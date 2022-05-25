https://ria.ru/20220525/lanovoy-1790614298.html

В Керчи установят бронзовый бюст Василия Ланового

В Керчи установят бронзовый бюст Василия Ланового - РИА Новости, 25.05.2022

В Керчи установят бронзовый бюст Василия Ланового

Бронзовый бюст артиста и почетного гражданина Керчи Василия Ланового откроют на центральной площади города рядом с театром имени Пушкина в рамках фестиваля... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T14:00

2022-05-25T14:00

2022-05-25T14:04

василий лановой

россия

ирина купченко

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Бронзовый бюст артиста и почетного гражданина Керчи Василия Ланового откроют на центральной площади города рядом с театром имени Пушкина в рамках фестиваля "Боспорские агоны", сообщила директор Восточно-крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина."В день России будет установлен на площади напротив театра имени Пушкина. Это будет бронзовый бюст. Ведь Василий Лановой – почетный гражданин Керчи", - сказала Умрихина журналистам.Скульптор изготовил бюст бесплатно. На церемонии открытия памятника будет присутствовать вдова Ланового актриса Ирина Купченко.Звание почетного гражданина Керчи было присвоено Лановому 14 сентября 2019 года, в День города-героя Керчь, как постоянному члену жюри Международного фестиваля античного искусства "Боспорские агоны". Решение было принято за личный вклад в развитие русской культуры и искусства, патриотическое воспитание подрастающего поколения в Крыму и Керчи. Лановой скончался 28 января 2021 года.XXIV Международный фестиваль античного искусства "Боспорские Агоны" состоится с 10 по 16 июня. На это время в Керчи будет работать 10 площадок для проведения театральных представлений, показов кинолент, конференций. По словам Умрихиной, всего за дни фестиваля в нем примут участие порядка тысячи артистов, научных работников, работников культуры. Зрителями фестиваля станут не менее 10 тысяч зрителей.

https://ria.ru/20220512/pamyatnik-1788151575.html

https://ria.ru/20220524/pamyatnik-1790374450.html

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василий лановой, россия, ирина купченко, керчь