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В Москве проходит концерт, посвященный традициям милосердия царской семьи

В Москве проходит концерт, посвященный традициям милосердия царской семьи - РИА Новости, 01.11.2024

В Москве проходит концерт, посвященный традициям милосердия царской семьи

Концерт, посвященный императрице Марии Александровне и великой княгине Елизавете Федоровне и традициям милосердия дома Романовых, проходит в пятницу в... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T20:37

2024-11-01T20:37

2024-11-01T20:57

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Концерт, посвященный императрице Марии Александровне и великой княгине Елизавете Федоровне и традициям милосердия дома Романовых, проходит в пятницу в концертном зале "Зарядье" в Москве, передает корреспондент РИА Новости Мероприятие приурочено к 200-летию со дня рождения императрицы Марии Александровны и 160-летию со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны. "Концерт мы долго готовили, он интересен не только подбором музыкальных композиций, часть, которая касается императрицы Марии Александровны, - это достаточно малоизвестные публике вещи. Надеюсь, что эта прекрасная музыка не обманет ожидание зрителей", - рассказала журналистам председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова на Елисаветинско-Сергиевских чтениях в Москве. Громова напомнила, что императрица Мария Александровна была основательницей Мариинского театра, балетной школы, любительницей музыки, меценатом, покровительствовала Синодальному хору и нескольким музыкальным творческим объединениям. Великая княгиня Елизавета Федоровна также была глубока погружена в мир музыки. Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев отметил, что святой преподобномученнице Великой княгине Елизавете Федоровне 1 ноября исполнилось бы 160 лет. "Она действительно выдающийся деятель российской истории конца 19 -начала 20 веков, сегодня мы вспоминаем о многих ее начинаниях: традиции благотворительности, просвещения и воспитания, строительство храмов… Несмотря на то, что она была немка, она всей душой приняла Россию и считала ее своей страной", - сказал Щеголев. "Концертно-выставочная программа посвящена традициям милосердия и благотворительности в императорской России, выдающимся подвижницам милосердия - императрице Марии Александровне (1824-1880) и святой преподобномученице Великой Княгине Елисавете Феодоровне (1864-1918)", - сообщила пресс-служба. В концерте принимают участие Ирина Купченко, Московский Синодальный хор под управлением Алексея Пузакова, оркестр Государственной академической симфонической капеллы России под управлением Валерия Полянского, хор Санкт-Петербургской духовной академии, хор "Возрождение" центра "Радость", кандидат философских наук Сергей Кругликов. В программе прозвучат произведения Дмитрия Бортнянского, Иоганнеса Брамса, Джона Тавенера, Петра Корягина, Софии Кругловой. Первое отделение концерта "Подвиг во имя любви" посвящено 200-летию со дня рождения императрицы Марии Александровны - основательницы и покровительницы российского общества Красного Креста. Святой преподобномученице великой княгине Елизавете Федоровне посвящено второе отделение концерта – "Белый Ангел Москвы". В честь 160-летия со дня ее рождения и 140-летия венчания великокняжеской четы Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны прозвучит композиция на основе музыки современных авторов и писем великой княгини, основавшей в Москве Марфо-Мариинскую обитель. Перед началом концерта в фойе "Зарядья" открылась выставка "Императрица Мария Александровна. Жизнь как подвиг христианского милосердия" и экспозиция "Путь к святости", посвященная жизни великокняжеской четы - Сергею Александровичу и Елизавете Федоровне, их духовному подвигу и мученической смерти.

https://ria.ru/20240921/pamyatnik-1973998247.html

https://ria.ru/20241012/kaluga-1977769163.html

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россия, москва, зарядье, елисаветинско-сергиевское просветительское общество