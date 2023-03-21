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Марина Лошак оценила свою работу на посту директора Пушкинского музея - РИА Новости, 21.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:19 21.03.2023 (обновлено: 12:20 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/loshak-1859420211.html
Марина Лошак оценила свою работу на посту директора Пушкинского музея
Марина Лошак оценила свою работу на посту директора Пушкинского музея - РИА Новости, 21.03.2023
Марина Лошак оценила свою работу на посту директора Пушкинского музея
Марина Лошак оценила свою работу на посту директора Пушкинского музея. Ее слова приводятся в посте, опубликованном в Telegram-канале институции. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T12:19
2023-03-21T12:20
культура
новости культуры
марина лошак
музеи
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Марина Лошак оценила свою работу на посту директора Пушкинского музея. Ее слова приводятся в посте, опубликованном в Telegram-канале институции. Она отметила, что "дальше нужно, чтобы пришел следующий человек с новой энергией, с новыми мыслями, и с новыми амбициями продолжал начатое другими".В посте также говорится, что во время работы Марины Лошак "музей находился в непрерывном развитии, поиске новых форм высказывания и взаимодействия с аудиторией и профессиональным сообществом".Марина Лошак возглавляла Пушкинский музей с 2013 года. Сегодня стало известно, что она ушла с поста директора по собственному желанию. Новым руководителем институции станет Елизавета Лихачева
https://ria.ru/20230209/muzei-1850846847.html
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новости культуры, марина лошак, музеи, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
Культура, Новости культуры, Марина Лошак, Музеи, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Марина Лошак оценила свою работу на посту директора Пушкинского музея

Марина Лошак оценила свою работу на посту директора Пушкинского музея в течение десяти лет

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкДиректор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак во время пресс-конференции
Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Марина Лошак оценила свою работу на посту директора Пушкинского музея. Ее слова приводятся в посте, опубликованном в Telegram-канале институции.
«
"Мое жизненное кредо – двигаться дальше. Десять лет для директора – достойный срок. Музей стоит на верных рельсах, у меня есть проекты и идеи, которые я хочу реализовать в новых условиях, с новой динамикой, но с теми же целями: искусство для всех, новые смыслы, надежды на будущее", — говорит Марина Девовна.
Она отметила, что "дальше нужно, чтобы пришел следующий человек с новой энергией, с новыми мыслями, и с новыми амбициями продолжал начатое другими".
В посте также говорится, что во время работы Марины Лошак "музей находился в непрерывном развитии, поиске новых форм высказывания и взаимодействия с аудиторией и профессиональным сообществом".
Марина Лошак возглавляла Пушкинский музей с 2013 года. Сегодня стало известно, что она ушла с поста директора по собственному желанию. Новым руководителем институции станет Елизавета Лихачева
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