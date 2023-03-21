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Новый директор ГМИИ рассказала о планах по работе в музее - РИА Новости, 21.03.2023
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Культура
 
14:25 21.03.2023 (обновлено: 14:42 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/pushkinskiy-1859475073.html
Новый директор ГМИИ рассказала о планах по работе в музее
Новый директор ГМИИ рассказала о планах по работе в музее - РИА Новости, 21.03.2023
Новый директор ГМИИ рассказала о планах по работе в музее
Новый директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Елизавета Лихачева в разговоре с РИА Новости рассказала, что информация о назначении стала для нее неожиданностью... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:25
2023-03-21T14:42
культура
марина лошак
музеи
елизавета лихачева
ольга любимова
смена руководства гмии имени пушкина
гмии (пушкинский музей)
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Новый директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Елизавета Лихачева в разговоре с РИА Новости рассказала, что информация о назначении стала для нее неожиданностью. Предложение, по ее словам, прозвучало от министра культуры Ольги Любимовой. Полную версию интервью с Елизаветой Лихачевой читайте здесь.О ее назначении на пост директора Пушкинского музея стало известно 21 марта. Она сменила на посту Марину Лошак.
https://ria.ru/20230321/likhacheva-1859465430.html
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марина лошак, музеи, елизавета лихачева, ольга любимова, смена руководства гмии имени пушкина, гмии (пушкинский музей)
Культура, Марина Лошак, Музеи, Елизавета Лихачева, Ольга Любимова, Смена руководства ГМИИ имени Пушкина, ГМИИ (Пушкинский музей)
Новый директор ГМИИ рассказала о планах по работе в музее

Новый директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачева рассказала о планах по работе в музее

© Фото предоставлено пресс-службой музея имени Щусева Портрет Е.С. Лихачевой
Портрет Е.С. Лихачевой
© Фото предоставлено пресс-службой музея имени Щусева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Новый директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Елизавета Лихачева в разговоре с РИА Новости рассказала, что информация о назначении стала для нее неожиданностью. Предложение, по ее словам, прозвучало от министра культуры Ольги Любимовой.
«

"Пока не понимаю, что происходит в ГМИИ. Я, как и все, вижу только внешнюю картинку. Когда меня назначали на пост директора Музея архитектуры, я была человеком изнутри, было проще. Мне нужно войти в дела и понять, что такое Пушкинский музей", – отметила Лихачева.

Полную версию интервью с Елизаветой Лихачевой читайте здесь.
О ее назначении на пост директора Пушкинского музея стало известно 21 марта. Она сменила на посту Марину Лошак.
Елизавета Лихачева
Елизавета Лихачева: "Не представляю, что творится в Пушкинском музее"
Вчера, 14:05
 
КультураМарина ЛошакМузеиЕлизавета ЛихачеваОльга ЛюбимоваСмена руководства ГМИИ имени ПушкинаГМИИ (Пушкинский музей)
 
 
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