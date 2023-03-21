Марина Лошак оценила свою работу на посту директора Пушкинского музея
Марина Лошак оценила свою работу на посту директора Пушкинского музея в течение десяти лет
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкДиректор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак во время пресс-конференции
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Марина Лошак оценила свою работу на посту директора Пушкинского музея. Ее слова приводятся в посте, опубликованном в Telegram-канале институции.
«
"Мое жизненное кредо – двигаться дальше. Десять лет для директора – достойный срок. Музей стоит на верных рельсах, у меня есть проекты и идеи, которые я хочу реализовать в новых условиях, с новой динамикой, но с теми же целями: искусство для всех, новые смыслы, надежды на будущее", — говорит Марина Девовна.
Она отметила, что "дальше нужно, чтобы пришел следующий человек с новой энергией, с новыми мыслями, и с новыми амбициями продолжал начатое другими".
В посте также говорится, что во время работы Марины Лошак "музей находился в непрерывном развитии, поиске новых форм высказывания и взаимодействия с аудиторией и профессиональным сообществом".
Марина Лошак возглавляла Пушкинский музей с 2013 года. Сегодня стало известно, что она ушла с поста директора по собственному желанию. Новым руководителем институции станет Елизавета Лихачева