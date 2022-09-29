https://ria.ru/20220929/pushkinskiy-1820255400.html
Пушкинский музей ведет переговоры с Камбоджей и Индией
Пушкинский музей ведет переговоры с Камбоджей и Индией - РИА Новости, 29.09.2022
Пушкинский музей ведет переговоры с Камбоджей и Индией
ГМИИ имени Пушкина ведет переговоры о совместных выставочных проектах с рядом стран, в том числе с Камбоджей и Индией, сообщила РИА Новости директор музея... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:14
2022-09-29T11:14
2022-09-29T11:21
культура
новости культуры
марина лошак
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. ГМИИ имени Пушкина ведет переговоры о совместных выставочных проектах с рядом стран, в том числе с Камбоджей и Индией, сообщила РИА Новости директор музея Марина Лошак."Пусть сейчас наш выбор вроде бы ограничен, но он толкает нас в те направления, до которых раньше не доходили руки. Так, я давно мечтала показать искусство древней Камбоджи. Я пообщалась с директором Национального музея Камбоджи, получила очень благожелательный ответ с готовностью взаимодействовать", — сказала собеседница агентства.Также Лошак отметила, что в настоящее время музей ведет переговоры с Индией по поводу выставки древнеиндийского искусства — "мы получили благоприятный ответ, ждем уже конкретных списков". Кроме того, музей находится в контакте с Мьянмой, Уругваем и Бразилией.Полный текст интервью выйдет на сайте ria.ru в 13.00.
https://ria.ru/20220927/kino-1819791972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, марина лошак, камбоджа, индия, мьянма, музеи, искусство, выставки, уругвай, бразилия
Культура, Новости культуры, Марина Лошак, Камбоджа, Индия, Мьянма, Музеи, Искусство, Выставки, Уругвай, Бразилия
11:14 29.09.2022 (обновлено: 11:21 29.09.2022)
Пушкинский музей ведет переговоры с Камбоджей и Индией
Марина Лошак: Пушкинский музей ведет переговоры с Камбоджей и Индией о совместных проектах
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. ГМИИ имени Пушкина ведет переговоры о совместных выставочных проектах с рядом стран, в том числе с Камбоджей и Индией, сообщила РИА Новости директор музея Марина Лошак.
"Пусть сейчас наш выбор вроде бы ограничен, но он толкает нас в те направления, до которых раньше не доходили руки. Так, я давно мечтала показать искусство древней Камбоджи. Я пообщалась с директором Национального музея Камбоджи, получила очень благожелательный ответ с готовностью взаимодействовать", — сказала собеседница агентства.
Также Лошак отметила, что в настоящее время музей ведет переговоры с Индией по поводу выставки древнеиндийского искусства — "мы получили благоприятный ответ, ждем уже конкретных списков".
Кроме того, музей находится в контакте с Мьянмой, Уругваем и Бразилией.
Полный текст интервью выйдет на сайте ria.ru в 13.00.