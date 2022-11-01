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Проект Третьяковки попал в финал премии "Культура онлайн" - РИА Новости, 01.11.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221101/kultura-1828418947.html
Проект Третьяковки попал в финал премии "Культура онлайн"
Проект Третьяковки попал в финал премии "Культура онлайн" - РИА Новости, 01.11.2022
Проект Третьяковки попал в финал премии "Культура онлайн"
Международная премия "Культура онлайн" объявила лонг-лист, сообщают организаторы. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:47
2022-11-01T15:49
культура
новости культуры
музеи
третьяковская галерея
русский музей
исторический музей
государственный эрмитаж
михаил брызгалов
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Международная премия "Культура онлайн" объявила лонг-лист, сообщают организаторы.Он был сформирован под председательством народного артиста СССР и РФ, дирижера Юрия Башмета. В состав жюри вошли, в частности, гендиректор Российского фонда культуры Елена Головнина, директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак, гендиректор Национального музея музыки Михаил Брызгалов, гендиректор школы Masters и основатель платформы NFT-искусства masters digital Полина Бондарева.Всего номинаций семь. Награды вручат за лучшие онлайн-проект, коллаборацию, IT-решение для культурной сферы, SMM-кампанию, просветительский проект, онлайн-трансляцию, геймификацию. Еще будет присужден "Специальный приз Российского фонда культуры". Также по итогам оценки работ экспертным жюри было принято решение отметить одну из поданных работ отдельным призом.Исторический музей вышел в финал в номинации "Лучший онлайн-проект" с "Предметным разговором" и в число финалистов в категории "Лучшая SMM-кампания" к выставке "Россия. Дорогами цивилизаций". Среди других претендентов на приз за SMM Русский музей с видеопроектом "Вселенная Михаила Врубеля". В номинации "Лучший просветительский проект" финалистами стали, в частности, "Молодость. Разговоры об искусстве" от Фонда "Эрмитаж XXI век" и "МультиЗнания" студии анимации "Мультограм".В число финалистов номинации "Лучшая коллаборация" вошли проект #ЗаКулисами, созданный "ВКонтакте", порталом Культура.РФ и МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также проект "Моя Третьяковка", подготовленный Третьяковской галереей и платежной системой "МИР".Концерт-посвящение "Русских сезонов" и Русского музея "Дягилев. 150" вышел в финал номинации "Лучшая онлайн-трансляция"."На портале просветительского цифрового проекта Российского фонда культуры было подано 319 заявок, лучшими практиками внедрения онлайн-технологий поделились 53 региона России, а также Белоруссия, Кыргызстан, Казахстан, Армения и Швейцария", — говорится в сообщении.Церемония награждения победителей состоится 15 ноября в 17.00 по московскому времени на официальном сайте премии "Культура онлайн".
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новости культуры, музеи, третьяковская галерея, русский музей, исторический музей, государственный эрмитаж, михаил брызгалов, марина лошак, юрий башмет, россия, белоруссия, казахстан, российский фонд культуры, армения, швейцария
Культура, Новости культуры, Музеи, Третьяковская галерея, Русский музей, Исторический музей, Государственный Эрмитаж, Михаил Брызгалов, Марина Лошак, Юрий Башмет, Россия, Белоруссия, Казахстан, Российский фонд культуры, Армения, Швейцария
15:47 01.11.2022 (обновлено: 15:49 01.11.2022)
 
Проект Третьяковки попал в финал премии "Культура онлайн"

Проекты Исторического музея, Третьяковки и Эрмитажа вошли в финал премии "Культура онлайн"

© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в медиабанкГосударственная Третьяковская галерея
Государственная Третьяковская галерея - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Александр Поляков
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Международная премия "Культура онлайн" объявила лонг-лист, сообщают организаторы.
Он был сформирован под председательством народного артиста СССР и РФ, дирижера Юрия Башмета. В состав жюри вошли, в частности, гендиректор Российского фонда культуры Елена Головнина, директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак, гендиректор Национального музея музыки Михаил Брызгалов, гендиректор школы Masters и основатель платформы NFT-искусства masters digital Полина Бондарева.
Всего номинаций семь. Награды вручат за лучшие онлайн-проект, коллаборацию, IT-решение для культурной сферы, SMM-кампанию, просветительский проект, онлайн-трансляцию, геймификацию. Еще будет присужден "Специальный приз Российского фонда культуры". Также по итогам оценки работ экспертным жюри было принято решение отметить одну из поданных работ отдельным призом.
Исторический музей вышел в финал в номинации "Лучший онлайн-проект" с "Предметным разговором" и в число финалистов в категории "Лучшая SMM-кампания" к выставке "Россия. Дорогами цивилизаций". Среди других претендентов на приз за SMM Русский музей с видеопроектом "Вселенная Михаила Врубеля".
В номинации "Лучший просветительский проект" финалистами стали, в частности, "Молодость. Разговоры об искусстве" от Фонда "Эрмитаж XXI век" и "МультиЗнания" студии анимации "Мультограм".
В число финалистов номинации "Лучшая коллаборация" вошли проект #ЗаКулисами, созданный "ВКонтакте", порталом Культура.РФ и МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также проект "Моя Третьяковка", подготовленный Третьяковской галереей и платежной системой "МИР".Концерт-посвящение "Русских сезонов" и Русского музея "Дягилев. 150" вышел в финал номинации "Лучшая онлайн-трансляция".
"На портале просветительского цифрового проекта Российского фонда культуры было подано 319 заявок, лучшими практиками внедрения онлайн-технологий поделились 53 региона России, а также Белоруссия, Кыргызстан, Казахстан, Армения и Швейцария", — говорится в сообщении.
Церемония награждения победителей состоится 15 ноября в 17.00 по московскому времени на официальном сайте премии "Культура онлайн".
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КультураНовости культурыМузеиТретьяковская галереяРусский музейИсторический музейГосударственный ЭрмитажМихаил БрызгаловМарина ЛошакЮрий БашметРоссияБелоруссияКазахстанРоссийский фонд культурыАрменияШвейцария
 
 
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