"Блеск и пепел" победил в новой номинации премии "Хрустальная Турандот"

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"Я, наверное, уже на протяжении всей своей долгой жизни говорю о том, что я очень счастливый человек. Мне всегда везло в том, что я работаю в театре. Это судьба. Я родился в театре, вырос в театре, работал в Тбилисском молодежном театре и потом, когда я переехал в Москву, обрел второй дом - театр Вахтангова, в котором служу уже 25 лет. Я счастлив, что у меня есть эти дома", - сказал он со сцены.