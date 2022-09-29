Рейтинг@Mail.ru
Пушкинский музей ведет переговоры с Камбоджей и Индией - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220929/pushkinskiy-1820255400.html
Пушкинский музей ведет переговоры с Камбоджей и Индией
Пушкинский музей ведет переговоры с Камбоджей и Индией - РИА Новости, 29.09.2022
Пушкинский музей ведет переговоры с Камбоджей и Индией
ГМИИ имени Пушкина ведет переговоры о совместных выставочных проектах с рядом стран, в том числе с Камбоджей и Индией, сообщила РИА Новости директор музея... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:14
2022-09-29T11:21
культура
новости культуры
марина лошак
камбоджа
индия
мьянма
музеи
искусство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152178/04/1521780440_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_aad42a47f93e47331012f8f45c4f2216.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. ГМИИ имени Пушкина ведет переговоры о совместных выставочных проектах с рядом стран, в том числе с Камбоджей и Индией, сообщила РИА Новости директор музея Марина Лошак."Пусть сейчас наш выбор вроде бы ограничен, но он толкает нас в те направления, до которых раньше не доходили руки. Так, я давно мечтала показать искусство древней Камбоджи. Я пообщалась с директором Национального музея Камбоджи, получила очень благожелательный ответ с готовностью взаимодействовать", — сказала собеседница агентства.Также Лошак отметила, что в настоящее время музей ведет переговоры с Индией по поводу выставки древнеиндийского искусства — "мы получили благоприятный ответ, ждем уже конкретных списков". Кроме того, музей находится в контакте с Мьянмой, Уругваем и Бразилией.Полный текст интервью выйдет на сайте ria.ru в 13.00.
https://ria.ru/20220927/kino-1819791972.html
камбоджа
индия
мьянма
уругвай
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152178/04/1521780440_416:0:3032:1962_1920x0_80_0_0_32c664c894b5b8029feaf064865b340e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, марина лошак, камбоджа, индия, мьянма, музеи, искусство, выставки, уругвай, бразилия
Культура, Новости культуры, Марина Лошак, Камбоджа, Индия, Мьянма, Музеи, Искусство, Выставки, Уругвай, Бразилия
11:14 29.09.2022 (обновлено: 11:21 29.09.2022)
 
Пушкинский музей ведет переговоры с Камбоджей и Индией

Марина Лошак: Пушкинский музей ведет переговоры с Камбоджей и Индией о совместных проектах

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЗдание Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве
Здание Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен РИА Новости. ГМИИ имени Пушкина ведет переговоры о совместных выставочных проектах с рядом стран, в том числе с Камбоджей и Индией, сообщила РИА Новости директор музея Марина Лошак.
"Пусть сейчас наш выбор вроде бы ограничен, но он толкает нас в те направления, до которых раньше не доходили руки. Так, я давно мечтала показать искусство древней Камбоджи. Я пообщалась с директором Национального музея Камбоджи, получила очень благожелательный ответ с готовностью взаимодействовать", — сказала собеседница агентства.
Также Лошак отметила, что в настоящее время музей ведет переговоры с Индией по поводу выставки древнеиндийского искусства — "мы получили благоприятный ответ, ждем уже конкретных списков".
Кроме того, музей находится в контакте с Мьянмой, Уругваем и Бразилией.
Полный текст интервью выйдет на сайте ria.ru в 13.00.
Дни российского кино в Сербии
27 сентября, 15:56Культура
В Сербии пройдут "Дни российского кино"
 
КультураНовости культурыМарина ЛошакКамбоджаИндияМьянмаМузеиИскусствоВыставкиУругвайБразилия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала