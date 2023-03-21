Елизавета Лихачева: "Не представляю, что творится в Пушкинском музее"
© Фото предоставлено пресс-службой музея имени Щусева/О. ОтченашеваЕлизавета Лихачева
© Фото предоставлено пресс-службой музея имени Щусева/О. Отченашева
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Новым директором ГМИИ имени А. С. Пушкина стала Елизавета Лихачева, которая ранее возглавляла Музей архитектуры имени А. В. Щусева. Она сменила на этом посту Марину Лошак. О первых впечатлениях главы Пушкинского и ее планах на новую работу — в интервью РИА Новости.
© Фото предоставлено пресс-службой музея имени Щусева/О. ОтченашеваЕлизавета Лихачева
© Фото предоставлено пресс-службой музея имени Щусева/О. Отченашева
Елизавета Лихачева
— В России не принято говорить о назначениях заранее. Но вы знали, что станете новым директором ГМИИ?
— Новость стала неожиданностью для меня. Не представляю себе человека, который ждет таких назначений. Рассчитывала, что мне продлят контракт с Музеем архитектуры, в котором, на мой взгляд, я успешно справлялась со своей работой.
— Как вам кажется, почему именно вы получили этот пост?
— Предложение прозвучало из уст министра культуры Ольги Любимовой. Честно говоря, не могу сказать, чем она руководствовалась.
© Фото предоставлено пресс-службой музея имени Щусева Е. С. Лихачева с министром культуры О. Б. Любимовой, выставка Мельникова
© Фото предоставлено пресс-службой музея имени Щусева
Е. С. Лихачева с министром культуры О. Б. Любимовой, выставка Мельникова
— Легко уйдете из Музея архитектуры?
— В музее я работала 17 лет, не только директором. Это половина моей земной жизни и вся профессиональная. Это место останется навсегда для меня особенным и, безусловно, любимым.
— Как оцениваете свою работу?
— Хорошо! Без ложной скромности. Мне и команде музея удалось многое: мы вернули его к жизни. Мы сделали то, во что никто не верил. Когда меня назначали, это сопровождалось скандалами, никто не верил, что музей может стать хоть сколько-нибудь значимым на карте Москвы, а сейчас он — один из основных в стране. Если удастся сохранить команду, то музей продолжит динамично развиваться, потому что цели никто не отменял. Это новое здание, реставрация усадьбы на Воздвиженке, постоянные экспозиции и генеральный каталог собрания.
© Фото предоставлено пресс-службой музея имени Щусева Портрет Е. С. Лихачевой
© Фото предоставлено пресс-службой музея имени Щусева
Портрет Е. С. Лихачевой
— Чем стали для вас эти 17 лет?
— Музей меня изменил, а пост директора научил спокойно смотреть на некоторые вещи и относиться к событиям, потому что раньше я очень ярко реагировала на окружающий мир. А главное — люди, которые работают в музее, невероятные, потому что действуют за пределами своих возможностей и смотрят за горизонт. Это очень ценно в наше время.
Как сказал мой предшественник на посту директора Музея архитектуры Давид Саркисян, музей — это место, где хранится прошлое, где деятельные люди формируют будущее. В этом он был абсолютно прав.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГлавное здание Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве с плакатами на входе "Пушкинский открыт"
Главное здание Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве с плакатами на входе "Пушкинский открыт"
— Есть уже планы на новом месте работы?
— Нет и быть не может. Не понимаю, что происходит в ГМИИ. Я, как и все, вижу только внешнюю картинку. Когда меня назначали на пост директора Музея архитектуры, я была человеком изнутри, было проще.
Мне нужно войти в дела и понять, что такое Пушкинский музей.