https://ria.ru/20230304/kino-1855656097.html

Кино по блату: кто из режиссеров снимал своих жен

Кино по блату: кто из режиссеров снимал своих жен - РИА Новости, 04.03.2023

Кино по блату: кто из режиссеров снимал своих жен

Актриса, супруга, муза — кинематографисты часто снимают родственников в своих фильмах. Отличить, где отсылка к истории из семейной жизни, а где вымысел, бывает... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T08:00

2023-03-04T08:00

2023-03-04T08:09

голливуд

москва

ссср

любовь орлова

милла йовович

григорий александров

люк бессон

инна чурикова

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Актриса, супруга, муза — кинематографисты часто снимают родственников в своих фильмах. Отличить, где отсылка к истории из семейной жизни, а где вымысел, бывает непросто. Но именно в картинах супругов Любовь Орлова, Джульетта Мазина, Брижит Бардо блистали ярче всего. Кто еще прославился благодаря мужьям-режиссерам — в материале РИА Новости. Милла Йовович: от "Пятого элемента" с первым до "Обители зла" со вторым мужемКак часто бывает в Голливуде, будущие супруги познакомились на съемках. Сегодняшний именинник Пол Андерсон встретил Миллу Йовович на площадке франшизы "Обитель зла". Через год сделал предложение.Актриса признавалась, что им с Полом удается мирно существовать на работе и вне ее. Все потому, что Андерсон очень деликатный и понимающий, спокойно принимает напористость Йовович.Итогом стали шесть успешных частей "Обители зла" и "Охотник на монстров" с Миллой в главной роли.Кстати, Йовович часто снимал ее первый супруг Люк Бессон. Именно его "Пятый элемент" и "Жанна Д’Арк" считаются лучшими картинами в карьере актрисы.Любовь Орлова: муза, звезда и жена Григория АлександроваТандем Александрова и Орловой сложился стремительно.Режиссер долго не мог найти исполнительницу главной роли в фильме "Веселые ребята". По рекомендации художника Петра Вильямса отправился в театр Немировича-Данченко, где Орлова играла в спектакле "Перикола". С первой сцены он влюбился в актрису, сразу же познакомился с ней и утвердил на роль.На съемках "Веселых ребят" у пары начался роман, а после завершения картины они поженились. Орлова стала главной советской кинозвездой.Александров снимал супругу и в других своих картинах: "Цирк", "Волга-Волга", "Весна", "Светлый путь". Любовь Орлова перевоплощалась в американскую артистку цирка, почтальона, домработницу и ткачиху. Совместные проекты семейной пары были на редкость успешными.Роже Вадим: романы и работы с Бардо и ДеневПервой женой французского режиссера Роже Вадима (урожденного Вадима Племянникова) была еще неизвестная Брижит Бардо. Он снял ее в "И Бог создал женщину" и сделал звездами Брижит, исполнителя главной мужской роли Жана-Луи Трентиньяна и, конечно, себя.Через пять лет брак распался. Вторая жена Роже Вадима, датская актриса Аннетт Стройберг, сыграла в его культовых фильмах "Опасные связи" и "Умереть от наслаждения".Но и они развелись, а Роже познакомился с 17-летней Катрин Денев, и она снялась в картине "Грех и добродетели". В 1963-м у них родился сын Игорь (известный как Кристиан Вадим). Он тоже стал актером, сыграл у отца в "Неожиданной вечеринке" 1983 года.После расставания с Денев Вадим увлекся Джейн Фондой и за восемь лет брака снял ее в фильмах "Карусель", "Добыча", "Барбарелла", "Три шага в бреду".Четвертый и пятый браки Вадима тоже были с актрисами — Катрин Шнайдер и Мари-Кристин Барро.Владимир Меньшов: оскароносная судьба с Верой АлентовойВсесоюзную известность Вера Алентова получила после выхода фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".Роль провинциалки, которая приехала покорять Москву и сделала успешную карьеру, могли исполнить Ирина Купченко, Маргарита Терехова, Анастасия Вертинская. Все они отказались по разным причинам, а Евгению Ветлову не утвердил худсовет. Тогда Меньшов предложил перевоплотиться в Катерину своей жене. Хотя Алентовой сценарий не нравился.Позднее актриса и режиссер признавались, что фильм получился таким правдоподобным, потому что они сами жили в общежитии, завоевывали столицу как провинциалы.В итоге эта картина стала одной из самых кассовых в СССР и удостоилась "Оскара". А Алентова стала настоящей музой Меньшова: играла в его фильмах "Ширли-мырли", "Зависть богов".Инна Чурикова: "Начало" Глеба ПанфиловаЕще одна киноистория провинциалки — "Начало" Глеба Панфилова.Главную роль ткачихи с актерским талантом исполнила Инна Чурикова. В жизни все было, как и в фильме: режиссер заметил начинающую актрису в эпизоде на сцене Театра юного зрителя."Пробой пера" стал фильм "В огне брода нет". Затем последовало "Начало", во время съемок которого Панфилов женился на Чуриковой. С тех пор она была постоянной участницей его картин.Режиссер приглашал ее и в телеспектакли, советовался с супругой при работе над сценариями.Федерико Феллини: одна муза на всю жизньУ классика итальянского неореализма Федерико Феллини была одна-единственная муза. Их брак с Джульеттой Мазиной длился более полувека, легендарный режиссер посвящал ей фильмы и часто снимал супругу.Мазина появилась в его полнометражном дебюте "Огни варьете", снялась в автобиографичном "Белом шейхе". Ну а потом — "Дорога" и "Ночи Кабирии".Затем "Мошенники", "Джульетта и духи", "Джинджер и Фред". Будь то псевдодокументалистика, художественный вымысел или философская притча — в любой истории Федерико находил возможность упомянуть Джульетту.

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Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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