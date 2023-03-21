https://ria.ru/20230321/likhacheva-1859465430.html

Елизавета Лихачева: "Не представляю, что творится в Пушкинском музее"

Елизавета Лихачева: "Не представляю, что творится в Пушкинском музее" - РИА Новости, 21.03.2023

Елизавета Лихачева: "Не представляю, что творится в Пушкинском музее"

Новым директором ГМИИ имени А. С. Пушкина стала Елизавета Лихачева, которая ранее возглавляла Музей архитектуры имени А. В. Щусева. Она сменила на этом посту... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T14:05

2023-03-21T14:05

2023-03-21T14:36

культура

культура

интервью

елизавета лихачева

марина лошак

ольга любимова

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Новым директором ГМИИ имени А. С. Пушкина стала Елизавета Лихачева, которая ранее возглавляла Музей архитектуры имени А. В. Щусева. Она сменила на этом посту Марину Лошак. О первых впечатлениях главы Пушкинского и ее планах на новую работу — в интервью РИА Новости. — В России не принято говорить о назначениях заранее. Но вы знали, что станете новым директором ГМИИ?— Новость стала неожиданностью для меня. Не представляю себе человека, который ждет таких назначений. Рассчитывала, что мне продлят контракт с Музеем архитектуры, в котором, на мой взгляд, я успешно справлялась со своей работой.— Как вам кажется, почему именно вы получили этот пост?— Предложение прозвучало из уст министра культуры Ольги Любимовой. Честно говоря, не могу сказать, чем она руководствовалась.— Легко уйдете из Музея архитектуры?— В музее я работала 17 лет, не только директором. Это половина моей земной жизни и вся профессиональная. Это место останется навсегда для меня особенным и, безусловно, любимым.— Как оцениваете свою работу?— Хорошо! Без ложной скромности. Мне и команде музея удалось многое: мы вернули его к жизни. Мы сделали то, во что никто не верил. Когда меня назначали, это сопровождалось скандалами, никто не верил, что музей может стать хоть сколько-нибудь значимым на карте Москвы, а сейчас он — один из основных в стране. Если удастся сохранить команду, то музей продолжит динамично развиваться, потому что цели никто не отменял. Это новое здание, реставрация усадьбы на Воздвиженке, постоянные экспозиции и генеральный каталог собрания.— Чем стали для вас эти 17 лет?— Музей меня изменил, а пост директора научил спокойно смотреть на некоторые вещи и относиться к событиям, потому что раньше я очень ярко реагировала на окружающий мир. А главное — люди, которые работают в музее, невероятные, потому что действуют за пределами своих возможностей и смотрят за горизонт. Это очень ценно в наше время.Как сказал мой предшественник на посту директора Музея архитектуры Давид Саркисян, музей — это место, где хранится прошлое, где деятельные люди формируют будущее. В этом он был абсолютно прав.— Есть уже планы на новом месте работы?— Нет и быть не может. Не понимаю, что происходит в ГМИИ. Я, как и все, вижу только внешнюю картинку. Когда меня назначали на пост директора Музея архитектуры, я была человеком изнутри, было проще.Мне нужно войти в дела и понять, что такое Пушкинский музей.

https://ria.ru/20230321/loshak-1859420211.html

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2023

Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

культура, интервью, елизавета лихачева, марина лошак, ольга любимова