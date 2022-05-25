https://ria.ru/20220525/lanovoy-1790614298.html
В Керчи установят бронзовый бюст Василия Ланового
В Керчи установят бронзовый бюст Василия Ланового - РИА Новости, 25.05.2022
В Керчи установят бронзовый бюст Василия Ланового
Бронзовый бюст артиста и почетного гражданина Керчи Василия Ланового откроют на центральной площади города рядом с театром имени Пушкина в рамках фестиваля... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:00
2022-05-25T14:00
2022-05-25T14:04
василий лановой
россия
ирина купченко
керчь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595058693_0:65:3071:1792_1920x0_80_0_0_b4089c976afe9604c2f5818a06cb3958.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Бронзовый бюст артиста и почетного гражданина Керчи Василия Ланового откроют на центральной площади города рядом с театром имени Пушкина в рамках фестиваля "Боспорские агоны", сообщила директор Восточно-крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина."В день России будет установлен на площади напротив театра имени Пушкина. Это будет бронзовый бюст. Ведь Василий Лановой – почетный гражданин Керчи", - сказала Умрихина журналистам.Скульптор изготовил бюст бесплатно. На церемонии открытия памятника будет присутствовать вдова Ланового актриса Ирина Купченко.Звание почетного гражданина Керчи было присвоено Лановому 14 сентября 2019 года, в День города-героя Керчь, как постоянному члену жюри Международного фестиваля античного искусства "Боспорские агоны". Решение было принято за личный вклад в развитие русской культуры и искусства, патриотическое воспитание подрастающего поколения в Крыму и Керчи. Лановой скончался 28 января 2021 года.XXIV Международный фестиваль античного искусства "Боспорские Агоны" состоится с 10 по 16 июня. На это время в Керчи будет работать 10 площадок для проведения театральных представлений, показов кинолент, конференций. По словам Умрихиной, всего за дни фестиваля в нем примут участие порядка тысячи артистов, научных работников, работников культуры. Зрителями фестиваля станут не менее 10 тысяч зрителей.
https://ria.ru/20220512/pamyatnik-1788151575.html
https://ria.ru/20220524/pamyatnik-1790374450.html
россия
керчь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595058693_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_9b1b39b271b7522a0570781dbc376dbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий лановой, россия, ирина купченко, керчь
14:00 25.05.2022 (обновлено: 14:04 25.05.2022)
В Керчи установят бронзовый бюст Василия Ланового
На фестивале "Боспорские Агоны" в Керчи установят бронзовый бюст Василия Ланового