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В Керчи установят бронзовый бюст Василия Ланового - РИА Новости, 25.05.2022
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В Керчи установят бронзовый бюст Василия Ланового
В Керчи установят бронзовый бюст Василия Ланового - РИА Новости, 25.05.2022
В Керчи установят бронзовый бюст Василия Ланового
Бронзовый бюст артиста и почетного гражданина Керчи Василия Ланового откроют на центральной площади города рядом с театром имени Пушкина в рамках фестиваля... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:00
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василий лановой
россия
ирина купченко
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Бронзовый бюст артиста и почетного гражданина Керчи Василия Ланового откроют на центральной площади города рядом с театром имени Пушкина в рамках фестиваля "Боспорские агоны", сообщила директор Восточно-крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина."В день России будет установлен на площади напротив театра имени Пушкина. Это будет бронзовый бюст. Ведь Василий Лановой – почетный гражданин Керчи", - сказала Умрихина журналистам.Скульптор изготовил бюст бесплатно. На церемонии открытия памятника будет присутствовать вдова Ланового актриса Ирина Купченко.Звание почетного гражданина Керчи было присвоено Лановому 14 сентября 2019 года, в День города-героя Керчь, как постоянному члену жюри Международного фестиваля античного искусства "Боспорские агоны". Решение было принято за личный вклад в развитие русской культуры и искусства, патриотическое воспитание подрастающего поколения в Крыму и Керчи. Лановой скончался 28 января 2021 года.XXIV Международный фестиваль античного искусства "Боспорские Агоны" состоится с 10 по 16 июня. На это время в Керчи будет работать 10 площадок для проведения театральных представлений, показов кинолент, конференций. По словам Умрихиной, всего за дни фестиваля в нем примут участие порядка тысячи артистов, научных работников, работников культуры. Зрителями фестиваля станут не менее 10 тысяч зрителей.
https://ria.ru/20220512/pamyatnik-1788151575.html
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василий лановой, россия, ирина купченко, керчь
14:00 25.05.2022 (обновлено: 14:04 25.05.2022)
 
В Керчи установят бронзовый бюст Василия Ланового

На фестивале "Боспорские Агоны" в Керчи установят бронзовый бюст Василия Ланового

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Василий Лановой
Актер Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актер Василий Лановой. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Бронзовый бюст артиста и почетного гражданина Керчи Василия Ланового откроют на центральной площади города рядом с театром имени Пушкина в рамках фестиваля "Боспорские агоны", сообщила директор Восточно-крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина.
"В день России будет установлен на площади напротив театра имени Пушкина. Это будет бронзовый бюст. Ведь Василий Лановой – почетный гражданин Керчи", - сказала Умрихина журналистам.
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Скульптор изготовил бюст бесплатно. На церемонии открытия памятника будет присутствовать вдова Ланового актриса Ирина Купченко.
Звание почетного гражданина Керчи было присвоено Лановому 14 сентября 2019 года, в День города-героя Керчь, как постоянному члену жюри Международного фестиваля античного искусства "Боспорские агоны". Решение было принято за личный вклад в развитие русской культуры и искусства, патриотическое воспитание подрастающего поколения в Крыму и Керчи. Лановой скончался 28 января 2021 года.
XXIV Международный фестиваль античного искусства "Боспорские Агоны" состоится с 10 по 16 июня. На это время в Керчи будет работать 10 площадок для проведения театральных представлений, показов кинолент, конференций. По словам Умрихиной, всего за дни фестиваля в нем примут участие порядка тысячи артистов, научных работников, работников культуры. Зрителями фестиваля станут не менее 10 тысяч зрителей.
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