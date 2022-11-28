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Пушкинский музей учредил ежегодную "Морозовскую премию"
Пушкинский музей учредил ежегодную "Морозовскую премию" - РИА Новости, 28.11.2022
Пушкинский музей учредил ежегодную "Морозовскую премию"
ГМИИ имени Пушкина учредил ежегодную "Морозовскую премию" за создание художественных проектов и вклад в преобразование культурной жизни России, сообщила на... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:48
2022-11-28T15:48
2022-11-28T15:48
культура
новости культуры
марина лошак
россия
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
искусство
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. ГМИИ имени Пушкина учредил ежегодную "Морозовскую премию" за создание художественных проектов и вклад в преобразование культурной жизни России, сообщила на презентации награды директор институции Марина Лошак.Она присуждается по трем номинациям: "Меценат" (за финансовую поддержку или акты дарения произведений искусства), "Культуртрегер" (за создание культурных институтов), "Культурный стратег" (за проведение культурной политики, развивающей регион).На премию могут номинироваться предприниматели и меценаты, общественные и государственные деятели, сотрудники учреждений культуры и образования."Мы подумали, чтобы этих людей сделать видимыми. Не все из них богаты и могущественны, но их жизни становятся опорой для многих. Я думаю, именно это даст нам надежду на будущее. Понимание, что не только государство может влиять. Надеюсь, что эта премия даст возможность рассказать об этих людях", — сказала Лошак.Ее будут вручать каждый год и приурочат ко дню рождения московского предпринимателя Ивана Морозова (27 ноября). Благотворительная деятельность и меценатство объединяли многие поколения и ветви рода Морозовых. Савва Тимофеевич способствовал созданию Московского Художественного театра. Его родной брат, Сергей основал Кустарный музей. Иван Морозов собрал коллекцию, которая положила начало коллекциям французской модернистской живописи в Эрмитаже и Пушкинском музее.
https://ria.ru/20221118/morozovy-1832488752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, марина лошак, россия, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, искусство, музеи
Культура, Новости культуры, Марина Лошак, Россия, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Искусство, Музеи
Пушкинский музей учредил ежегодную "Морозовскую премию"
ГМИИ им. Пушкина учредил "Морозовскую премию", сообщила директор музея Марина Лошак
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. ГМИИ имени Пушкина учредил ежегодную "Морозовскую премию" за создание художественных проектов и вклад в преобразование культурной жизни России, сообщила на презентации награды директор институции Марина Лошак.
Она присуждается по трем номинациям: "Меценат" (за финансовую поддержку или акты дарения произведений искусства), "Культуртрегер" (за создание культурных институтов), "Культурный стратег" (за проведение культурной политики, развивающей регион).
На премию могут номинироваться предприниматели и меценаты, общественные и государственные деятели, сотрудники учреждений культуры и образования.
"Мы подумали, чтобы этих людей сделать видимыми. Не все из них богаты и могущественны, но их жизни становятся опорой для многих. Я думаю, именно это даст нам надежду на будущее. Понимание, что не только государство может влиять. Надеюсь, что эта премия даст возможность рассказать об этих людях", — сказала Лошак.
Ее будут вручать каждый год и приурочат ко дню рождения московского предпринимателя Ивана Морозова (27 ноября).
Благотворительная деятельность и меценатство объединяли многие поколения и ветви рода Морозовых. Савва Тимофеевич способствовал созданию Московского Художественного театра. Его родной брат, Сергей основал Кустарный музей. Иван Морозов собрал коллекцию, которая положила начало коллекциям французской модернистской живописи в Эрмитаже и Пушкинском музее.