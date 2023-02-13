https://ria.ru/20230213/loshak-1851643509.html
Директор ГМИИ имени Пушкина опровергла публикации об уходе с поста
Директор ГМИИ имени Пушкина опровергла публикации об уходе с поста - РИА Новости, 13.02.2023
Директор ГМИИ имени Пушкина опровергла публикации об уходе с поста
Директор Пушкинского музея (ГМИИ) Марина Лошак опровергла РИА Новости сообщения о своем уходе. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:37
2023-02-13T11:37
2023-02-13T12:28
культура
культура
новости культуры
марина лошак
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Директор Пушкинского музея (ГМИИ) Марина Лошак опровергла РИА Новости сообщения о своем уходе."Прочитала, мне это (публикации об отставке. — Прим. ред.) только что скинули. Я ничего не знаю про это. У меня до 2 апреля контракт, я работаю", — сказала собеседница агентства.В Telegram-каналах ранее появились сообщения о том, что Лошак уйдет из ГМИИ по собственному желанию.В пресс-службе музея также опровергли эту информацию. Там отметили, что нынешний директор "уделяет особое внимание поддержанию и укреплению международных связей, что позволяет организовать масштабные выставки в партнерстве со всемирно известными музеями и галереями".Марина Лошак занимает должность директора Пушкинского музея с 1 июля 2013 года. Она сменила Ирину Антонову — всемирно известного искусствоведа, специалиста по итальянской живописи эпохи Возрождения. Благодаря деятельности Антоновой ГМИИ приобрел репутацию одного из лучших музеев мира.
https://ria.ru/20201122/loshak-1585493027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, новости культуры, марина лошак
Культура, Культура, Новости культуры, Марина Лошак
11:37 13.02.2023 (обновлено: 12:28 13.02.2023)
Директор ГМИИ имени Пушкина опровергла публикации об уходе с поста
Директор ГМИИ имени Пушкина Лошак опровергла публикации об уходе с поста
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Директор Пушкинского музея (ГМИИ) Марина Лошак опровергла РИА Новости сообщения о своем уходе.
"Прочитала, мне это (публикации об отставке. — Прим. ред.) только что скинули. Я ничего не знаю про это. У меня до 2 апреля контракт, я работаю", — сказала собеседница агентства.
В Telegram-каналах ранее появились сообщения о том, что Лошак уйдет из ГМИИ по собственному желанию.
В пресс-службе музея также опровергли эту информацию. Там отметили, что нынешний директор "уделяет особое внимание поддержанию и укреплению международных связей, что позволяет организовать масштабные выставки в партнерстве со всемирно известными музеями и галереями".
Марина Лошак занимает должность директора Пушкинского музея с 1 июля 2013 года. Она сменила Ирину Антонову — всемирно известного искусствоведа, специалиста по итальянской живописи эпохи Возрождения. Благодаря деятельности Антоновой ГМИИ приобрел репутацию одного из лучших музеев мира.