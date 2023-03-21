https://ria.ru/20230321/likhacheva-1859498982.html

Лихачева рассказала о реакции на назначение главой ГМИИ имени Пушкина

Лихачева рассказала о реакции на назначение главой ГМИИ имени Пушкина - РИА Новости, 21.03.2023

Лихачева рассказала о реакции на назначение главой ГМИИ имени Пушкина

Новый директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачева рассказала РИА Новости, что совершенно не ждала этого назначения и "ужасно удивилась". РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T15:15

2023-03-21T15:15

2023-03-21T15:15

культура

москва

марина лошак

елизавета лихачева

гмии (пушкинский музей)

музеи

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Новый директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачева рассказала РИА Новости, что совершенно не ждала этого назначения и "ужасно удивилась". Директор Музея Архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева была назначена гендиректором ГМИИ имени Пушкина во вторник. На этом посту она сменила Марину Лошак, которая написала заявление на увольнение. Российский искусствовед Елизавета Лихачева родилась 20 июля 1978 года в Москве. Окончила отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ имени Ломоносова. С 2006 года работала в Государственном Музее архитектуры имении Щусева, была назначена директором в 2017 году.

https://ria.ru/20230321/likhacheva-1859391252.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, марина лошак, елизавета лихачева, гмии (пушкинский музей) , музеи