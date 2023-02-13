https://ria.ru/20230213/loshak-1851643509.html

Директор ГМИИ имени Пушкина опровергла публикации об уходе с поста

Директор ГМИИ имени Пушкина опровергла публикации об уходе с поста - РИА Новости, 13.02.2023

Директор ГМИИ имени Пушкина опровергла публикации об уходе с поста

Директор Пушкинского музея (ГМИИ) Марина Лошак опровергла РИА Новости сообщения о своем уходе. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T11:37

2023-02-13T11:37

2023-02-13T12:28

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культура

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марина лошак

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Директор Пушкинского музея (ГМИИ) Марина Лошак опровергла РИА Новости сообщения о своем уходе."Прочитала, мне это (публикации об отставке. — Прим. ред.) только что скинули. Я ничего не знаю про это. У меня до 2 апреля контракт, я работаю", — сказала собеседница агентства.В Telegram-каналах ранее появились сообщения о том, что Лошак уйдет из ГМИИ по собственному желанию.В пресс-службе музея также опровергли эту информацию. Там отметили, что нынешний директор "уделяет особое внимание поддержанию и укреплению международных связей, что позволяет организовать масштабные выставки в партнерстве со всемирно известными музеями и галереями".Марина Лошак занимает должность директора Пушкинского музея с 1 июля 2013 года. Она сменила Ирину Антонову — всемирно известного искусствоведа, специалиста по итальянской живописи эпохи Возрождения. Благодаря деятельности Антоновой ГМИИ приобрел репутацию одного из лучших музеев мира.

https://ria.ru/20201122/loshak-1585493027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

культура, новости культуры, марина лошак