https://ria.ru/20230321/loshak-1859420211.html

Марина Лошак оценила свою работу на посту директора Пушкинского музея

Марина Лошак оценила свою работу на посту директора Пушкинского музея - РИА Новости, 21.03.2023

Марина Лошак оценила свою работу на посту директора Пушкинского музея

Марина Лошак оценила свою работу на посту директора Пушкинского музея. Ее слова приводятся в посте, опубликованном в Telegram-канале институции. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T12:19

2023-03-21T12:19

2023-03-21T12:20

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государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Марина Лошак оценила свою работу на посту директора Пушкинского музея. Ее слова приводятся в посте, опубликованном в Telegram-канале институции. Она отметила, что "дальше нужно, чтобы пришел следующий человек с новой энергией, с новыми мыслями, и с новыми амбициями продолжал начатое другими".В посте также говорится, что во время работы Марины Лошак "музей находился в непрерывном развитии, поиске новых форм высказывания и взаимодействия с аудиторией и профессиональным сообществом".Марина Лошак возглавляла Пушкинский музей с 2013 года. Сегодня стало известно, что она ушла с поста директора по собственному желанию. Новым руководителем институции станет Елизавета Лихачева

https://ria.ru/20230209/muzei-1850846847.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, марина лошак, музеи, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина