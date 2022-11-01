https://ria.ru/20221101/kultura-1828418947.html

Проект Третьяковки попал в финал премии "Культура онлайн"

Проект Третьяковки попал в финал премии "Культура онлайн" - РИА Новости, 01.11.2022

Проект Третьяковки попал в финал премии "Культура онлайн"

Международная премия "Культура онлайн" объявила лонг-лист, сообщают организаторы. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T15:47

2022-11-01T15:47

2022-11-01T15:49

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Международная премия "Культура онлайн" объявила лонг-лист, сообщают организаторы.Он был сформирован под председательством народного артиста СССР и РФ, дирижера Юрия Башмета. В состав жюри вошли, в частности, гендиректор Российского фонда культуры Елена Головнина, директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак, гендиректор Национального музея музыки Михаил Брызгалов, гендиректор школы Masters и основатель платформы NFT-искусства masters digital Полина Бондарева.Всего номинаций семь. Награды вручат за лучшие онлайн-проект, коллаборацию, IT-решение для культурной сферы, SMM-кампанию, просветительский проект, онлайн-трансляцию, геймификацию. Еще будет присужден "Специальный приз Российского фонда культуры". Также по итогам оценки работ экспертным жюри было принято решение отметить одну из поданных работ отдельным призом.Исторический музей вышел в финал в номинации "Лучший онлайн-проект" с "Предметным разговором" и в число финалистов в категории "Лучшая SMM-кампания" к выставке "Россия. Дорогами цивилизаций". Среди других претендентов на приз за SMM Русский музей с видеопроектом "Вселенная Михаила Врубеля". В номинации "Лучший просветительский проект" финалистами стали, в частности, "Молодость. Разговоры об искусстве" от Фонда "Эрмитаж XXI век" и "МультиЗнания" студии анимации "Мультограм".В число финалистов номинации "Лучшая коллаборация" вошли проект #ЗаКулисами, созданный "ВКонтакте", порталом Культура.РФ и МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также проект "Моя Третьяковка", подготовленный Третьяковской галереей и платежной системой "МИР".Концерт-посвящение "Русских сезонов" и Русского музея "Дягилев. 150" вышел в финал номинации "Лучшая онлайн-трансляция"."На портале просветительского цифрового проекта Российского фонда культуры было подано 319 заявок, лучшими практиками внедрения онлайн-технологий поделились 53 региона России, а также Белоруссия, Кыргызстан, Казахстан, Армения и Швейцария", — говорится в сообщении.Церемония награждения победителей состоится 15 ноября в 17.00 по московскому времени на официальном сайте премии "Культура онлайн".

https://ria.ru/20221101/nochiskusstv-1828336320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, третьяковская галерея, русский музей, исторический музей, государственный эрмитаж, михаил брызгалов, марина лошак, юрий башмет, россия, белоруссия, казахстан, российский фонд культуры, армения, швейцария