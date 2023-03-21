https://ria.ru/20230321/likhacheva-1859428803.html

Лихачева прокомментировала свой уход из Музея архитектуры

Лихачева прокомментировала свой уход из Музея архитектуры - РИА Новости, 21.03.2023

Лихачева прокомментировала свой уход из Музея архитектуры

Елизавета Лихачева прокомментировала свой уход из Музея архитектуры. Ее слова приводятся в Telegram-канале институции. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T12:33

2023-03-21T12:33

2023-03-21T13:37

культура

новости культуры

марина лошак

государственный музей архитектуры имени щусева

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Елизавета Лихачева прокомментировала свой уход из Музея архитектуры. Ее слова приводятся в Telegram-канале институции."Для меня Музей архитектуры – это место, которое сформировало меня как профессионала. Место, которое я бесконечно люблю, и место, которому я всегда буду помогать. Я никогда не забуду ни свою работу в музее, ни своих коллег, которым я безмерно благодарна за то, что они поверили в меня шесть лет назад, пошли на поводу у совершенно безумных, на первый взгляд, идей, и помогли. Во многом, без них то, что произошло в музее за последние шесть лет, было бы невозможно", — говорит Елизавета Лихачева.В Музее архитектуры она работала с 2006 года: "сначала — в научном фотокаталоге, с 2010 по 2012 год возглавляла научный отдел популяризации архитектуры, с 2014 года занимала должность заместителя директора филиала Музея архитектуры – Музея Мельниковых", уточняется в публикации. В 2017 году Лихачева стала его директором. Сегодня стало известно, что ее назначили директором Пушкинского музея. "Мы желаем Елизавете успехов, а коллег из Пушкинского искренне поздравляем, вам очень повезло!" — говорится в посте Музея архитектуры. Ранее Пушкинский возглавляла Марина Лошак.

https://ria.ru/20230321/loshak-1859420211.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, марина лошак, государственный музей архитектуры имени щусева, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина