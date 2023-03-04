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Кино по блату: кто из режиссеров снимал своих жен - РИА Новости, 04.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 04.03.2023 (обновлено: 08:09 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/kino-1855656097.html
Кино по блату: кто из режиссеров снимал своих жен
Кино по блату: кто из режиссеров снимал своих жен - РИА Новости, 04.03.2023
Кино по блату: кто из режиссеров снимал своих жен
Актриса, супруга, муза — кинематографисты часто снимают родственников в своих фильмах. Отличить, где отсылка к истории из семейной жизни, а где вымысел, бывает... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T08:00
2023-03-04T08:09
голливуд
москва
ссср
любовь орлова
милла йовович
григорий александров
люк бессон
инна чурикова
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Актриса, супруга, муза — кинематографисты часто снимают родственников в своих фильмах. Отличить, где отсылка к истории из семейной жизни, а где вымысел, бывает непросто. Но именно в картинах супругов Любовь Орлова, Джульетта Мазина, Брижит Бардо блистали ярче всего. Кто еще прославился благодаря мужьям-режиссерам — в материале РИА Новости. Милла Йовович: от "Пятого элемента" с первым до "Обители зла" со вторым мужемКак часто бывает в Голливуде, будущие супруги познакомились на съемках. Сегодняшний именинник Пол Андерсон встретил Миллу Йовович на площадке франшизы "Обитель зла". Через год сделал предложение.Актриса признавалась, что им с Полом удается мирно существовать на работе и вне ее. Все потому, что Андерсон очень деликатный и понимающий, спокойно принимает напористость Йовович.Итогом стали шесть успешных частей "Обители зла" и "Охотник на монстров" с Миллой в главной роли.Кстати, Йовович часто снимал ее первый супруг Люк Бессон. Именно его "Пятый элемент" и "Жанна Д’Арк" считаются лучшими картинами в карьере актрисы.Любовь Орлова: муза, звезда и жена Григория АлександроваТандем Александрова и Орловой сложился стремительно.Режиссер долго не мог найти исполнительницу главной роли в фильме "Веселые ребята". По рекомендации художника Петра Вильямса отправился в театр Немировича-Данченко, где Орлова играла в спектакле "Перикола". С первой сцены он влюбился в актрису, сразу же познакомился с ней и утвердил на роль.На съемках "Веселых ребят" у пары начался роман, а после завершения картины они поженились. Орлова стала главной советской кинозвездой.Александров снимал супругу и в других своих картинах: "Цирк", "Волга-Волга", "Весна", "Светлый путь". Любовь Орлова перевоплощалась в американскую артистку цирка, почтальона, домработницу и ткачиху. Совместные проекты семейной пары были на редкость успешными.Роже Вадим: романы и работы с Бардо и ДеневПервой женой французского режиссера Роже Вадима (урожденного Вадима Племянникова) была еще неизвестная Брижит Бардо. Он снял ее в "И Бог создал женщину" и сделал звездами Брижит, исполнителя главной мужской роли Жана-Луи Трентиньяна и, конечно, себя.Через пять лет брак распался. Вторая жена Роже Вадима, датская актриса Аннетт Стройберг, сыграла в его культовых фильмах "Опасные связи" и "Умереть от наслаждения".Но и они развелись, а Роже познакомился с 17-летней Катрин Денев, и она снялась в картине "Грех и добродетели". В 1963-м у них родился сын Игорь (известный как Кристиан Вадим). Он тоже стал актером, сыграл у отца в "Неожиданной вечеринке" 1983 года.После расставания с Денев Вадим увлекся Джейн Фондой и за восемь лет брака снял ее в фильмах "Карусель", "Добыча", "Барбарелла", "Три шага в бреду".Четвертый и пятый браки Вадима тоже были с актрисами — Катрин Шнайдер и Мари-Кристин Барро.Владимир Меньшов: оскароносная судьба с Верой АлентовойВсесоюзную известность Вера Алентова получила после выхода фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".Роль провинциалки, которая приехала покорять Москву и сделала успешную карьеру, могли исполнить Ирина Купченко, Маргарита Терехова, Анастасия Вертинская. Все они отказались по разным причинам, а Евгению Ветлову не утвердил худсовет. Тогда Меньшов предложил перевоплотиться в Катерину своей жене. Хотя Алентовой сценарий не нравился.Позднее актриса и режиссер признавались, что фильм получился таким правдоподобным, потому что они сами жили в общежитии, завоевывали столицу как провинциалы.В итоге эта картина стала одной из самых кассовых в СССР и удостоилась "Оскара". А Алентова стала настоящей музой Меньшова: играла в его фильмах "Ширли-мырли", "Зависть богов".Инна Чурикова: "Начало" Глеба ПанфиловаЕще одна киноистория провинциалки — "Начало" Глеба Панфилова.Главную роль ткачихи с актерским талантом исполнила Инна Чурикова. В жизни все было, как и в фильме: режиссер заметил начинающую актрису в эпизоде на сцене Театра юного зрителя."Пробой пера" стал фильм "В огне брода нет". Затем последовало "Начало", во время съемок которого Панфилов женился на Чуриковой. С тех пор она была постоянной участницей его картин.Режиссер приглашал ее и в телеспектакли, советовался с супругой при работе над сценариями.Федерико Феллини: одна муза на всю жизньУ классика итальянского неореализма Федерико Феллини была одна-единственная муза. Их брак с Джульеттой Мазиной длился более полувека, легендарный режиссер посвящал ей фильмы и часто снимал супругу.Мазина появилась в его полнометражном дебюте "Огни варьете", снялась в автобиографичном "Белом шейхе". Ну а потом — "Дорога" и "Ночи Кабирии".Затем "Мошенники", "Джульетта и духи", "Джинджер и Фред". Будь то псевдодокументалистика, художественный вымысел или философская притча — в любой истории Федерико находил возможность упомянуть Джульетту.
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Анна Нехаева
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голливуд, москва, ссср, любовь орлова, милла йовович, григорий александров, люк бессон, инна чурикова, федерико феллини, жан-луи трентиньян, брижит бардо, катрин денев, владимир меньшов, вера алентова, глеб панфилов, ирина купченко, джейн фонда, кино и сериалы, знаменитости, театр наций, что посмотреть
Голливуд, Москва, СССР, Любовь Орлова, Милла Йовович, Григорий Александров, Люк Бессон, Инна Чурикова, Федерико Феллини, Жан-Луи Трентиньян, Брижит Бардо, Катрин Денев, Владимир Меньшов, Вера Алентова, Глеб Панфилов, Ирина Купченко, Джейн Фонда, Культура, Кино и сериалы, Знаменитости, Театр наций, что посмотреть

Кино по блату: кто из режиссеров снимал своих жен

© РИА Новости / Руслан КривобокАктриса Милла Йовович и режиссер Пол У. С. Андерсон
Актриса Милла Йовович и режиссер Пол У. С. Андерсон - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Актриса, супруга, муза — кинематографисты часто снимают родственников в своих фильмах. Отличить, где отсылка к истории из семейной жизни, а где вымысел, бывает непросто. Но именно в картинах супругов Любовь Орлова, Джульетта Мазина, Брижит Бардо блистали ярче всего. Кто еще прославился благодаря мужьям-режиссерам — в материале РИА Новости.

Милла Йовович: от "Пятого элемента" с первым до "Обители зла" со вторым мужем

Как часто бывает в Голливуде, будущие супруги познакомились на съемках. Сегодняшний именинник Пол Андерсон встретил Миллу Йовович на площадке франшизы "Обитель зла". Через год сделал предложение.
Актриса признавалась, что им с Полом удается мирно существовать на работе и вне ее. Все потому, что Андерсон очень деликатный и понимающий, спокойно принимает напористость Йовович.
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанк

Пол У. С. Андерсон и Милла Йовович во время фотоколла к премьере фильма "Обитель зла: Последняя глава"

Режиссёр Пол. У.С. Андерсон и актриса Милла Йовович во время фотоколла, приуроченного к премьере художественного фильма Обитель зла: Последняя глава, в Москве

Пол У. С. Андерсон и Милла Йовович во время фотоколла к премьере фильма "Обитель зла: Последняя глава"

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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1 из 3
© Фото : New Legacy/Constantin Film (2002)Кадр из фильма "Обитель зла"
Кадр из фильма Обитель зла
Кадр из фильма "Обитель зла"
© Фото : New Legacy/Constantin Film (2002)
2 из 3
© Capcom Company (2020)

Сцена из фильма "Охотник на монстров"

Кадр из фильма Охотник на монстров

Сцена из фильма "Охотник на монстров"

© Capcom Company (2020)
3 из 3

Пол У. С. Андерсон и Милла Йовович во время фотоколла к премьере фильма "Обитель зла: Последняя глава"

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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1 из 3
Кадр из фильма "Обитель зла"
© Фото : New Legacy/Constantin Film (2002)
2 из 3

Сцена из фильма "Охотник на монстров"

© Capcom Company (2020)
3 из 3
Итогом стали шесть успешных частей "Обители зла" и "Охотник на монстров" с Миллой в главной роли.
Кстати, Йовович часто снимал ее первый супруг Люк Бессон. Именно его "Пятый элемент" и "Жанна Д’Арк" считаются лучшими картинами в карьере актрисы.
© Gaumont (1997)Кадр из фильма "Пятый элемент"
Кадр из фильма Пятый элемент
Кадр из фильма "Пятый элемент"
© Gaumont (1997)
1 из 2
© Фото : Columbia Pictures"Жанна Д’Арк" (1999), режиссер Люк Бессон
Жанна Д’Арк (1999), режиссер Люк Бессон
"Жанна Д’Арк" (1999), режиссер Люк Бессон
© Фото : Columbia Pictures
2 из 2
Кадр из фильма "Пятый элемент"
© Gaumont (1997)
1 из 2
"Жанна Д’Арк" (1999), режиссер Люк Бессон
© Фото : Columbia Pictures
2 из 2

Любовь Орлова: муза, звезда и жена Григория Александрова

Тандем Александрова и Орловой сложился стремительно.
Режиссер долго не мог найти исполнительницу главной роли в фильме "Веселые ребята". По рекомендации художника Петра Вильямса отправился в театр Немировича-Данченко, где Орлова играла в спектакле "Перикола". С первой сцены он влюбился в актрису, сразу же познакомился с ней и утвердил на роль.
© РИА Новости / Фонд РИА Новости | Перейти в медиабанк

Григорий Александров и Любовь Орлова в домашней обстановке. Фото 1960-х годов

Григорий Александров и Любовь Орлова в домашней обстановке

Григорий Александров и Любовь Орлова в домашней обстановке. Фото 1960-х годов

© РИА Новости / Фонд РИА Новости
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1 из 2
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Любовь Орлова и ее муж Григорий Александров поют песни под гитару у себя дома. СССР, 1937

Народная артистка СССР Любовь Орлова и ее муж кинорежиссер Григорий Александров поют песни под гитару у себя дома. 1937 год

Любовь Орлова и ее муж Григорий Александров поют песни под гитару у себя дома. СССР, 1937

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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2 из 2

Григорий Александров и Любовь Орлова в домашней обстановке. Фото 1960-х годов

© РИА Новости / Фонд РИА Новости
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1 из 2

Любовь Орлова и ее муж Григорий Александров поют песни под гитару у себя дома. СССР, 1937

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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2 из 2
На съемках "Веселых ребят" у пары начался роман, а после завершения картины они поженились. Орлова стала главной советской кинозвездой.
Александров снимал супругу и в других своих картинах: "Цирк", "Волга-Волга", "Весна", "Светлый путь". Любовь Орлова перевоплощалась в американскую артистку цирка, почтальона, домработницу и ткачиху. Совместные проекты семейной пары были на редкость успешными.
© РИА Новости / Пресс-служба "Первого канала" | Перейти в медиабанк

Любовь Орлова в цветной версии музыкальной комедии Григория Александрова "Веселые ребята"

Любовь Орлова в цветной версии музыкальной комедии Григория Александрова Веселые ребята

Любовь Орлова в цветной версии музыкальной комедии Григория Александрова "Веселые ребята"

© РИА Новости / Пресс-служба "Первого канала"
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1 из 5
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сцена из фильма "Цирк"

Кадр из фильма Цирк

Сцена из фильма "Цирк"

© РИА Новости / РИА Новости
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Кадр из фильма "Цирк" (1936), режиссер Григорий Александров. В роли Марион Диксон — Любовь Орлова

Любовь Орлова в фильме Цирк

Кадр из фильма "Цирк" (1936), режиссер Григорий Александров. В роли Марион Диксон — Любовь Орлова

© РИА Новости
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3 из 5
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Кадр из фильма "Волга-Волга" (1938). Режиссер Григорий Александров. В роли Стрелки Любовь Орлова, в роли Алеши Трубышкина — Андрей Тутышкин

Андрей Тутышкин и Любовь Орлова в фильме Волга-Волга

Кадр из фильма "Волга-Волга" (1938). Режиссер Григорий Александров. В роли Стрелки Любовь Орлова, в роли Алеши Трубышкина — Андрей Тутышкин

© РИА Новости
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4 из 5
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Фаина Раневская в роли Маргариты Львовны, Любовь Орлова в роли Верочки в фильме "Весна" (режиссер Григорий Александров)

Фаина Раневская и Любовь Орлова в фильме Весна

Фаина Раневская в роли Маргариты Львовны, Любовь Орлова в роли Верочки в фильме "Весна" (режиссер Григорий Александров)

© РИА Новости
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5 из 5

Любовь Орлова в цветной версии музыкальной комедии Григория Александрова "Веселые ребята"

© РИА Новости / Пресс-служба "Первого канала"
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1 из 5

Сцена из фильма "Цирк"

© РИА Новости / РИА Новости
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2 из 5

Кадр из фильма "Цирк" (1936), режиссер Григорий Александров. В роли Марион Диксон — Любовь Орлова

© РИА Новости
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3 из 5

Кадр из фильма "Волга-Волга" (1938). Режиссер Григорий Александров. В роли Стрелки Любовь Орлова, в роли Алеши Трубышкина — Андрей Тутышкин

© РИА Новости
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4 из 5

Фаина Раневская в роли Маргариты Львовны, Любовь Орлова в роли Верочки в фильме "Весна" (режиссер Григорий Александров)

© РИА Новости
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5 из 5

Роже Вадим: романы и работы с Бардо и Денев

Первой женой французского режиссера Роже Вадима (урожденного Вадима Племянникова) была еще неизвестная Брижит Бардо. Он снял ее в "И Бог создал женщину" и сделал звездами Брижит, исполнителя главной мужской роли Жана-Луи Трентиньяна и, конечно, себя.
© Cocinor (1956)Кадр из фильма "И Бог создал женщину"
Кадр из фильма И Бог создал женщину
Кадр из фильма "И Бог создал женщину"
© Cocinor (1956)
1 из 2
© AP Photo

Брижит Бардо с бывшим мужем, режиссером Роже Вадимом в Сен-Тропе

Брижит Бардо с бывшим мужем, режиссером Роже Вадимом в Сен-Тропе

Брижит Бардо с бывшим мужем, режиссером Роже Вадимом в Сен-Тропе

© AP Photo
2 из 2
Кадр из фильма "И Бог создал женщину"
© Cocinor (1956)
1 из 2

Брижит Бардо с бывшим мужем, режиссером Роже Вадимом в Сен-Тропе

© AP Photo
2 из 2
Через пять лет брак распался. Вторая жена Роже Вадима, датская актриса Аннетт Стройберг, сыграла в его культовых фильмах "Опасные связи" и "Умереть от наслаждения".
Но и они развелись, а Роже познакомился с 17-летней Катрин Денев, и она снялась в картине "Грех и добродетели". В 1963-м у них родился сын Игорь (известный как Кристиан Вадим). Он тоже стал актером, сыграл у отца в "Неожиданной вечеринке" 1983 года.
© AP Photo

Роже Вадим и его жена, датская актриса Аннетт Вадим на кинофестивале в Каннах, 9 мая 1958

Французский режиссер Роже Вадим и его жена, датская актриса Аннет Вадим, на кинофестивале в Каннах. 9 мая 1958 года

Роже Вадим и его жена, датская актриса Аннетт Вадим на кинофестивале в Каннах, 9 мая 1958

© AP Photo
1 из 4
© AP Photo

Кинорежиссер Роже Вадим и актриса Катрин Денев в нью-йоркском аэропорту Айдлуайлд, 13 декабря 1961

Французский кинорежиссер Роже Вадим и актриса Катрин Денев в нью-йоркском аэропорту Айдлуайлд. 13 декабря 1961

Кинорежиссер Роже Вадим и актриса Катрин Денев в нью-йоркском аэропорту Айдлуайлд, 13 декабря 1961

© AP Photo
2 из 4
© Films EGE (1960)Кадр из фильма "Умереть от наслаждения"
Кадр из фильма Умереть от наслаждения
Кадр из фильма "Умереть от наслаждения"
© Films EGE (1960)
3 из 4
© S.N.E. Gaumont (1963)

Сцена из фильма "Грех и добродетель"

Кадр из фильма Порок и добродетель

Сцена из фильма "Грех и добродетель"

© S.N.E. Gaumont (1963)
4 из 4

Роже Вадим и его жена, датская актриса Аннетт Вадим на кинофестивале в Каннах, 9 мая 1958

© AP Photo
1 из 4

Кинорежиссер Роже Вадим и актриса Катрин Денев в нью-йоркском аэропорту Айдлуайлд, 13 декабря 1961

© AP Photo
2 из 4
Кадр из фильма "Умереть от наслаждения"
© Films EGE (1960)
3 из 4

Сцена из фильма "Грех и добродетель"

© S.N.E. Gaumont (1963)
4 из 4
После расставания с Денев Вадим увлекся Джейн Фондой и за восемь лет брака снял ее в фильмах "Карусель", "Добыча", "Барбарелла", "Три шага в бреду".
Четвертый и пятый браки Вадима тоже были с актрисами — Катрин Шнайдер и Мари-Кристин Барро.
© AP Photo

Режиссер Роже Вадим и его жена — актриса Джейн Фонда

Режиссер Роже Вадим со своей женой, актрисой Джейн Фонда

Режиссер Роже Вадим и его жена — актриса Джейн Фонда

© AP Photo
1 из 2
© Paris Film Productions (1964)Кадр из фильма "Карусель"
Кадр из фильма Карусель
Кадр из фильма "Карусель"
© Paris Film Productions (1964)
2 из 2

Режиссер Роже Вадим и его жена — актриса Джейн Фонда

© AP Photo
1 из 2
Кадр из фильма "Карусель"
© Paris Film Productions (1964)
2 из 2

Владимир Меньшов: оскароносная судьба с Верой Алентовой

Всесоюзную известность Вера Алентова получила после выхода фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".
Роль провинциалки, которая приехала покорять Москву и сделала успешную карьеру, могли исполнить Ирина Купченко, Маргарита Терехова, Анастасия Вертинская. Все они отказались по разным причинам, а Евгению Ветлову не утвердил худсовет. Тогда Меньшов предложил перевоплотиться в Катерину своей жене. Хотя Алентовой сценарий не нравился.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Кинорежиссер и актер Владимир Меньшов, актриса театра и кино, телеведущая Юлия Меньшова, актриса театра и кино Вера Алентова

Кинорежиссер и актер Владимир Меньшов, актриса театра и кино, телеведущая Юлия Меньшова, актриса театра и кино Вера Алентова

Кинорежиссер и актер Владимир Меньшов, актриса театра и кино, телеведущая Юлия Меньшова, актриса театра и кино Вера Алентова

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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1 из 5
© Мосфильм (1979)Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Кадр из фильма Москва слезам не верит
Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
© Мосфильм (1979)
2 из 5
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Заслуженный артист РСФСР Юрий Васильев (справа) и артистка Вера Алентова в фильме "Москва слезам не верит"

Заслуженный артист РСФСР Юрий Васильев (справа) и артистка Вера Алентова (слева) в фильме Москва слезам не верит (режиссер Владимир Меньшов)

Заслуженный артист РСФСР Юрий Васильев (справа) и артистка Вера Алентова в фильме "Москва слезам не верит"

© РИА Новости / РИА Новости
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3 из 5
© Мосфильм (1979)Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Кадр из фильма Москва слезам не верит
Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
© Мосфильм (1979)
4 из 5
© Киностудия "Мосфильм", 1979

Сцена из фильма "Москва слезам не верит" (1979)

Кадр из фильма Москва слезам не верит(1979)

Сцена из фильма "Москва слезам не верит" (1979)

© Киностудия "Мосфильм", 1979
5 из 5

Кинорежиссер и актер Владимир Меньшов, актриса театра и кино, телеведущая Юлия Меньшова, актриса театра и кино Вера Алентова

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 5
Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
© Мосфильм (1979)
2 из 5

Заслуженный артист РСФСР Юрий Васильев (справа) и артистка Вера Алентова в фильме "Москва слезам не верит"

© РИА Новости / РИА Новости
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3 из 5
Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
© Мосфильм (1979)
4 из 5

Сцена из фильма "Москва слезам не верит" (1979)

© Киностудия "Мосфильм", 1979
5 из 5
Позднее актриса и режиссер признавались, что фильм получился таким правдоподобным, потому что они сами жили в общежитии, завоевывали столицу как провинциалы.
В итоге эта картина стала одной из самых кассовых в СССР и удостоилась "Оскара". А Алентова стала настоящей музой Меньшова: играла в его фильмах "Ширли-мырли", "Зависть богов".
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанк

Актеры Вера Алентова и Валерий Гаркалин на съемках комедии "Ширли-мырли" режиссера Владимира Меньшова

Актеры Вера Алентова и Валерий Гаркалин на съемках комедии Ширли-мырли

Актеры Вера Алентова и Валерий Гаркалин на съемках комедии "Ширли-мырли" режиссера Владимира Меньшова

© РИА Новости / Галина Кмит
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1 из 2
© Мосфильм (2000)Кадр из фильма "Зависть богов"
Кадр из фильма Зависть богов
Кадр из фильма "Зависть богов"
© Мосфильм (2000)
2 из 2

Актеры Вера Алентова и Валерий Гаркалин на съемках комедии "Ширли-мырли" режиссера Владимира Меньшова

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
1 из 2
Кадр из фильма "Зависть богов"
© Мосфильм (2000)
2 из 2

Инна Чурикова: "Начало" Глеба Панфилова

Еще одна киноистория провинциалки — "Начало" Глеба Панфилова.
Главную роль ткачихи с актерским талантом исполнила Инна Чурикова. В жизни все было, как и в фильме: режиссер заметил начинающую актрису в эпизоде на сцене Театра юного зрителя.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Инна Чурикова с супругом — режиссером Глебом Панфиловым перед премьерой фильма "Близкое объятие"

Актриса Инна Чурикова с супругом кинорежиссером Глебом Панфиловым

Инна Чурикова с супругом — режиссером Глебом Панфиловым перед премьерой фильма "Близкое объятие"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Народная артистка СССР Инна Чурикова в роли Жанны д'Арк в сцене из фильма "Начало"

Народная артистка СССР Инна Чурикова в роли Жанны д'Арк в сцене из фильма Начало (режиссер Глеб Панфилов).

Народная артистка СССР Инна Чурикова в роли Жанны д'Арк в сцене из фильма "Начало"

© РИА Новости / РИА Новости
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Инна Чурикова с супругом — режиссером Глебом Панфиловым перед премьерой фильма "Близкое объятие"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Народная артистка СССР Инна Чурикова в роли Жанны д'Арк в сцене из фильма "Начало"

© РИА Новости / РИА Новости
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"Пробой пера" стал фильм "В огне брода нет". Затем последовало "Начало", во время съемок которого Панфилов женился на Чуриковой. С тех пор она была постоянной участницей его картин.
Режиссер приглашал ее и в телеспектакли, советовался с супругой при работе над сценариями.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актриса Инна Чурикова в роли королевы Елизаветы II в сцене из спектакля "Аудиенция" в Театре Наций

Актриса Инна Чурикова в роли Королевы Елизаветы II в сцене из спектакля Аудиенция

