https://ria.ru/20230321/muzei-1859447344.html

Лошак создала инсталляцию в кабинете директора Пушкинского музея

Лошак создала инсталляцию в кабинете директора Пушкинского музея - РИА Новости, 21.03.2023

Лошак создала инсталляцию в кабинете директора Пушкинского музея

Марина Лошак рассказала, что к своему уходу с поста директора ГМИИ имени Пушкина создала в директорском кабинете инсталляцию "Полторы комнаты". Подробностями... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T13:20

2023-03-21T13:20

2023-03-21T13:20

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марина лошак

иосиф бродский

ирина антонова

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

государственный музей архитектуры имени щусева

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Марина Лошак рассказала, что к своему уходу с поста директора ГМИИ имени Пушкина создала в директорском кабинете инсталляцию "Полторы комнаты". Подробностями она поделилась на пресс-конференции.Инсталляцию расположили в объединенном кабинете директора. По словам Марины Девовны, дверь между двумя комнатами сняли, и получилось одно общее пространство. Главные экспонаты инсталляции – два исторических стола. "Это разговор двух исторических столов – цветаевского и стола, за которым мы работали все эти годы. Они стоят друг напротив друга. Если там никого нет, можно попробовать сесть на стул этого стола и увидеть тот следующий, цветаевский", — отметила Лошак. Кроме того, в проеме между двумя комнатами создали коридор, который символизирует портал времени. Внутри него разместили книги отзывов самых главных выставок в музее разных времен. Лошак занимала должность директора Пушкинского музея с 1 июля 2013 года. На посту она сменила Ирину Антонову - всемирно известного искусствоведа, специалиста по итальянской живописи эпохи Возрождения.Сегодня стало известно, что Марина Девовна ушла с поста директора по собственному желанию. Новым гендиректором музея назначена директор Музея Архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева.

https://ria.ru/20230321/likhacheva-1859428803.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Громова

новости культуры, марина лошак, иосиф бродский, ирина антонова, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, государственный музей архитектуры имени щусева