https://ria.ru/20230321/muzei-1859437599.html
Новым директором Музея архитектуры стала Наталья Шашкова
Новым директором Музея архитектуры стала Наталья Шашкова - РИА Новости, 21.03.2023
Новым директором Музея архитектуры стала Наталья Шашкова
Новым директором Музея архитектуры имени А. В. Щусева станет Наталья Шашкова, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:18
2023-03-21T13:18
2023-03-21T15:13
культура
новости культуры
марина лошак
государственный музей архитектуры имени щусева
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Новым директором Музея архитектуры имени А. В. Щусева станет Наталья Шашкова, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ. Она вступит в должность 22 марта 2023 года. У Натальи Шашковой есть ученая степень кандидата искусствоведения. Она окончила Высшую школу культурологии Московского государственного университета культуры и искусств (МГИК). Шашкова была куратором центрального выставочного проекта, посвященного 150-летию Алексея Щусева, – "Алексей Щусев. 150". По планам, выставка откроется осенью 2023 года на двух площадках Музея архитектуры.Ранее Музей архитектуры возглавляла Елизавета Лихачева. Сегодня стало известно, что она назначена на пост директора Пушкинского музея, с которого ушла Марина Лошак.
https://ria.ru/20230321/loshak-1859420211.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, марина лошак, государственный музей архитектуры имени щусева, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
Культура, Новости культуры, Марина Лошак, Государственный музей архитектуры имени Щусева, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Новым директором Музея архитектуры стала Наталья Шашкова
Замдиректора Музея архитектуры Шашкову назначили новым руководителем учреждения
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Новым директором Музея архитектуры имени А. В. Щусева станет Наталья Шашкова, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.
«
"Новым директором Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева станет Наталья Шашкова, занимающая до этого времени должность заместителя директора по учетно-хранительской работе – главного хранителя этого учреждения", — уточняется в пресс-релизе.
Она вступит в должность 22 марта 2023 года.
У Натальи Шашковой есть ученая степень кандидата искусствоведения. Она окончила Высшую школу культурологии Московского государственного университета культуры и искусств (МГИК).
«
"Работала в Российской академии живописи, ваяния и зодчества, Московском Государственном музее А.С. Пушкина. В 2017 году перешла на должность заведующей отделом учета и пополнения фондов Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева, затем стала заместителем главного хранителя, затем – главным хранителем музея", — рассказывают о Шашковой в ведомстве.
Шашкова была куратором центрального выставочного проекта, посвященного 150-летию Алексея Щусева, – "Алексей Щусев. 150". По планам, выставка откроется осенью 2023 года на двух площадках Музея архитектуры.
Ранее Музей архитектуры возглавляла Елизавета Лихачева. Сегодня стало
известно, что она назначена на пост директора Пушкинского музея, с которого ушла Марина Лошак.
Марина Лошак оценила свою работу на посту директора Пушкинского музея