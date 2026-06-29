Рейтинг@Mail.ru
"Блеск и пепел" победил в новой номинации премии "Хрустальная Турандот" - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:04 29.06.2026
"Блеск и пепел" победил в новой номинации премии "Хрустальная Турандот"

Спектакль "Блеск и пепел" победил в новой номинации "Хрустальное зеркало сцены"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСпектакль Блеск и пепел" в Театре им. Вахтангова
Спектакль Блеск и пепел в Театре им. Вахтангова - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Спектакль Блеск и пепел" в Театре им. Вахтангова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спектакль Театра имени Вахтангова «Блеск и пепел» победил в новой номинации «Хрустальное зеркало сцены» премии «Хрустальная Турандот».
  • Главный художник Театра имени Вахтангова Максим Обрезков стал победителем в номинации «Лучшая сценография».
  • Церемония вручения премии сопровождалась концертной программой с музыкальными номерами, а ведущей вечера стала актриса Елизавета Арзамасова.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Спектакль Театра имени Вахтангова "Блеск и пепел" победил в новой номинации "Хрустальное зеркало сцены" премии "Хрустальная Турандот", передает корреспондент РИА Новости.
XXXV Юбилейная премия "Хрустальный Турандот" прошла в музее-заповеднике "Архангельское" в Москве в понедельник.
Статуэтки премии Хрустальная Турандот - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Евгений Миронов стал лауреатом "Хрустальной Турандот"
Вчера, 22:26
Премьера спектакля "Блеск и пепел" с народными артистами России Виктором Сухоруковым и Ириной Купченко в главных ролях прошла 1 июня на Исторической сцене Театра имени Вахтангова. Режиссером постановки выступил главный режиссер театра Анатолий Шульев.
Действие спектакля разворачивается в период 1905-1917 годов, семья гения русского ювелирного искусства Павла Кутейникова оказывается в центре двух революции. Отец семьи убежден, что его творения будут жить веками, ведь красота - основа мира. Сыновья Павла Анисимовича - дети революционного времени, для каждого из них раскол Серебряного века становится личной драмой. Раздор поселился в доме Кутейниковых, но как отец, так и сыновья продолжают искать в красоте опору в лихие времена.
Помимо главной награды в новой номинации, Театр имени Вахтангова был отмечен и за художественное оформление постановок. Победителем в номинации "Лучшая сценография" стал главный художник театра Максим Обрезков.
Получая награду, он признался, что считает себя счастливым человеком благодаря профессии и театру, ставшему для него настоящим домом.
Здание Московского государственного театра Ленком Марка Захарова - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
На премии "Хрустальная Турандот" назвали спектакль сезона
Вчера, 22:31
«
"Я, наверное, уже на протяжении всей своей долгой жизни говорю о том, что я очень счастливый человек. Мне всегда везло в том, что я работаю в театре. Это судьба. Я родился в театре, вырос в театре, работал в Тбилисском молодежном театре и потом, когда я переехал в Москву, обрел второй дом - театр Вахтангова, в котором служу уже 25 лет. Я счастлив, что у меня есть эти дома", - сказал он со сцены.
Еще одну награду в области сценографического искусства получил Николай Симонов, победивший в номинации "Лучшая сценография сезона" за оформление спектакля "Кабала святош" в Московском художественном театре имени Чехова.
Торжественная церемония вручения премии в этом году сопровождалась насыщенной концертной программой. На протяжении вечера гостей ждали музыкальные номера, посвященные истории отечественного театра. Джазовая певица Марьям Мерабова исполнила композиции из репертуара легендарных спектаклей, а актер Антон Шагин неожиданно для публики вышел на сцену с гитарой и представил несколько музыкальных номеров.
Ведущей юбилейного вечера стала актриса Елизавета Арзамасова, появившаяся перед гостями в образе Хрустальной Турандот. Оформление церемонии было выдержано в китайской стилистике, отсылающей к героине знаменитой пьесы Карло Гоцци, имя которой уже более трех десятилетий носит одна из самых престижных театральных наград страны.
Премия "Хрустальная Турандот" была учреждена в 1991 году и является первой независимой театральной премией современной России. Ежегодно награда вручается за наиболее яркие достижения театрального сезона и считается одной из самых авторитетных в профессиональном сообществе.
Церемония вручения театральной премии Хрустальная Турандот, Николай Цискаридзе - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Цискаридзе стал лауреатом "Хрустальной Турандот" в номинации "Лучший дебют"
Вчера, 22:25
 
КультураМоскваРоссияВиктор СухоруковИрина КупченкоМариам МерабоваТеатр имени Е. ВахтанговаХрустальная Турандот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала