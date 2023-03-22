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Коллективу Пушкинского музея представили нового директора - РИА Новости, 22.03.2023
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Культура
 
18:15 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/pushkinskiy-1859857150.html
Коллективу Пушкинского музея представили нового директора
Коллективу Пушкинского музея представили нового директора - РИА Новости, 22.03.2023
Коллективу Пушкинского музея представили нового директора
Статс-секретарь-заместитель министра культуры России Алла Манилова представила коллективу Пушкинского музея его нового директора — Елизавету Лихачеву. Сообщение РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T18:15
2023-03-22T18:15
культура
новости культуры
музеи
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
государственный музей архитектуры имени щусева
марина лошак
елизавета лихачева
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Статс-секретарь-заместитель министра культуры России Алла Манилова представила коллективу Пушкинского музея его нового директора — Елизавету Лихачеву. Сообщение об этом появилось на странице институции во "ВКонтакте". Она сменила на посту Марину Лошак, которая возглавляла Пушкинский музей десять лет и покинула должность по своему желанию. По словам Марины Девовны, институция "стоит на верных рельсах". "Дальше нужно, чтобы пришел следующий человек с новой энергией, с новыми мыслями, и с новыми амбициями продолжал начатое другими", — комментировала свой уход с должности директора Лошак.Елизавета Лихачева ранее работала в Музее архитектуры имени А. В. Щусева, куда она пришла в 2006 году, а в 2017 возглавила институцию. "За время директорства Елизаветы Лихачевой посещаемость музея увеличилась в четыре раза – с 27 до 110 тысяч человек ежегодно. Музей архитектуры вновь стал одним из ведущих культурных учреждений России, центральной институцией в области истории архитектуры и одним из самых модных культурных мест столицы", — указывается в посте Пушкинского музея.Ранее сообщалось, как Лихачева прокомментировала свой уход из Музея архитектуры.
https://ria.ru/20230321/likhacheva-1859565734.html
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новости культуры, музеи, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, государственный музей архитектуры имени щусева, марина лошак, елизавета лихачева
Культура, Новости культуры, Музеи, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственный музей архитектуры имени Щусева, Марина Лошак, Елизавета Лихачева
Коллективу Пушкинского музея представили нового директора

Коллективу Пушкинского музея представили нового директора Елизавету Лихачеву

© Фото : пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина Встреча нового директора музея Елизаветы Лихачевой с коллективом ГМИИ им. А.С. Пушкина
Встреча нового директора музея Елизаветы Лихачевой с коллективом ГМИИ им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Статс-секретарь-заместитель министра культуры России Алла Манилова представила коллективу Пушкинского музея его нового директора — Елизавету Лихачеву. Сообщение об этом появилось на странице институции во "ВКонтакте".
«
"Мы поздравляем Елизавету Лихачеву с назначением на пост директора ГМИИ имени А.С. Пушкина и рады приветствовать!" — говорится в посте.
Она сменила на посту Марину Лошак, которая возглавляла Пушкинский музей десять лет и покинула должность по своему желанию.
По словам Марины Девовны, институция "стоит на верных рельсах".
"Дальше нужно, чтобы пришел следующий человек с новой энергией, с новыми мыслями, и с новыми амбициями продолжал начатое другими", — комментировала свой уход с должности директора Лошак.
© Фото : пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина Встреча нового директора музея Елизаветы Лихачевой с коллективом ГМИИ им. А.С. Пушкина
Встреча нового директора музея Елизаветы Лихачевой с коллективом ГМИИ им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина
Встреча нового директора музея Елизаветы Лихачевой с коллективом ГМИИ им. А.С. Пушкина
Елизавета Лихачева ранее работала в Музее архитектуры имени А. В. Щусева, куда она пришла в 2006 году, а в 2017 возглавила институцию.
"За время директорства Елизаветы Лихачевой посещаемость музея увеличилась в четыре раза – с 27 до 110 тысяч человек ежегодно. Музей архитектуры вновь стал одним из ведущих культурных учреждений России, центральной институцией в области истории архитектуры и одним из самых модных культурных мест столицы", — указывается в посте Пушкинского музея.
Ранее сообщалось, как Лихачева прокомментировала свой уход из Музея архитектуры.
Елизавета Лихачева
Уважать себя заставила: чем известна новый директор Пушкинского — Лихачева
21 марта, 19:11
 
КультураНовости культурыМузеиГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаГосударственный музей архитектуры имени ЩусеваМарина ЛошакЕлизавета Лихачева
 
 
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