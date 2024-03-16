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В Москве 27 марта откроют памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову

В Москве 27 марта откроют памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову - РИА Новости, 16.03.2024

В Москве 27 марта откроют памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову

Памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову откроют в Москве в Международный день театра 27 марта, сообщили в Театре имени Евгения Вахтангова. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T22:13

2024-03-16T22:13

2024-03-16T22:13

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову откроют в Москве в Международный день театра 27 марта, сообщили в Театре имени Евгения Вахтангова. "В Международный день театра – 27 марта в 13:00 состоится торжественное открытие памятника Михаилу Ульянову – народному артисту СССР, лауреату Ленинской и Государственных премий СССР и России, Герою Социалистического труда, художественному руководителю Театра имени Евгения Вахтангова (1987-2007). Памятник будет открыт в центре столицы в районе Замоскворечье – в парке "Михайловский сад", - говорится в Telegram-канале театра. Отмечается, что в церемонии открытия примут участие министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин, директор Театра Вахтангова Кирилл Крок, народная артистка России Ирина Купченко, заслуженный артист России Владимир Вдовиченков и другие. Президиум правительства Москвы принял распоряжение, предусматривающее установку монумента в память об Ульянове за счет городского бюджета весной 2020 года. Предполагалось, что памятник установят до конца 2022 года. Михаил Ульянов - народный артист СССР, актер, режиссер театра и кино, педагог, общественный деятель. Он сыграл несколько десятков ролей на сцене и около 70 в кино. Среди известных ролей актера - Георгий Жуков ("Освобождение"), Дмитрий Карамазов ("Братья Карамазовы"), Иван Афонин ("Ворошиловский стрелок"). Ульянов ушел из жизни в марте 2007 года.

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москва, ссср, россия, московская городская дума, ольга любимова, евгений вахтангов