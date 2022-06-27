Любимова прокомментировала интерес к Морозовской коллекции во Франции
Любимова: интерес к Морозовской коллекции доказывает быстротечность "культуры отмены"
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр культуры Российской Федерации Ольга Любимова
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Повышенный интерес к Морозовской коллекции во Франции доказывает быстротечность "культуры отмены" в отношении российской культуры, заявила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.
Ранее в Пушкинском музее заявили о намерении провести выставку, посвященную коллекции Морозовых, аналогичную экспозиции "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в фонде Louis Vuitton в Париже, куда уезжало 67 произведений из собрания музея. Ряд произведений будет представлен публике впервые, также выставят вещи, которые не попали на парижскую выставку из-за состояния сохранности. Так, после недавней реставрации на выставке предстанет полотно "Красные виноградники в Арле" Винсента Ван Гога.
"Огромный путь, который был проделан большими командами трех уникальных российских музеев. Большой путь, когда преодолевая все возможные преграды, оказалась во Франции. И мы действительно видели, как русское искусство, русское наследие, российских меценатов чтут те, кто так быстро в угоду времени смог от этого отказаться. Тем самым мы понимаем, насколько это временно и быстротечно: и подобные резкие высказывания, и подобные веяния", - сказала Любимова в ходе пресс-показа выставки.
Министр поблагодарила коллег из правительства РФ, российской таможни и транспортную службу за то, что "ни один из намеченных планов не был сорван".
В свою очередь, директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак привела цифры посещаемости экспозиции в Париже - 1,3 миллиона человек. "Таких цифр не было никогда в истории выставочной практики нигде. Впервые стало понятно, где находятся лучшие образцы новейшего французского искусства - трудно было представить, что все это находится в России, потому что это лучший Матисс, лучший Гоген, важнейший Сезанн… Просто самые важные вещи, которые были увидены именно тогда, когда это были еще начинающие художники", - объяснила Лошак ажиотаж.
В экспозиции 73 работы из Эрмитажа, 71 – из Третьяковской галереи и 113 – из ГМИИ им. Пушкина. На выставке будет представлено более 600 экспонатов, в числе которых около 260 произведений живописи, графики и скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства, книги, фотографии, архивные материалы.
Концепция экспозиции построена вокруг главных этапов создания коллекции, в которой равнозначно присутствуют французское и русское искусство. Зрители увидят работы Камиля Писсарро, Пьера Огюста Ренуара, Клода Моне, Поля Синьяка, Поля Гогена, Анри Матисса, Пабло Пикассо, Виктора Васнецова, Константина Коровина, Исаака Левитана, Марка Шагала, Бориса Кустодиева, Валентина Серова, Сергея Виноградова.
Для широкой публики выставка открывается 28 июня.