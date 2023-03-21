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Лошак создала инсталляцию в кабинете директора Пушкинского музея - РИА Новости, 21.03.2023
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Культура
 
13:20 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/muzei-1859447344.html
Лошак создала инсталляцию в кабинете директора Пушкинского музея
Лошак создала инсталляцию в кабинете директора Пушкинского музея - РИА Новости, 21.03.2023
Лошак создала инсталляцию в кабинете директора Пушкинского музея
Марина Лошак рассказала, что к своему уходу с поста директора ГМИИ имени Пушкина создала в директорском кабинете инсталляцию "Полторы комнаты". Подробностями... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:20
2023-03-21T13:20
культура
новости культуры
марина лошак
иосиф бродский
ирина антонова
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
государственный музей архитектуры имени щусева
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Марина Лошак рассказала, что к своему уходу с поста директора ГМИИ имени Пушкина создала в директорском кабинете инсталляцию "Полторы комнаты". Подробностями она поделилась на пресс-конференции.Инсталляцию расположили в объединенном кабинете директора. По словам Марины Девовны, дверь между двумя комнатами сняли, и получилось одно общее пространство. Главные экспонаты инсталляции – два исторических стола. "Это разговор двух исторических столов – цветаевского и стола, за которым мы работали все эти годы. Они стоят друг напротив друга. Если там никого нет, можно попробовать сесть на стул этого стола и увидеть тот следующий, цветаевский", — отметила Лошак. Кроме того, в проеме между двумя комнатами создали коридор, который символизирует портал времени. Внутри него разместили книги отзывов самых главных выставок в музее разных времен. Лошак занимала должность директора Пушкинского музея с 1 июля 2013 года. На посту она сменила Ирину Антонову - всемирно известного искусствоведа, специалиста по итальянской живописи эпохи Возрождения.Сегодня стало известно, что Марина Девовна ушла с поста директора по собственному желанию. Новым гендиректором музея назначена директор Музея Архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева.
https://ria.ru/20230321/likhacheva-1859428803.html
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новости культуры, марина лошак, иосиф бродский, ирина антонова, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, государственный музей архитектуры имени щусева
Культура, Новости культуры, Марина Лошак, Иосиф Бродский, Ирина Антонова, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственный музей архитектуры имени Щусева
Лошак создала инсталляцию в кабинете директора Пушкинского музея

Лошак к своему уходу создала инсталляцию в кабинете директора Пушкинского музея

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБывший директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак во время пресс-конференции, на которой она рассказала о своем уходе с поста директора
Бывший директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак во время пресс-конференции, на которой она рассказала о своем уходе с поста директора - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Марина Лошак рассказала, что к своему уходу с поста директора ГМИИ имени Пушкина создала в директорском кабинете инсталляцию "Полторы комнаты". Подробностями она поделилась на пресс-конференции.
«
"Как всегда, в ответственные моменты жизни привыкла делать так, работая в музее, чтобы любой шаг, который я совершаю, был жестом искусства. Мы решили сделать еще одно высказывание. Я это назвала "Мои полторы комнаты", адресуясь к мысли Иосифа Бродского. Я очень люблю музей, который появился на этом месте, очень люблю этих людей, которые там работают, и в общем все это вместе – это действительно мои полторы комнаты", — говорит Лошак.
Инсталляцию расположили в объединенном кабинете директора. По словам Марины Девовны, дверь между двумя комнатами сняли, и получилось одно общее пространство. Главные экспонаты инсталляции – два исторических стола.
"Это разговор двух исторических столов – цветаевского и стола, за которым мы работали все эти годы. Они стоят друг напротив друга. Если там никого нет, можно попробовать сесть на стул этого стола и увидеть тот следующий, цветаевский", — отметила Лошак.
Кроме того, в проеме между двумя комнатами создали коридор, который символизирует портал времени. Внутри него разместили книги отзывов самых главных выставок в музее разных времен.
«
"Мне хотелось, чтобы было очевидно, что ничего не меняется в зависимости от того, кто сядет на этот стул. Каждый, кто сел на стул директора, должен продолжать жизнь этого портала", — подчеркнула Лошак.
Лошак занимала должность директора Пушкинского музея с 1 июля 2013 года. На посту она сменила Ирину Антонову - всемирно известного искусствоведа, специалиста по итальянской живописи эпохи Возрождения.
Сегодня стало известно, что Марина Девовна ушла с поста директора по собственному желанию. Новым гендиректором музея назначена директор Музея Архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева.
Елизавета Лихачева - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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Вчера, 12:33
 
КультураНовости культурыМарина ЛошакИосиф БродскийИрина АнтоноваГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаГосударственный музей архитектуры имени Щусева
 
 
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