https://ria.ru/20230321/pushkinskiy-1859475073.html
Новый директор ГМИИ рассказала о планах по работе в музее
Новый директор ГМИИ рассказала о планах по работе в музее - РИА Новости, 21.03.2023
Новый директор ГМИИ рассказала о планах по работе в музее
Новый директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Елизавета Лихачева в разговоре с РИА Новости рассказала, что информация о назначении стала для нее неожиданностью... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:25
2023-03-21T14:25
2023-03-21T14:42
культура
марина лошак
музеи
елизавета лихачева
ольга любимова
смена руководства гмии имени пушкина
гмии (пушкинский музей)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859423755_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6c08f6c731014c1c51329e5a507e6ffc.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Новый директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Елизавета Лихачева в разговоре с РИА Новости рассказала, что информация о назначении стала для нее неожиданностью. Предложение, по ее словам, прозвучало от министра культуры Ольги Любимовой. Полную версию интервью с Елизаветой Лихачевой читайте здесь.О ее назначении на пост директора Пушкинского музея стало известно 21 марта. Она сменила на посту Марину Лошак.
https://ria.ru/20230321/likhacheva-1859465430.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859423755_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cae770b0d425b7766737646e6b9b5e66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марина лошак, музеи, елизавета лихачева, ольга любимова, смена руководства гмии имени пушкина, гмии (пушкинский музей)
Культура, Марина Лошак, Музеи, Елизавета Лихачева, Ольга Любимова, Смена руководства ГМИИ имени Пушкина, ГМИИ (Пушкинский музей)
Новый директор ГМИИ рассказала о планах по работе в музее
Новый директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачева рассказала о планах по работе в музее