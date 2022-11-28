https://ria.ru/20221128/premiya-1834785835.html

Пушкинский музей учредил ежегодную "Морозовскую премию"

Пушкинский музей учредил ежегодную "Морозовскую премию" - РИА Новости, 28.11.2022

Пушкинский музей учредил ежегодную "Морозовскую премию"

ГМИИ имени Пушкина учредил ежегодную "Морозовскую премию" за создание художественных проектов и вклад в преобразование культурной жизни России, сообщила на... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T15:48

2022-11-28T15:48

2022-11-28T15:48

культура

новости культуры

марина лошак

россия

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

искусство

музеи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/66868/27/668682781_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_a8b199a925b4bda9aecf90aa55b7ab3f.jpg

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. ГМИИ имени Пушкина учредил ежегодную "Морозовскую премию" за создание художественных проектов и вклад в преобразование культурной жизни России, сообщила на презентации награды директор институции Марина Лошак.Она присуждается по трем номинациям: "Меценат" (за финансовую поддержку или акты дарения произведений искусства), "Культуртрегер" (за создание культурных институтов), "Культурный стратег" (за проведение культурной политики, развивающей регион).На премию могут номинироваться предприниматели и меценаты, общественные и государственные деятели, сотрудники учреждений культуры и образования."Мы подумали, чтобы этих людей сделать видимыми. Не все из них богаты и могущественны, но их жизни становятся опорой для многих. Я думаю, именно это даст нам надежду на будущее. Понимание, что не только государство может влиять. Надеюсь, что эта премия даст возможность рассказать об этих людях", — сказала Лошак.Ее будут вручать каждый год и приурочат ко дню рождения московского предпринимателя Ивана Морозова (27 ноября). Благотворительная деятельность и меценатство объединяли многие поколения и ветви рода Морозовых. Савва Тимофеевич способствовал созданию Московского Художественного театра. Его родной брат, Сергей основал Кустарный музей. Иван Морозов собрал коллекцию, которая положила начало коллекциям французской модернистской живописи в Эрмитаже и Пушкинском музее.

https://ria.ru/20221118/morozovy-1832488752.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, марина лошак, россия, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, искусство, музеи