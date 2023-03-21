https://ria.ru/20230321/muzei-1859437599.html

Новым директором Музея архитектуры стала Наталья Шашкова

Новым директором Музея архитектуры стала Наталья Шашкова - РИА Новости, 21.03.2023

Новым директором Музея архитектуры стала Наталья Шашкова

Новым директором Музея архитектуры имени А. В. Щусева станет Наталья Шашкова, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T13:18

2023-03-21T13:18

2023-03-21T15:13

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марина лошак

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Новым директором Музея архитектуры имени А. В. Щусева станет Наталья Шашкова, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ. Она вступит в должность 22 марта 2023 года. У Натальи Шашковой есть ученая степень кандидата искусствоведения. Она окончила Высшую школу культурологии Московского государственного университета культуры и искусств (МГИК). Шашкова была куратором центрального выставочного проекта, посвященного 150-летию Алексея Щусева, – "Алексей Щусев. 150". По планам, выставка откроется осенью 2023 года на двух площадках Музея архитектуры.Ранее Музей архитектуры возглавляла Елизавета Лихачева. Сегодня стало известно, что она назначена на пост директора Пушкинского музея, с которого ушла Марина Лошак.

https://ria.ru/20230321/loshak-1859420211.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, марина лошак, государственный музей архитектуры имени щусева, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина