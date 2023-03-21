https://ria.ru/20230321/loshak-1859426446.html

Теперь без Марины Лошак: Десять лет директора Пушкинского музея

Теперь без Марины Лошак: Десять лет директора Пушкинского музея - РИА Новости, 21.03.2023

Теперь без Марины Лошак: Десять лет директора Пушкинского музея

Марина Лошак после десяти лет на посту директора ГМИИ имени Пушкина покинула своей пост. О десятилетии ее пребывания в музее — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T18:04

2023-03-21T18:04

2023-03-21T23:47

фото

марина лошак

культура

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Марина Лошак после десяти лет на посту директора ГМИИ имени Пушкина покинула своей пост. О десятилетии ее пребывания в музее — в фотоленте РИА Новости.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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