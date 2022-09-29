https://ria.ru/20220929/pushkinskiy-1820255400.html

Пушкинский музей ведет переговоры с Камбоджей и Индией

Пушкинский музей ведет переговоры с Камбоджей и Индией - РИА Новости, 29.09.2022

Пушкинский музей ведет переговоры с Камбоджей и Индией

ГМИИ имени Пушкина ведет переговоры о совместных выставочных проектах с рядом стран, в том числе с Камбоджей и Индией, сообщила РИА Новости директор музея... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T11:14

2022-09-29T11:14

2022-09-29T11:21

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мьянма

музеи

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. ГМИИ имени Пушкина ведет переговоры о совместных выставочных проектах с рядом стран, в том числе с Камбоджей и Индией, сообщила РИА Новости директор музея Марина Лошак."Пусть сейчас наш выбор вроде бы ограничен, но он толкает нас в те направления, до которых раньше не доходили руки. Так, я давно мечтала показать искусство древней Камбоджи. Я пообщалась с директором Национального музея Камбоджи, получила очень благожелательный ответ с готовностью взаимодействовать", — сказала собеседница агентства.Также Лошак отметила, что в настоящее время музей ведет переговоры с Индией по поводу выставки древнеиндийского искусства — "мы получили благоприятный ответ, ждем уже конкретных списков". Кроме того, музей находится в контакте с Мьянмой, Уругваем и Бразилией.Полный текст интервью выйдет на сайте ria.ru в 13.00.

https://ria.ru/20220927/kino-1819791972.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, марина лошак, камбоджа, индия, мьянма, музеи, искусство, выставки, уругвай, бразилия