Актриса Инна Чурикова в роли королевы Елизаветы II в сцене из спектакля "Аудиенция" в Театре Наций

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Серов | Перейти в медиабанк

Актриса Инна Чурикова в роли Вассы Железновой на съемках фильма Глеба Панфилова "Васса"

Актриса Инна Чурикова в роли Вассы Железновой на съемках фильма Глеба Панфилова Васса

Актриса Инна Чурикова в роли Вассы Железновой на съемках фильма Глеба Панфилова "Васса"

© РИА Новости / Серов
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© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Инна Чурикова и режиссер Глеб Панфилов на премьере фильма "Иван Денисович"

Актриса Инна Чурикова и режиссер Глеб Панфилов на премьере фильма Иван Денисович в кинотеатре Художественный в Москве.

Инна Чурикова и режиссер Глеб Панфилов на премьере фильма "Иван Денисович"

© РИА Новости / Максим Блинов
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Актриса Инна Чурикова в роли королевы Елизаветы II в сцене из спектакля "Аудиенция" в Театре Наций

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Инна Чурикова в роли Вассы Железновой на съемках фильма Глеба Панфилова "Васса"

© РИА Новости / Серов
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Инна Чурикова и режиссер Глеб Панфилов на премьере фильма "Иван Денисович"

© РИА Новости / Максим Блинов
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Федерико Феллини: одна муза на всю жизнь

У классика итальянского неореализма Федерико Феллини была одна-единственная муза. Их брак с Джульеттой Мазиной длился более полувека, легендарный режиссер посвящал ей фильмы и часто снимал супругу.
Мазина появилась в его полнометражном дебюте "Огни варьете", снялась в автобиографичном "Белом шейхе". Ну а потом — "Дорога" и "Ночи Кабирии".
© AP Photo / Heinrich Sanden jr.

Федерико Феллини с женой Джульеттой Мазиной во время прибытия на Международный кинофестиваль в Берлине, 27 июня 1958

Итальянский кинорежиссер Федерико Феллини с женой актрисой Джульеттой Мазиной во время прибытия на Международный кинофестиваль в Берлине, 27 июня 1958

Федерико Феллини с женой Джульеттой Мазиной во время прибытия на Международный кинофестиваль в Берлине, 27 июня 1958

© AP Photo / Heinrich Sanden jr.
1 из 3
© Ponti-De Laurentiis Cinematografica (1954)Кадр из фильма "Дорога"
Кадр из фильма Дорога
Кадр из фильма "Дорога"
© Ponti-De Laurentiis Cinematografica (1954)
2 из 3
© Dino de Laurentiis Cinematografica (1957)

Сцена из фильма "Ночи Кабирии"

Кадр из фильма Ночи Кабирии

Сцена из фильма "Ночи Кабирии"

© Dino de Laurentiis Cinematografica (1957)
3 из 3

Федерико Феллини с женой Джульеттой Мазиной во время прибытия на Международный кинофестиваль в Берлине, 27 июня 1958

© AP Photo / Heinrich Sanden jr.
1 из 3
Кадр из фильма "Дорога"
© Ponti-De Laurentiis Cinematografica (1954)
2 из 3

Сцена из фильма "Ночи Кабирии"

© Dino de Laurentiis Cinematografica (1957)
3 из 3
Затем "Мошенники", "Джульетта и духи", "Джинджер и Фред". Будь то псевдодокументалистика, художественный вымысел или философская притча — в любой истории Федерико находил возможность упомянуть Джульетту.
На съемках фильма Нюрнберг
"Нюрнберг" с Безруковым, "Здоровый человек" с Ефремовым: что идет в кино
1 марта, 08:00
 
КультураГолливудМоскваСССРЛюбовь ОрловаМилла ЙововичГригорий АлександровЛюк БессонИнна ЧуриковаФедерико ФеллиниЖан-Луи ТрентиньянБрижит БардоКатрин ДеневВладимир МеньшовВера АлентоваГлеб ПанфиловИрина КупченкоДжейн ФондаКино и сериалыЗнаменитостиТеатр нацийчто посмотреть
 
 
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