https://ria.ru/20230321/muzey-1859382681.html

Елизавета Лихачева возглавила Пушкинский музей вместо Марины Лошак

Елизавета Лихачева возглавила Пушкинский музей вместо Марины Лошак - РИА Новости, 21.03.2023

Елизавета Лихачева возглавила Пушкинский музей вместо Марины Лошак

Марина Лошак, около десяти лет возглавлявшая Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина, ушла с поста директора по собственному желанию,... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T10:16

2023-03-21T10:16

2023-03-21T10:49

культура

марина лошак

новости культуры

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

россия

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Марина Лошак, около десяти лет возглавлявшая Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина, ушла с поста директора по собственному желанию, ее место займет Елизавета Лихачева, сообщили в пресс-службе министерства культуры."Двадцатого марта Марина Лошак по собственному желанию ушла с поста директора Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, который она занимала с 2013 года", — говорится в пресс-релизе. В ведомстве отметили, что за это время ведущий российский музей западноевропейского искусства находился в непрерывном развитии. Под руководством Лошак запущено более 60 выставочных российских и международных проектов.Официально ее контракт заканчивается 2 апреля.Лошак занимала должность директора Пушкинского музея с 1 июля 2013 года. На посту директора она сменила Ирину Антонову — всемирно известного искусствоведа, специалиста по итальянской живописи эпохи Возрождения.Новым руководителем ГМИИ им. Пушкина станет Елизавета Лихачева. Соответствующий приказ подписан министром культуры Ольгой Любимовой. В ведомстве отметили, что ранее Лихачева работала в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени А. В. Щусева, которым руководила с 2017 года. Как говорится в пресс-релизе, с момента, как она заняла пост его директора, "посещаемость музея выросла в четыре раза — с 27 до 110 тысяч человек".В качестве одного из наиболее ярких проектов Лихачевой в министерстве выделили ее работу в Доме Мельникова — особняке выдающегося советского архитектора Константина Мельникова.

https://ria.ru/20230209/tretyakovka-1850749056.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

марина лошак, новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), россия, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина