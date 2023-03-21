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Новым директором Музея архитектуры стала Наталья Шашкова - РИА Новости, 21.03.2023
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Культура
 
13:18 21.03.2023 (обновлено: 15:13 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/muzei-1859437599.html
Новым директором Музея архитектуры стала Наталья Шашкова
Новым директором Музея архитектуры стала Наталья Шашкова - РИА Новости, 21.03.2023
Новым директором Музея архитектуры стала Наталья Шашкова
Новым директором Музея архитектуры имени А. В. Щусева станет Наталья Шашкова, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:18
2023-03-21T15:13
культура
новости культуры
марина лошак
государственный музей архитектуры имени щусева
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Новым директором Музея архитектуры имени А. В. Щусева станет Наталья Шашкова, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ. Она вступит в должность 22 марта 2023 года. У Натальи Шашковой есть ученая степень кандидата искусствоведения. Она окончила Высшую школу культурологии Московского государственного университета культуры и искусств (МГИК). Шашкова была куратором центрального выставочного проекта, посвященного 150-летию Алексея Щусева, – "Алексей Щусев. 150". По планам, выставка откроется осенью 2023 года на двух площадках Музея архитектуры.Ранее Музей архитектуры возглавляла Елизавета Лихачева. Сегодня стало известно, что она назначена на пост директора Пушкинского музея, с которого ушла Марина Лошак.
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новости культуры, марина лошак, государственный музей архитектуры имени щусева, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
Культура, Новости культуры, Марина Лошак, Государственный музей архитектуры имени Щусева, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Новым директором Музея архитектуры стала Наталья Шашкова

Замдиректора Музея архитектуры Шашкову назначили новым руководителем учреждения

© Фото : Музей архитектуры имени А. В. ЩусеваНовый директор Музея архитектуры имени А. В. Щусева Наталья Шашкова
Новый директор Музея архитектуры имени А. В. Щусева Наталья Шашкова - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Фото : Музей архитектуры имени А. В. Щусева
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Новым директором Музея архитектуры имени А. В. Щусева станет Наталья Шашкова, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.
«
"Новым директором Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева станет Наталья Шашкова, занимающая до этого времени должность заместителя директора по учетно-хранительской работе – главного хранителя этого учреждения", — уточняется в пресс-релизе.
Она вступит в должность 22 марта 2023 года.
У Натальи Шашковой есть ученая степень кандидата искусствоведения. Она окончила Высшую школу культурологии Московского государственного университета культуры и искусств (МГИК).
«
"Работала в Российской академии живописи, ваяния и зодчества, Московском Государственном музее А.С. Пушкина. В 2017 году перешла на должность заведующей отделом учета и пополнения фондов Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева, затем стала заместителем главного хранителя, затем – главным хранителем музея", — рассказывают о Шашковой в ведомстве.
Шашкова была куратором центрального выставочного проекта, посвященного 150-летию Алексея Щусева, – "Алексей Щусев. 150". По планам, выставка откроется осенью 2023 года на двух площадках Музея архитектуры.
Ранее Музей архитектуры возглавляла Елизавета Лихачева. Сегодня стало известно, что она назначена на пост директора Пушкинского музея, с которого ушла Марина Лошак.
Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Марина Лошак оценила свою работу на посту директора Пушкинского музея
Вчера, 12:19
 
КультураНовости культурыМарина ЛошакГосударственный музей архитектуры имени ЩусеваГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
 
 
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