В Москве завершилась церемония прощания с Владимиром Симоновым

"Володя Симонов - мой товарищ, мой друг замечательный. Мы с ним знакомы 50 лет: мы поступили вместе в училище, мы были в одной группе, мы жили в одной комнате все 4 года, мы играли в одних дипломных спектаклях, мы вместе пришли в театр, мы вместе существовали на сцене, мы вместе снимались. Поэтому это как-то, знаете, ощущение, как будто у тебя кусок души оторвали так резко, неожиданно", - сказал Маковецкий журналистам.