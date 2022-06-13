https://ria.ru/20220613/gmii-1794579883.html

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 13.06.2022

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) – музейный комплекс, обладающий одним из крупнейших в России художественных собраний... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T00:22

2022-06-13T00:22

2022-06-13T00:22

справки

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

ирина антонова

марина лошак

россия

культура

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Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) – музейный комплекс, обладающий одним из крупнейших в России художественных собраний зарубежного искусства. Церемония торжественной закладки главного здания музея состоялась 29 августа (17 августа по старому стилю) 1898 года. Оно было возведено в 1898-1904 годах на территории Колымажного двора вблизи Кремля по проекту архитектора Романа Клейна при участии инженеров Ивана Рерберга и Владимира Шухова. Архитекторы придали зданию вид античного храма на высоком подиуме с ионической колоннадой по фасаду. Стеклянная кровля обеспечивала достаточное количество дневного света в залах второго этажа и двух двориках-атриумах, электрическое освещение не предусматривалось. Залы были оформлены в архитектурных стилях эпох, соответствующих выставленным в них памятникам, – греческие и итальянские дворики, зал с фронтонами древнегреческих храмов, зал Египта с колоннами в виде связок папируса. Первоначально музей был задуман профессором Московского университета Иваном Цветаевым (1847-1913) как собрание слепков с крупнейших скульптурных и архитектурных произведений мирового искусства (ныне оно стало одним из крупнейших в мире; охватывает период от Древнего Востока до эпохи Возрождения), однако еще до его открытия начала формироваться коллекция подлинников. Собрания музея пополнялись за счет поступления частных коллекций. 13 июня (31 мая по старому стилю) 1912 года состоялось торжественное открытие музея. В числе экспонатов выделялась уникальная коллекция предметов древнеегипетского искусства и культуры, собранная русским ученым-египтологом Владимиром Голенищевым. В экспозицию вошли произведения итальянской живописи и предметы декоративного искусства XIII-XV веков из собрания дипломата Михаила Щекина, а также коллекция нумизматики. Первоначально музей носил название Музей изящных искусств имени императора Александра III при Московском университете. Основателем и первым директором в 1911-1913 годах был Иван Цветаев. В 1920-х годах собрание музея значительно расширилось за счет произведений, поступивших из бывшего московского Румянцевского музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи (картины западноевропейских художников из собрания Павла и Сергея Третьяковых), бывшего Музея нового западного искусства, ряда других музеев и частных коллекций Генриха Брокара, Дмитрия Щукина и др. В 1923 году музей был выведен из подчинения университету и стал Государственным музеем изящных искусств. В 1932 году его переименовали в Государственный музей изобразительных искусств, а в 1937 году присвоили имя поэта Александра Пушкина. В 1991 году ГМИИ был внесен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Пост директора ГМИИ с 1961 года по июль 2013 года занимала Ирина Антонова (в 2013-2020 годах была президентом музея). Директором ГМИИ с 2013 года является Марина Лошак. В настоящее время в ГМИИ им. А.С. Пушкина сочетаются четыре типа экспозиции. Во-первых – скульптурно-архитектурная экспозиция слепков, сохранившаяся с некоторыми изменениями от университетского периода музея – скульптура Передней Азии, Античности, Средних веков, памятники итальянского и Северного Возрождения. Во-вторых – раздел, посвященный искусству и культуре древних цивилизаций в оригиналах. В-третьих – картинная галерея VIII–XX веков, где представлены произведения старых европейских мастеров, включая византийские иконы и древние мозаики, и работы западноевропейских и американских художников и скульпторов XIX–XX веков. В-четвертых – экспозиция Отдела личных коллекций, где демонстрируются художественные собрания как культурное явление, с сохранением их целостности и с вниманием к личности их авторов. В собрании ГМИИ представлены произведения Рембрандта, Питера Пауля Рубенса, Николы Пуссена, Камиля Kopo, Гюстава Курбе, Бартоломе Эстебана Мурильо, Хосе Риберы, Поля Сезанна, Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Клода Моне, Винсента Ван-Гога, Поля Гогена, Анри Матисса, Пабло Пикассо и др. Особую ценность имеет собрание голландской и фламандской живописи XVII века и французской XVII-XX веков, собрание французской живописи конца XIX века – начала XX века – одно из богатейших в мире. В коллекцию скульптуры входят произведения итальянских ренессансных скульпторов, немецкая ренессансная пластика, французская скульптура XVII– начала XXвеков. Собрание графики начало формироваться в 1919 году и включает рисунки и гравюры западноевропейских, восточных и отечественных мастеров. Музей располагает также коллекциями европейского прикладного искусства и нумизматики. По состоянию на конец 2021 года, основной фонд музея составляет 607 366 единицы хранения, из них 5 081– живопись, 374 486 – графика, 6 148 – скульптура, 22 915 предметов прикладного искусства, быта и этнографии, 177 058 предмета нумизматики, 12 007 предметов археологии. Коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представлены в музейном комплексе, состоящем из Главного здания, Галереи, Отдела личных коллекций, Мемориальной квартиры Святослава Рихтера, Учебного художественного музея имени И.В. Цветаева, а также Здания на Зоологической (Государственный центр современного искусства), Усадьбы князей Вяземских-Долгоруковых и Усадьбы князей Голицыных, мастерской Э. Штейнберга в Тарусе, дома текста. При ГМИИ работает Центр эстетического воспитания детей и юношества "Мусейон". Ведется строительство депозитарно-реставрационного и выставочного комплекса, который будет служить для размещения фондохранилищ, новых реставрационных мастерских и выставочных залов для временных экспозиций. При музее имеются научно-реставрационные мастерские и одна из лучших в Москве специальная Научная библиотека. С 1981 года ГМИИ проводит ежегодные музыкальные фестивали "Декабрьские вечера", соединившие в своих программах изобразительное искусство, музыку, слово, театр и танец. Идея подобного синтеза искусств принадлежала выдающемуся музыканту современности Святославу Рихтеру и директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Ирине Антоновой. Ежегодная посещаемость Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина составляет около одного миллиона человек. В 2019 году его посетили один миллион 481 тысяч 300 человек. Из-за пандемии 2020-2021 годов количество посетителей музея сократилось на 50%. В 2021 году его посетили 750 тысяч человек. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, ирина антонова, марина лошак, россия, культура