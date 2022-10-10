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Фестиваль-спутник пройдет вместе с выставкой "Всеобщий язык" в Пушкинском - РИА Новости, 10.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221010/pushkinskiy-1822851570.html
Фестиваль-спутник пройдет вместе с выставкой "Всеобщий язык" в Пушкинском
Фестиваль-спутник пройдет вместе с выставкой "Всеобщий язык" в Пушкинском - РИА Новости, 10.10.2022
Фестиваль-спутник пройдет вместе с выставкой "Всеобщий язык" в Пушкинском
В Пушкинском музее пройдут выставка "Всеобщий язык" и музыкальный фестиваль-спутник "Искусство перевода", сообщила директор институции Марина Лошак на... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:47
2022-10-10T17:18
культура
новости культуры
марина лошак
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
выставки
юрий башмет
солисты москвы
куда сходить
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Пушкинском музее пройдут выставка "Всеобщий язык" и музыкальный фестиваль-спутник "Искусство перевода", сообщила директор институции Марина Лошак на пресс-конференции, посвященной смотру. Как отметил заместитель директора по науке ГМИИ имени Пушкина Илья Доронченков, в экспозиции будут представлены различные документы, в числе которых клинопись, берестяные грамоты, дипломатические договоры и подарки.Выставка посвящена "тому, как визуальная культура любой эпохи является универсальным языком, который помогает нам там, где словесный язык оказывается не всегда осмысленным, не всегда хорошим помощником", говорит Доронченков. По словам Лошак, музыкальный фестиваль призван обратить слушателя к теме "многоязычного, многоликого мира", где все искусства и языки находятся друг с другом в "немом, утраченном диалоге, который необходимо восстановить".Как отметила заведующая отделом музыкальной культуры ГМИИ имени Пушкина Юлия Де-Клерк, фестиваль объединит в три однодневных цикла восемь программ, построенных как диалог различных культур, эпох, жанров и стилей. Откроет смотр выступление камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета.Выставка "Всеобщий язык" пройдет с 15 декабря 2022 года по 15 марта 2023 года, а фестиваль "Искусство перевода" — с 16 по 18 декабря.
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новости культуры, марина лошак, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, выставки, юрий башмет, солисты москвы, куда сходить
Культура, Новости культуры, Марина Лошак, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Выставки, Юрий Башмет, Солисты Москвы, куда сходить
16:47 10.10.2022 (обновлено: 17:18 10.10.2022)
 
Фестиваль-спутник пройдет вместе с выставкой "Всеобщий язык" в Пушкинском

В Пушкинском музее продут выставка "Всеобщий язык" и музыкальный фестиваль-спутник

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЗдание ГМИИ им. А.С. Пушкина
Здание ГМИИ им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Пушкинском музее пройдут выставка "Всеобщий язык" и музыкальный фестиваль-спутник "Искусство перевода", сообщила директор институции Марина Лошак на пресс-конференции, посвященной смотру.
Как отметил заместитель директора по науке ГМИИ имени Пушкина Илья Доронченков, в экспозиции будут представлены различные документы, в числе которых клинопись, берестяные грамоты, дипломатические договоры и подарки.
Выставка посвящена "тому, как визуальная культура любой эпохи является универсальным языком, который помогает нам там, где словесный язык оказывается не всегда осмысленным, не всегда хорошим помощником", говорит Доронченков.
По словам Лошак, музыкальный фестиваль призван обратить слушателя к теме "многоязычного, многоликого мира", где все искусства и языки находятся друг с другом в "немом, утраченном диалоге, который необходимо восстановить".

Как отметила заведующая отделом музыкальной культуры ГМИИ имени Пушкина Юлия Де-Клерк, фестиваль объединит в три однодневных цикла восемь программ, построенных как диалог различных культур, эпох, жанров и стилей. Откроет смотр выступление камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета.
Выставка "Всеобщий язык" пройдет с 15 декабря 2022 года по 15 марта 2023 года, а фестиваль "Искусство перевода" — с 16 по 18 декабря.
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КультураНовости культурыМарина ЛошакГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаВыставкиЮрий БашметСолисты Москвыкуда сходить
 
 
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