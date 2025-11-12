В Москве завершилась церемония прощания с Владимиром Симоновым

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым завершилась на исторической сцене театра Вахтангова, передает корреспондент РИА Новости.
Артист скончался в возрасте 68 лет в субботу. После прощания его похоронят на Троекуровском кладбище.
На прошедшей церемонии собрались родные и близкие актера, его семья и коллеги - артисты театра Вахтангова посменно отдавали дань памяти Симонову, стоя у гроба с красными траурными повязками. Среди них - Ирина Купченко, Сергей Маковецкий, Алексей Гуськов, Людмила Максакова, Владимир Вдовиченков, Александр Яцко, Андрей Ильин, директор театра Кирилл Крок. Проститься с артистом также пришли главный режиссер Театра Вахтангова Анатолий Шульев, Александр Олешко, Виктор Добронравов, Леонид Ярмольник.
Поклонники артиста несли ему цветы, чтобы проститься с любимым актером.
"Володя Симонов - мой товарищ, мой друг замечательный. Мы с ним знакомы 50 лет: мы поступили вместе в училище, мы были в одной группе, мы жили в одной комнате все 4 года, мы играли в одних дипломных спектаклях, мы вместе пришли в театр, мы вместе существовали на сцене, мы вместе снимались. Поэтому это как-то, знаете, ощущение, как будто у тебя кусок души оторвали так резко, неожиданно", - сказал Маковецкий журналистам.
Он как друг и однокурсник Симонова вынес его портрет из здания театра.
Симонова проводили в последний путь под громкие аплодисменты.
Артист две недели до своей смерти находится в больнице на лечении из-за проблем с сердцем. Причиной его ухода стала сердечная недостаточность.
Симонов родился в 1957 году в городе Октябрьске Куйбышевской (ныне Самарской) области. Он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, курс Аллы Казанской в 1980 году. Вместе со своими однокурсниками – Маковецким и Александром Рыщенковым был принят в Театр Вахтангова, где стал одним из ведущих актеров. Кроме того, он сыграл порядка 150 киноролей в таких фильмах, как "Одиноким предоставляется общежитие", "Дети Арбата", "Жизнь и судьба", "Куприн", "Третья мировая", "Дама пик", "Пальма" и других.
Симонов был удостоен Ордена Дружбы, Ордена Почёта, награждён премией Мэра Москвы в области литературы и искусства, трижды отмечен премией "Чайка", премией "Хрустальная Турандот", премией "Фигаро" имени Андрея Миронова.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым в театре им. Евгения Вахтангова в Москве
Церемония прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым в театре им. Евгения Вахтангова в Москве