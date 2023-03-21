https://ria.ru/20230321/likhacheva-1859498982.html
Лихачева рассказала о реакции на назначение главой ГМИИ имени Пушкина
Лихачева рассказала о реакции на назначение главой ГМИИ имени Пушкина - РИА Новости, 21.03.2023
Лихачева рассказала о реакции на назначение главой ГМИИ имени Пушкина
Новый директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачева рассказала РИА Новости, что совершенно не ждала этого назначения и "ужасно удивилась". РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:15
2023-03-21T15:15
2023-03-21T15:15
культура
москва
марина лошак
елизавета лихачева
гмии (пушкинский музей)
музеи
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Новый директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачева рассказала РИА Новости, что совершенно не ждала этого назначения и "ужасно удивилась". Директор Музея Архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева была назначена гендиректором ГМИИ имени Пушкина во вторник. На этом посту она сменила Марину Лошак, которая написала заявление на увольнение. Российский искусствовед Елизавета Лихачева родилась 20 июля 1978 года в Москве. Окончила отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ имени Ломоносова. С 2006 года работала в Государственном Музее архитектуры имении Щусева, была назначена директором в 2017 году.
https://ria.ru/20230321/likhacheva-1859391252.html
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РИА Новости
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москва, марина лошак, елизавета лихачева, гмии (пушкинский музей) , музеи
Культура, Москва, Марина Лошак, Елизавета Лихачева, ГМИИ (Пушкинский музей) , Музеи
Лихачева рассказала о реакции на назначение главой ГМИИ имени Пушкина
Лихачева рассказала, что была в шоке, узнав о назначении главой ГМИИ им Пушкина
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Новый директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачева рассказала РИА Новости, что совершенно не ждала этого назначения и "ужасно удивилась".
Директор Музея Архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева была назначена гендиректором ГМИИ имени Пушкина во вторник. На этом посту она сменила Марину Лошак, которая написала заявление на увольнение.
«
"Я еще, конечно, в шоке, правда, и даже не в легком. Я совершенно не ждала этого, и когда мне сделали предложение, я, конечно, ужасно удивилась, но приняла его", - рассказала собеседница агентства.
Российский искусствовед Елизавета Лихачева родилась 20 июля 1978 года в Москве. Окончила отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ имени Ломоносова. С 2006 года работала в Государственном Музее архитектуры имении Щусева, была назначена директором в 2017 году.
Биография Елизаветы Лихачевой