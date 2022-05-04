https://ria.ru/20220504/kontsert-1786663783.html
Концерт "Спасибо за верность, потомки!" пройдет в Кремлевском дворце
Концерт "Спасибо за верность, потомки!" пройдет в Кремлевском дворце - РИА Новости, 04.05.2022
Концерт "Спасибо за верность, потомки!" пройдет в Кремлевском дворце
Гала-концерт общественно-патриотической акции "Спасибо за верность, потомки!" вечером 4 мая пройдет в Государственном Кремлевском дворце. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T06:53
2022-05-04T06:53
2022-05-04T06:53
культура
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ирина купченко
день победы
россия
надежда кадышева
григорий лепс
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Гала-концерт общественно-патриотической акции "Спасибо за верность, потомки!" вечером 4 мая пройдет в Государственном Кремлевском дворце.Как рассказали в пресс-службе проекта, свои номера представят артисты эстрады и кино. Среди них Ирина Купченко, Михаил Ножкин, Надежда Кадышева, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Зара, Сосо Павлиашвили, Александр Панайотов и многие другие. Вести концерт будут Екатерина Гусева и Дмитрий Дюжев. Телеверсию покажут на канале ТВЦ 8 мая.Почетными гостями станут военнослужащие-участники парада Победы, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, военнослужащие-участники военной спецоперации на Украине, студенты, школьники, кадеты, участники общественных и патриотических организаций.Перед началом концерта в фойе Кремлевского Дворца будет представлена выставка проекта "Аллея Российской Славы". В его рамках в городах России и мира было установлено более 1800 бюстов, скульптур и памятных знаков в честь прославивших страну граждан.Кроме того, перед концертом желающие смогут написать и отправить памятные открытки с поздравлениями с Днем Победы.Гала-концерт "Спасибо за верность, потомки!" проходит в Кремлевском Дворце ежегодно с 2015 года. Его художественным руководителем был Народный артист СССР сопредседатель ООД "Бессмертный полк России" Василий Лановой.РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером общественно-патриотической акции "Спасибо за верность, потомки!"
https://ria.ru/20220503/evrovidenie-1786632307.html
https://ria.ru/20220503/moskino-1786637987.html
https://ria.ru/20220502/kontsert-1786566156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, ирина купченко, день победы, россия, надежда кадышева, григорий лепс, стас михайлов
Концерт "Спасибо за верность, потомки!" пройдет в Кремлевском дворце
На концерте "Спасибо за верность, потомки!" в Кремле 4 мая споют Кадышева, Михайлов, Лепс
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Гала-концерт общественно-патриотической акции "Спасибо за верность, потомки!" вечером 4 мая пройдет в Государственном Кремлевском дворце.
Как рассказали в пресс-службе проекта, свои номера представят артисты эстрады и кино. Среди них Ирина Купченко, Михаил Ножкин, Надежда Кадышева, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Зара, Сосо Павлиашвили, Александр Панайотов и многие другие.
Вести концерт будут Екатерина Гусева и Дмитрий Дюжев. Телеверсию покажут на канале ТВЦ 8 мая.
Почетными гостями станут военнослужащие-участники парада Победы, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, военнослужащие-участники военной спецоперации на Украине, студенты, школьники, кадеты, участники общественных и патриотических организаций.
Перед началом концерта в фойе Кремлевского Дворца будет представлена выставка проекта "Аллея Российской Славы". В его рамках в городах России и мира было установлено более 1800 бюстов, скульптур и памятных знаков в честь прославивших страну граждан.
Кроме того, перед концертом желающие смогут написать и отправить памятные открытки с поздравлениями с Днем Победы.
Гала-концерт "Спасибо за верность, потомки!" проходит в Кремлевском Дворце ежегодно с 2015 года. Его художественным руководителем был Народный артист СССР сопредседатель ООД "Бессмертный полк России" Василий Лановой.
РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером общественно-патриотической акции "Спасибо за верность, потомки!"