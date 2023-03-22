https://ria.ru/20230322/pushkinskiy-1859857150.html

Коллективу Пушкинского музея представили нового директора

Коллективу Пушкинского музея представили нового директора - РИА Новости, 22.03.2023

Коллективу Пушкинского музея представили нового директора

Статс-секретарь-заместитель министра культуры России Алла Манилова представила коллективу Пушкинского музея его нового директора — Елизавету Лихачеву. Сообщение РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T18:15

2023-03-22T18:15

2023-03-22T18:15

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новости культуры

музеи

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

государственный музей архитектуры имени щусева

марина лошак

елизавета лихачева

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Статс-секретарь-заместитель министра культуры России Алла Манилова представила коллективу Пушкинского музея его нового директора — Елизавету Лихачеву. Сообщение об этом появилось на странице институции во "ВКонтакте". Она сменила на посту Марину Лошак, которая возглавляла Пушкинский музей десять лет и покинула должность по своему желанию. По словам Марины Девовны, институция "стоит на верных рельсах". "Дальше нужно, чтобы пришел следующий человек с новой энергией, с новыми мыслями, и с новыми амбициями продолжал начатое другими", — комментировала свой уход с должности директора Лошак.Елизавета Лихачева ранее работала в Музее архитектуры имени А. В. Щусева, куда она пришла в 2006 году, а в 2017 возглавила институцию. "За время директорства Елизаветы Лихачевой посещаемость музея увеличилась в четыре раза – с 27 до 110 тысяч человек ежегодно. Музей архитектуры вновь стал одним из ведущих культурных учреждений России, центральной институцией в области истории архитектуры и одним из самых модных культурных мест столицы", — указывается в посте Пушкинского музея.Ранее сообщалось, как Лихачева прокомментировала свой уход из Музея архитектуры.

https://ria.ru/20230321/likhacheva-1859565734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, государственный музей архитектуры имени щусева, марина лошак, елизавета лихачева