23:27 11.08.2021 (обновлено: 23:28 11.08.2021)
Google сравнил, поисковые запросы россиян в 2006 году и сейчас
Google Trends сравнил, что искали россияне в поисковике 15 лет назад и в 2021 году
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сервис Google Trends, отслеживающий самые быстрорастущие запросы в Google, сообщил, что в 2006 году российские пользователи спрашивали поисковик о группе Pussycat Dolls и "Пиратах Карибского моря", тогда как в 2021 году они больше ищут исполнителя Султана Лагучева и фильм "Батя", говорится в блоге компании Google.
Компания решила "посмотреть на тенденции прошлых лет и сравнить, что люди искали в 2006 году и сегодня" по случаю 15 лет работы сервиса Google Trends. Алгоритм, заложенный в его основе, выявляет темы, к которым быстрее всего растет интерес пользователей.
В 2006 году первое место в самых быстрорастущих запросах россиян в категории "музыка" заняла группа Pussycat Dolls. В этом сегменте российским пользователям также была интересна группа "Город 312" и певица Rihanna. В 2021 году тройку ведущих запросов в "музыке" возглавил Султан Лагучев с песней "Горький вкус", второе место занял рэпер Моргенштерн и его песня "Если я спал с тобой", третье – певица INNA с композицией Flashbacks.
Что касается кинокартин, то 15 лет назад россияне чаще всего искали фильмы "Пираты Карибского моря", "Борат" и "Ледниковый период". В 2021 году самыми быстрорастущими запросами в этой категории стали фильмы "Батя", "Круэлла" и "Мортал Комбат".
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Как показывают данные сервиса, в 2006 году россияне часто спрашивали поисковик о новостях про актера Сергея Рыченкова, артиста Павла Волю и актера Эдварда Нортона. В 2021 году тройку лидеров в категории "Новости про знаменитостей" занимают рэпер Моргенштерн, актер Зак Снайдер и актриса Ирина Купченко.
Популярными запросами в сегменте телевизионных шоу среди россиян в 2006 году были Comedy Club, "Ледниковый период", "Фабрика звезд". В 2021 году их сменили "Холостяк", "Последний герой", "Дом 2".