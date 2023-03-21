https://ria.ru/20230321/pushkinskiy-1859475073.html

Новый директор ГМИИ рассказала о планах по работе в музее

Новый директор ГМИИ рассказала о планах по работе в музее - РИА Новости, 21.03.2023

Новый директор ГМИИ рассказала о планах по работе в музее

Новый директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Елизавета Лихачева в разговоре с РИА Новости рассказала, что информация о назначении стала для нее неожиданностью... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T14:25

2023-03-21T14:25

2023-03-21T14:42

культура

марина лошак

музеи

елизавета лихачева

ольга любимова

смена руководства гмии имени пушкина

гмии (пушкинский музей)

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Новый директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Елизавета Лихачева в разговоре с РИА Новости рассказала, что информация о назначении стала для нее неожиданностью. Предложение, по ее словам, прозвучало от министра культуры Ольги Любимовой. Полную версию интервью с Елизаветой Лихачевой читайте здесь.О ее назначении на пост директора Пушкинского музея стало известно 21 марта. Она сменила на посту Марину Лошак.

https://ria.ru/20230321/likhacheva-1859465430.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

марина лошак, музеи, елизавета лихачева, ольга любимова, смена руководства гмии имени пушкина, гмии (пушкинский музей)