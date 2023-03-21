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Теперь без Марины Лошак: Десять лет директора Пушкинского музея - РИА Новости, 21.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:04 21.03.2023 (обновлено: 23:47 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/loshak-1859426446.html
Теперь без Марины Лошак: Десять лет директора Пушкинского музея
Теперь без Марины Лошак: Десять лет директора Пушкинского музея - РИА Новости, 21.03.2023
Теперь без Марины Лошак: Десять лет директора Пушкинского музея
Марина Лошак после десяти лет на посту директора ГМИИ имени Пушкина покинула своей пост. О десятилетии ее пребывания в музее — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:04
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фото
марина лошак
культура
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Марина Лошак после десяти лет на посту директора ГМИИ имени Пушкина покинула своей пост. О десятилетии ее пребывания в музее — в фотоленте РИА Новости.
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фото, марина лошак, фото
Фото, Марина Лошак, Культура

Теперь без Марины Лошак: Десять лет директора Пушкинского музея

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Марина Лошак после десяти лет на посту директора ГМИИ имени Пушкина покинула своей пост. О десятилетии ее пребывания в музее — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Марина Лошак стала директором музея в 2013 году и сменила на посту Ирину Антонову, которая руководила им с 1961 года.

Бывший директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак во время пресс-конференции, на которой она рассказала о своем уходе с поста директора

Марина Лошак стала директором музея в 2013 году и сменила на посту Ирину Антонову, которая руководила им с 1961 года.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Лошак — одна из ведущих кураторов авангарда. До ГМИИ работала директором московского Музейно-выставочного объединения "Манеж", а еще в 2007 году открыла и стала арт-директором галереи "Проун" на "Винзаводе".

Директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Марина Лошак у картины художника Петра Кончаловского Портрет композитора Сергея Сергеевича Прокофьева на открытии выставки, приуроченной к 130-летию со дня рождения одного из классиков советской музыки Сергея Прокофьева

Лошак — одна из ведущих кураторов авангарда. До ГМИИ работала директором московского Музейно-выставочного объединения "Манеж", а еще в 2007 году открыла и стала арт-директором галереи "Проун" на "Винзаводе".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанк

Директор ГМИИ имени А. С. Пушкина получила приз в номинации "Главная из искусств" на церемонии вручения премии "GQ Super Women" в особняке на Волхонке в Москве.

Директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Марина Лошак, получившая приз в номинации Главная из искусств, на церемонии вручения премии GQ Super Women в особняке на Волхонке в Москве

Директор ГМИИ имени А. С. Пушкина получила приз в номинации "Главная из искусств" на церемонии вручения премии "GQ Super Women" в особняке на Волхонке в Москве.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Вяткин Владимир | Перейти в медиабанк

В 2018 году В ГМИИ прошла выставка "Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции". Восемьдесят два произведения из частной коллекции американского миллиардера Томаса Каплана и его жены Дафны Реканати-Каплан.

Посетитель у картины Рембрандта Харменса ван Рейна Портрет Антони Копала во время презентации выставки Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции в ГМИИ им. А. С. Пушкина

В 2018 году В ГМИИ прошла выставка "Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции". Восемьдесят два произведения из частной коллекции американского миллиардера Томаса Каплана и его жены Дафны Реканати-Каплан.

© РИА Новости / Вяткин Владимир
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© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Двенадцать картин были кисти Рембрандта Харменса ван Рейна.

Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак на презентации выставки частного собрания голландской живописи XVII века супругов Каплан Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции в ГМИИ им. Пушкина

Двенадцать картин были кисти Рембрандта Харменса ван Рейна.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В 2019 году в музее прошла выставка "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное". В экспозиции было представлено 65 произведений, среди которых живопись, скульптура, фотография, световые и видеоинсталляции современного искусства.

Посетительница у картины Герхарда Рихтера Сирень на пресс-показе выставки Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное в ГМИИ им. А. С. Пушкина

В 2019 году в музее прошла выставка "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное". В экспозиции было представлено 65 произведений, среди которых живопись, скульптура, фотография, световые и видеоинсталляции современного искусства.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Также в 2019 году прошла выставка "Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа".

Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак и куратор выставки, научный сотрудник отдела искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков Данила Булатов на пресс-показе выставки Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа в ГМИИ им. А.С. Пушкина

Также в 2019 году прошла выставка "Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В экспозиции было представлено 80 живописных и графических работ из собрания лондонской галереи Тейт.

Посетительница на пресс-показе выставки Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа в ГМИИ им. А.С. Пушкина

В экспозиции было представлено 80 живописных и графических работ из собрания лондонской галереи Тейт.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

На выставке "Щукин. Биография коллекции" в 2019 году в ГМИИ показали 150 полотен из крупнейшей коллекции французской живописи в России.

Посетительница фотографирует картину Поля Гогена Сбор плодов (слева) на пресс-показе выставки Щукин. Биография коллекции в ГМИИ

На выставке "Щукин. Биография коллекции" в 2019 году в ГМИИ показали 150 полотен из крупнейшей коллекции французской живописи в России.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

В рамках выставки "Музы Монпарнаса" в 2021 году показаны более 50 картин, около 100 рисунков, около 20 скульптур и более 20 произведений прикладного искусства.

Посетительница на презентации выставки Музы Монпарнаса в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина в Москве

В рамках выставки "Музы Монпарнаса" в 2021 году показаны более 50 картин, около 100 рисунков, около 20 скульптур и более 20 произведений прикладного искусства.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В 2022 году прошла выставка "Всеобщий язык". В ее центре была идея Вавилонской башни.

Директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Марина Лошак на открытии выставки Всеобщий язык в музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве

В 2022 году прошла выставка "Всеобщий язык". В ее центре была идея Вавилонской башни.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

На своей последней пресс-конференции в ГМИИ имени Пушкина Лошак заявила: "Музей стоит на верных рельсах, у меня есть проекты и идеи, которые я хочу реализовать в новых условиях, с новой динамикой, но с теми же целями: искусство для всех, новые смыслы, надежды на будущее".

Здание Государственного музея имени А. С. Пушкина, где проходит выставка Билл Виола. Путешествие души, в Москве

На своей последней пресс-конференции в ГМИИ имени Пушкина Лошак заявила: "Музей стоит на верных рельсах, у меня есть проекты и идеи, которые я хочу реализовать в новых условиях, с новой динамикой, но с теми же целями: искусство для всех, новые смыслы, надежды на будущее".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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