводе.В 2012 году возглавила Музейно-выставочное объединение "Манеж", в состав которого входили выставочные залы "Манеж", "Новый Манеж" и "Домик Чехова", Музейно-выставочный центр "Рабочий и колхозница", Музей-мастерская Д.А. Налбандяна и Музей Вадима Сидура.1 июля 2013 года Марина Лошак была назначена директором Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.Лошак руководила масштабным проектом реконструкции музея – созданием "Музейного городка", в состав которого вошли 12 строений (работы по реконструкции музея планируются к завершению в 2027 году). За годы ее работы ведущий российский музей западноевропейского искусства находился в непрерывном развитии, было запущено свыше 60 ярких выставочных российских и международных проектов.20 марта 2023 года Марина Лошак ушла с поста директора Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина по собственному желанию. Официально ее контракт заканчивается 2 апреля. Марина Лошак ведет преподавательскую деятельность – читает лекции по арт-менеджменту и галерейному бизнесу.Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2021). Удостоена иностранных наград – японского ордена Восходящего солнца (2019), французского ордена Почетного легиона (2019). Ее муж Виктор Лошак – известный журналист, в 2000-х годах возглавлял журнал "Огонек", был создателем радио "Максимум", является директором по стратегии издательского дома "Коммерсант", ведущий авторского проекта "Очень личное" на Общественном телевидении России (ОТР).Их дочь Анна Монгайт – журналист. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, одесса, москва, марина лошак, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина