https://ria.ru/20230321/muzey-1859382681.html
Елизавета Лихачева возглавила Пушкинский музей вместо Марины Лошак
Елизавета Лихачева возглавила Пушкинский музей вместо Марины Лошак - РИА Новости, 21.03.2023
Елизавета Лихачева возглавила Пушкинский музей вместо Марины Лошак
Марина Лошак, около десяти лет возглавлявшая Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина, ушла с поста директора по собственному желанию,... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T10:16
2023-03-21T10:16
2023-03-21T10:49
культура
марина лошак
новости культуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
россия
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Марина Лошак, около десяти лет возглавлявшая Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина, ушла с поста директора по собственному желанию, ее место займет Елизавета Лихачева, сообщили в пресс-службе министерства культуры."Двадцатого марта Марина Лошак по собственному желанию ушла с поста директора Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, который она занимала с 2013 года", — говорится в пресс-релизе. В ведомстве отметили, что за это время ведущий российский музей западноевропейского искусства находился в непрерывном развитии. Под руководством Лошак запущено более 60 выставочных российских и международных проектов.Официально ее контракт заканчивается 2 апреля.Лошак занимала должность директора Пушкинского музея с 1 июля 2013 года. На посту директора она сменила Ирину Антонову — всемирно известного искусствоведа, специалиста по итальянской живописи эпохи Возрождения.Новым руководителем ГМИИ им. Пушкина станет Елизавета Лихачева. Соответствующий приказ подписан министром культуры Ольгой Любимовой. В ведомстве отметили, что ранее Лихачева работала в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени А. В. Щусева, которым руководила с 2017 года. Как говорится в пресс-релизе, с момента, как она заняла пост его директора, "посещаемость музея выросла в четыре раза — с 27 до 110 тысяч человек".В качестве одного из наиболее ярких проектов Лихачевой в министерстве выделили ее работу в Доме Мельникова — особняке выдающегося советского архитектора Константина Мельникова.
https://ria.ru/20230209/tretyakovka-1850749056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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марина лошак, новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), россия, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
Культура, Марина Лошак, Новости культуры, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Россия, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Елизавета Лихачева возглавила Пушкинский музей вместо Марины Лошак
Марина Лошак, возглавлявшая ГМИИ имени Пушкина с 2013 года, покинула пост
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Марина Лошак, около десяти лет возглавлявшая Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина, ушла с поста директора по собственному желанию, ее место займет Елизавета Лихачева, сообщили в пресс-службе министерства культуры.
"Двадцатого марта Марина Лошак по собственному желанию ушла с поста директора Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, который она занимала с 2013 года", — говорится в пресс-релизе.
В ведомстве отметили, что за это время ведущий российский музей западноевропейского искусства находился в непрерывном развитии. Под руководством Лошак запущено более 60 выставочных российских и международных проектов.
Официально ее контракт заканчивается 2 апреля.
Лошак занимала должность директора Пушкинского музея с 1 июля 2013 года. На посту директора она сменила Ирину Антонову
— всемирно известного искусствоведа, специалиста по итальянской живописи эпохи Возрождения.
Новым руководителем ГМИИ им. Пушкина станет Елизавета Лихачева. Соответствующий приказ подписан министром культуры Ольгой Любимовой
.
В ведомстве отметили, что ранее Лихачева работала в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени А. В. Щусева, которым руководила с 2017 года. Как говорится в пресс-релизе, с момента, как она заняла пост его директора, "посещаемость музея выросла в четыре раза — с 27 до 110 тысяч человек".
В качестве одного из наиболее ярких проектов Лихачевой в министерстве выделили ее работу в Доме Мельникова — особняке выдающегося советского архитектора Константина Мельникова.
Глава Третьяковской галереи Трегулова покинула пост