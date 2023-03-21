https://ria.ru/20230321/likhacheva-1859428803.html
Лихачева прокомментировала свой уход из Музея архитектуры
Лихачева прокомментировала свой уход из Музея архитектуры - РИА Новости, 21.03.2023
Лихачева прокомментировала свой уход из Музея архитектуры
Елизавета Лихачева прокомментировала свой уход из Музея архитектуры. Ее слова приводятся в Telegram-канале институции. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T12:33
2023-03-21T12:33
2023-03-21T13:37
культура
новости культуры
марина лошак
государственный музей архитектуры имени щусева
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Елизавета Лихачева прокомментировала свой уход из Музея архитектуры. Ее слова приводятся в Telegram-канале институции."Для меня Музей архитектуры – это место, которое сформировало меня как профессионала. Место, которое я бесконечно люблю, и место, которому я всегда буду помогать. Я никогда не забуду ни свою работу в музее, ни своих коллег, которым я безмерно благодарна за то, что они поверили в меня шесть лет назад, пошли на поводу у совершенно безумных, на первый взгляд, идей, и помогли. Во многом, без них то, что произошло в музее за последние шесть лет, было бы невозможно", — говорит Елизавета Лихачева.В Музее архитектуры она работала с 2006 года: "сначала — в научном фотокаталоге, с 2010 по 2012 год возглавляла научный отдел популяризации архитектуры, с 2014 года занимала должность заместителя директора филиала Музея архитектуры – Музея Мельниковых", уточняется в публикации. В 2017 году Лихачева стала его директором. Сегодня стало известно, что ее назначили директором Пушкинского музея. "Мы желаем Елизавете успехов, а коллег из Пушкинского искренне поздравляем, вам очень повезло!" — говорится в посте Музея архитектуры. Ранее Пушкинский возглавляла Марина Лошак.
https://ria.ru/20230321/loshak-1859420211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, марина лошак, государственный музей архитектуры имени щусева, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
Культура, Новости культуры, Марина Лошак, Государственный музей архитектуры имени Щусева, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Лихачева прокомментировала свой уход из Музея архитектуры
Елизавета Лихачева прокомментировала свой уход из Музея архитектуры в Пушкинский музей
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.
Елизавета Лихачева прокомментировала свой уход из Музея архитектуры. Ее слова приводятся
в Telegram-канале институции.
"Для меня Музей архитектуры – это место, которое сформировало меня как профессионала. Место, которое я бесконечно люблю, и место, которому я всегда буду помогать. Я никогда не забуду ни свою работу в музее, ни своих коллег, которым я безмерно благодарна за то, что они поверили в меня шесть лет назад, пошли на поводу у совершенно безумных, на первый взгляд, идей, и помогли. Во многом, без них то, что произошло в музее за последние шесть лет, было бы невозможно", — говорит Елизавета Лихачева.
В Музее архитектуры она работала с 2006 года: "сначала — в научном фотокаталоге, с 2010 по 2012 год возглавляла научный отдел популяризации архитектуры, с 2014 года занимала должность заместителя директора филиала Музея архитектуры – Музея Мельниковых", уточняется в публикации. В 2017 году Лихачева стала его директором.
Сегодня стало известно, что ее назначили директором Пушкинского музея.
"Мы желаем Елизавете успехов, а коллег из Пушкинского искренне поздравляем, вам очень повезло!" — говорится в посте Музея архитектуры.
Ранее Пушкинский возглавляла
Марина Лошак.
Марина Лошак оценила свою работу на посту директора Пушкинского музея