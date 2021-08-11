Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210811/google-1745411930.html
Google сравнил, поисковые запросы россиян в 2006 году и сейчас
Google сравнил, поисковые запросы россиян в 2006 году и сейчас - РИА Новости, 11.08.2021
Google сравнил, поисковые запросы россиян в 2006 году и сейчас
Сервис Google Trends, отслеживающий самые быстрорастущие запросы в Google, сообщил, что в 2006 году российские пользователи спрашивали поисковик о группе... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T23:27
2021-08-11T23:28
технологии
google
ирина купченко
эдвард нортон
моргенштерн (алишер моргенштерн)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151916/38/1519163896_0:0:6000:3376_1920x0_80_0_0_c91a94417bc210736b07ddee2d02744c.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сервис Google Trends, отслеживающий самые быстрорастущие запросы в Google, сообщил, что в 2006 году российские пользователи спрашивали поисковик о группе Pussycat Dolls и "Пиратах Карибского моря", тогда как в 2021 году они больше ищут исполнителя Султана Лагучева и фильм "Батя", говорится в блоге компании Google.Компания решила "посмотреть на тенденции прошлых лет и сравнить, что люди искали в 2006 году и сегодня" по случаю 15 лет работы сервиса Google Trends. Алгоритм, заложенный в его основе, выявляет темы, к которым быстрее всего растет интерес пользователей.В 2006 году первое место в самых быстрорастущих запросах россиян в категории "музыка" заняла группа Pussycat Dolls. В этом сегменте российским пользователям также была интересна группа "Город 312" и певица Rihanna. В 2021 году тройку ведущих запросов в "музыке" возглавил Султан Лагучев с песней "Горький вкус", второе место занял рэпер Моргенштерн и его песня "Если я спал с тобой", третье – певица INNA с композицией Flashbacks.Что касается кинокартин, то 15 лет назад россияне чаще всего искали фильмы "Пираты Карибского моря", "Борат" и "Ледниковый период". В 2021 году самыми быстрорастущими запросами в этой категории стали фильмы "Батя", "Круэлла" и "Мортал Комбат".Как показывают данные сервиса, в 2006 году россияне часто спрашивали поисковик о новостях про актера Сергея Рыченкова, артиста Павла Волю и актера Эдварда Нортона. В 2021 году тройку лидеров в категории "Новости про знаменитостей" занимают рэпер Моргенштерн, актер Зак Снайдер и актриса Ирина Купченко.Популярными запросами в сегменте телевизионных шоу среди россиян в 2006 году были Comedy Club, "Ледниковый период", "Фабрика звезд". В 2021 году их сменили "Холостяк", "Последний герой", "Дом 2".
https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745075759.html
https://ria.ru/20210803/smartfon-1744090068.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151916/38/1519163896_0:0:5334:4000_1920x0_80_0_0_3885e4962383897727a34897ee38889f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, google, ирина купченко, эдвард нортон, моргенштерн (алишер моргенштерн)
23:27 11.08.2021 (обновлено: 23:28 11.08.2021)
 
Google сравнил, поисковые запросы россиян в 2006 году и сейчас

Google Trends сравнил, что искали россияне в поисковике 15 лет назад и в 2021 году

© Depositphotos / MactrunkGoogle на ipad
Google на ipad - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Depositphotos / Mactrunk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сервис Google Trends, отслеживающий самые быстрорастущие запросы в Google, сообщил, что в 2006 году российские пользователи спрашивали поисковик о группе Pussycat Dolls и "Пиратах Карибского моря", тогда как в 2021 году они больше ищут исполнителя Султана Лагучева и фильм "Батя", говорится в блоге компании Google.
Компания решила "посмотреть на тенденции прошлых лет и сравнить, что люди искали в 2006 году и сегодня" по случаю 15 лет работы сервиса Google Trends. Алгоритм, заложенный в его основе, выявляет темы, к которым быстрее всего растет интерес пользователей.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 16:31
Резиденцию Лукашенко в Google Maps обозначили как "Поместье диктатора"
В 2006 году первое место в самых быстрорастущих запросах россиян в категории "музыка" заняла группа Pussycat Dolls. В этом сегменте российским пользователям также была интересна группа "Город 312" и певица Rihanna. В 2021 году тройку ведущих запросов в "музыке" возглавил Султан Лагучев с песней "Горький вкус", второе место занял рэпер Моргенштерн и его песня "Если я спал с тобой", третье – певица INNA с композицией Flashbacks.
Что касается кинокартин, то 15 лет назад россияне чаще всего искали фильмы "Пираты Карибского моря", "Борат" и "Ледниковый период". В 2021 году самыми быстрорастущими запросами в этой категории стали фильмы "Батя", "Круэлла" и "Мортал Комбат".
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 03:21
Google осенью представит смартфоны, работающие на новом чипе
Как показывают данные сервиса, в 2006 году россияне часто спрашивали поисковик о новостях про актера Сергея Рыченкова, артиста Павла Волю и актера Эдварда Нортона. В 2021 году тройку лидеров в категории "Новости про знаменитостей" занимают рэпер Моргенштерн, актер Зак Снайдер и актриса Ирина Купченко.
Популярными запросами в сегменте телевизионных шоу среди россиян в 2006 году были Comedy Club, "Ледниковый период", "Фабрика звезд". В 2021 году их сменили "Холостяк", "Последний герой", "Дом 2".
 
ТехнологииGoogleИрина КупченкоЭдвард НортонМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:52В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе погиб один человек
06:49В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ
06:31Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США
05:50"Известия": НПФ могут обязать возвращать незаконно изъятые накопления
05:24В Петропавловск-Камчатский доставили пятерых выживших пассажиров Ми-8
05:11Спасатели и водолазы прибыли к месту крушения Ми-8 на Камчатке
05:08У берегов Японии произошла утечка топлива из-за севшего на мель судна
05:00Восемь человек могли остаться внутри вертолета Ми-8, утонувшего на Камчатке
04:48СМИ: в России планируют поднять возраст продажи алкоголя
04:25На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский
04:17Источник сообщил, что упавший на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 100 метров
04:15Названо безопасное количество мяса для человека
04:14Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге
03:41Климкин заявил о "планах" России разделить Украину
03:37Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
03:25Упавший на Камчатке Ми-8 принадлежал обвиняемому в убийстве депутату
03:24NI предупредил Европу о расплате за "Северный поток — 2"
03:18В Крыму предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях
03:15IT-специалист объяснил, как удалить себя из баз данных мошенников
03:07Вильфанд назвал причину лесных пожаров в регионах России
Лента новостейМолния