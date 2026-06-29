"Блеск и пепел" победил в новой номинации премии "Хрустальная Турандот"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спектакль Театра имени Вахтангова «Блеск и пепел» победил в новой номинации «Хрустальное зеркало сцены» премии «Хрустальная Турандот».
- Главный художник Театра имени Вахтангова Максим Обрезков стал победителем в номинации «Лучшая сценография».
- Церемония вручения премии сопровождалась концертной программой с музыкальными номерами, а ведущей вечера стала актриса Елизавета Арзамасова.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Спектакль Театра имени Вахтангова "Блеск и пепел" победил в новой номинации "Хрустальное зеркало сцены" премии "Хрустальная Турандот", передает корреспондент РИА Новости.
XXXV Юбилейная премия "Хрустальный Турандот" прошла в музее-заповеднике "Архангельское" в Москве в понедельник.
Премьера спектакля "Блеск и пепел" с народными артистами России Виктором Сухоруковым и Ириной Купченко в главных ролях прошла 1 июня на Исторической сцене Театра имени Вахтангова. Режиссером постановки выступил главный режиссер театра Анатолий Шульев.
Действие спектакля разворачивается в период 1905-1917 годов, семья гения русского ювелирного искусства Павла Кутейникова оказывается в центре двух революции. Отец семьи убежден, что его творения будут жить веками, ведь красота - основа мира. Сыновья Павла Анисимовича - дети революционного времени, для каждого из них раскол Серебряного века становится личной драмой. Раздор поселился в доме Кутейниковых, но как отец, так и сыновья продолжают искать в красоте опору в лихие времена.
Помимо главной награды в новой номинации, Театр имени Вахтангова был отмечен и за художественное оформление постановок. Победителем в номинации "Лучшая сценография" стал главный художник театра Максим Обрезков.
Получая награду, он признался, что считает себя счастливым человеком благодаря профессии и театру, ставшему для него настоящим домом.
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"Я, наверное, уже на протяжении всей своей долгой жизни говорю о том, что я очень счастливый человек. Мне всегда везло в том, что я работаю в театре. Это судьба. Я родился в театре, вырос в театре, работал в Тбилисском молодежном театре и потом, когда я переехал в Москву, обрел второй дом - театр Вахтангова, в котором служу уже 25 лет. Я счастлив, что у меня есть эти дома", - сказал он со сцены.
Еще одну награду в области сценографического искусства получил Николай Симонов, победивший в номинации "Лучшая сценография сезона" за оформление спектакля "Кабала святош" в Московском художественном театре имени Чехова.
Торжественная церемония вручения премии в этом году сопровождалась насыщенной концертной программой. На протяжении вечера гостей ждали музыкальные номера, посвященные истории отечественного театра. Джазовая певица Марьям Мерабова исполнила композиции из репертуара легендарных спектаклей, а актер Антон Шагин неожиданно для публики вышел на сцену с гитарой и представил несколько музыкальных номеров.
Ведущей юбилейного вечера стала актриса Елизавета Арзамасова, появившаяся перед гостями в образе Хрустальной Турандот. Оформление церемонии было выдержано в китайской стилистике, отсылающей к героине знаменитой пьесы Карло Гоцци, имя которой уже более трех десятилетий носит одна из самых престижных театральных наград страны.
Премия "Хрустальная Турандот" была учреждена в 1991 году и является первой независимой театральной премией современной России. Ежегодно награда вручается за наиболее яркие достижения театрального сезона и считается одной из самых авторитетных в профессиональном сообществе.