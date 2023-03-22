Коллективу Пушкинского музея представили нового директора
Коллективу Пушкинского музея представили нового директора Елизавету Лихачеву
© Фото : пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина Встреча нового директора музея Елизаветы Лихачевой с коллективом ГМИИ им. А.С. Пушкина
© Фото : пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Статс-секретарь-заместитель министра культуры России Алла Манилова представила коллективу Пушкинского музея его нового директора — Елизавету Лихачеву. Сообщение об этом появилось на странице институции во "ВКонтакте".
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"Мы поздравляем Елизавету Лихачеву с назначением на пост директора ГМИИ имени А.С. Пушкина и рады приветствовать!" — говорится в посте.
Она сменила на посту Марину Лошак, которая возглавляла Пушкинский музей десять лет и покинула должность по своему желанию.
По словам Марины Девовны, институция "стоит на верных рельсах".
"Дальше нужно, чтобы пришел следующий человек с новой энергией, с новыми мыслями, и с новыми амбициями продолжал начатое другими", — комментировала свой уход с должности директора Лошак.
© Фото : пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина Встреча нового директора музея Елизаветы Лихачевой с коллективом ГМИИ им. А.С. Пушкина
© Фото : пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина
Встреча нового директора музея Елизаветы Лихачевой с коллективом ГМИИ им. А.С. Пушкина
Елизавета Лихачева ранее работала в Музее архитектуры имени А. В. Щусева, куда она пришла в 2006 году, а в 2017 возглавила институцию.
"За время директорства Елизаветы Лихачевой посещаемость музея увеличилась в четыре раза – с 27 до 110 тысяч человек ежегодно. Музей архитектуры вновь стал одним из ведущих культурных учреждений России, центральной институцией в области истории архитектуры и одним из самых модных культурных мест столицы", — указывается в посте Пушкинского музея.
Ранее сообщалось, как Лихачева прокомментировала свой уход из Музея архитектуры.