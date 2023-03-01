https://ria.ru/20230301/kupchenko-1854557460.html

Биография Ирины Купченко

Биография Ирины Купченко - РИА Новости, 01.03.2023

Биография Ирины Купченко

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Ирина Петровна Купченко родилась 1 марта 1948 года в Вене (Австрия) в семье военного и... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T01:04

2023-03-01T01:04

2023-03-01T01:04

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Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Ирина Петровна Купченко родилась 1 марта 1948 года в Вене (Австрия) в семье военного и учительницы английского языка.После многочисленных переездов ее семья обосновалась в Киеве. В детстве будущая актриса занималась в театральном кружке, мечтала о карьере балерины. С 1965 по 1966 год училась на факультете иностранных языков Киевского университета имени Тараса Шевченко, затем переехала в МосквуВ 1970 году окончила Театральное училище (ныне институт) имени Бориса Щукина (курс Бориса Захавы и Марианны Тер-Захаровой). В том же году Ирину Купченко приняли в труппу театра имени Евгения Вахтангова.Впервые актриса вышла на сцену в роли Октавии в спектакле "Антоний и Клеопатра". Среди ее ролей в театре: леди Анна ("Ричард III"), Аглая ("Молодость театра"), Долли ("Анна Каренина"), Инесса Арманд ("Брестский мир"), Марта ("Великая магия"), Клодия ("Мартовские иды"), Донна Анна ("Каменный гость"), Атуева ("Дело"), Роксана ("Сирано де Бержерак") и др. В текущем сезоне играет в спектаклях "Вахтангов. Путь к Турандот" (Надежда Вахтангова), "Война и мир" (графиня Наталья Ростова), "Евгений Онегин" ("Сон Татьяны"). С 1990-х Купченко участвовала в различных театральных антрепризах. Была занята в постановках "Идеальный муж" Оскара Уайльда (проект "Театральный марафон"), "Неаполитанские страсти" Эдуардо де Филиппо и "Будьте здоровы, месье!" (Театральный дом "Миллениум"), "Свободная любовь" по пьесе "Эти свободные бабочки" Леонарда Герша ("Ла Театр"), "Последняя ночь последнего царя" Эдварда Радзинского (театральное агентство "Богис") и др. В 1998-2004 годах Ирина Купченко играла в спектакле "Гамлет", поставленном всемирно известным немецким режиссером Петером Штайном с российскими актерами. В 1969 году состоялся дебют Ирины Купченко в кино. Актрисе досталась роль Лизы Калитиной в фильме Андрея Кончаловского "Дворянское гнездо". Через два года Кончаловский вновь пригласил актрису на роль Сони в экранизацию чеховского "Дяди Вани" (1970). Позднее они снова встретились в работе над кинолентами "Романс о влюбленных" (1974) и "Сибириада" (1978).Лучшие работы актрисы связаны с именами выдающихся режиссеров – Эльдара Рязанова, Марка Захарова, Станислава Говорухина, Ильи Авербаха, Юлия Райзмана, Владимира Мотыля, Игоря Масленникова.На сегодняшний день на счету Ирины Купченко участие в сотне различных фильмов и сериалах, среди которых "Звезда пленительного счастья" (1975), "Чужие письма"(1975), "Странная женщина" (1977), "Обыкновенное чудо" (1978), "Отпуск в сентябре" (1979), "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей" (1981), "Одинокая женщина желает познакомиться" (1986), "Приходи на меня посмотреть" (2000), "Благословите женщину" (2003), "Юленька" (2009), "Земский доктор" (2010), "Училка" (2015), "Последнее испытание" (2018), "Французский мастер" (2022) и др. Народная артистка России (1989). Купченко награждена орденами Почета (1998), Дружбы (2019), Благодарностью президента РФ (2018), почетной грамотой президента РФ (2021). Обладательница премии Ленинского комсомола (1981), Государственной премии России в области литературы и искусства (2001). Лауреат кинопремии "Ника" (1987, 2015) премии "Золотой орел" (2008). Обладательница приза за лучшую женскую роль в фильме "Одинокая женщина желает познакомиться" кинофестиваля в Монреале (1987), награды "За служение театральному Отечеству" Российской национальной премии имени Андрея Миронова "Фигаро" (2015), главного приза "Золотая ладья" 23-го кинофестиваля "Окно в Европу" (2015) и др. В 2019 году Ирина Купченко стала лауреатом Вахтанговской премии "Человек театра". Была замужем за актером Василием Лановым (1934-2021). В браке родилось двое сыновей: Александр (1973) и Сергей (1976-2013).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, ирина купченко, россия, рсфср, андрей кончаловский, ника