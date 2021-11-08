Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211108/vakhtangovskiy-1758021617.html
В Театре Вахтангова рассказали, как отметят столетие
В Театре Вахтангова рассказали, как отметят столетие - РИА Новости, 08.11.2021
В Театре Вахтангова рассказали, как отметят столетие
Театр имени Вахтангова 13 ноября отметит свой 100-летний юбилей, а в преддверии праздника с 8 по 11 ноября пройдут премьерные показы нового спектакля худрука... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T17:28
2021-11-08T17:28
культура
юлия рутберг
театр имени е. вахтангова
римас туминас
андрей ильин
ирина купченко
людмила максакова
евгений князев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758017119_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2492a544e5a4ab1b605e0d04e497fa5c.jpg
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Театр имени Вахтангова 13 ноября отметит свой 100-летний юбилей, а в преддверии праздника с 8 по 11 ноября пройдут премьерные показы нового спектакля худрука Римаса Туминаса "Война и мир", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра."День юбилея мы объявляем днем тишины. Празднование пройдет в новом формате. С 12.00 до 19.00 театр распахнет свои двери для своих зрителей, поклонников, друзей. Праздник памяти не терпит шума и суеты. Мы отдадим сцену тем, кто в течение века бережно хранил, передавал и приумножал традиции и славу Вахтанговского театра. Зрительный зал окутает дымка приглушенного света. Из глубины сцены мы услышим голоса ушедших актеров. Здесь можно будет посидеть, послушать, кого-то вспомнить, погрустить, а может быть, и улыбнуться", - сказано в сообщении.На каждом этаже ведущие артисты труппы – Людмила Максакова, Ирина Купченко, Евгений Князев, Сергей Маковецкий и многие другие как радушные хозяева будут принимать гостей: рассказывать о театре, о его основателе – Евгении Вахтангове, о легендарных вахтанговцах.В театре создадут открытое пространство, где каждый сможет прогуляться, пообщаться, посетить музейные экспозиции – мемориальный кабинет Рубена и Евгения Симоновых и Михаила Ульянова, пространство, посвященное спектаклю "Пристань", зал Бориса Щукина, исторический кабинет директора театра.В преддверии юбилея вахтанговцы представят главную премьеру сезона – спектакль по роману Льва Толстого "Война и мир" Римаса Туминаса. В создании масштабной постановки, которая длится пять часов, участвовали постоянные соавторы режиссера: сценограф Адомас Яцовскис, хореограф Анжелика Холина, художник по костюмам Мария Данилова, композитор Гендрюс Пускунигис. В музыкальную ткань партитуры "Войны и мира" включен также фрагмент из музыки Фаустаса Латенаса к легендарному спектаклю Туминаса "Вишневый сад" как дань памяти маэстро.В спектакле заняты артисты всех поколений, в числе которых Людмила Максакова, Ирина Купченко, Юлия Рутберг, Марина Есипенко, Евгений Князев, Виктор Сухоруков, Андрей Ильин, Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Анна Дубровская, Виктор Добронравов и другие.
https://ria.ru/20211101/teatr-1756899529.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758017119_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_b844005dfe4d98e902fc9c92ce838f66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юлия рутберг, театр имени е. вахтангова, римас туминас, андрей ильин, ирина купченко, людмила максакова, евгений князев, новости культуры, театр
17:28 08.11.2021
 
В Театре Вахтангова рассказали, как отметят столетие

В Театре Вахтангова рассказали, как отметят столетие

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Театра имени Евг. Вахтангова Римас Туминас (в центре) общается с журналистами после окончания спектакля "Война и мир" в фойе Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве. Премьера приурочена к 100-летнему юбилею театра.
Художественный руководитель Театра имени Евг. Вахтангова Римас Туминас (в центре) общается с журналистами после окончания спектакля Война и мир в фойе Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве. Премьера приурочена к 100-летнему юбилею театра. - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Театр имени Вахтангова 13 ноября отметит свой 100-летний юбилей, а в преддверии праздника с 8 по 11 ноября пройдут премьерные показы нового спектакля худрука Римаса Туминаса "Война и мир", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"День юбилея мы объявляем днем тишины. Празднование пройдет в новом формате. С 12.00 до 19.00 театр распахнет свои двери для своих зрителей, поклонников, друзей. Праздник памяти не терпит шума и суеты. Мы отдадим сцену тем, кто в течение века бережно хранил, передавал и приумножал традиции и славу Вахтанговского театра. Зрительный зал окутает дымка приглушенного света. Из глубины сцены мы услышим голоса ушедших актеров. Здесь можно будет посидеть, послушать, кого-то вспомнить, погрустить, а может быть, и улыбнуться", - сказано в сообщении.
На каждом этаже ведущие артисты труппы – Людмила Максакова, Ирина Купченко, Евгений Князев, Сергей Маковецкий и многие другие как радушные хозяева будут принимать гостей: рассказывать о театре, о его основателе – Евгении Вахтангове, о легендарных вахтанговцах.
В театре создадут открытое пространство, где каждый сможет прогуляться, пообщаться, посетить музейные экспозиции – мемориальный кабинет Рубена и Евгения Симоновых и Михаила Ульянова, пространство, посвященное спектаклю "Пристань", зал Бориса Щукина, исторический кабинет директора театра.
В преддверии юбилея вахтанговцы представят главную премьеру сезона – спектакль по роману Льва Толстого "Война и мир" Римаса Туминаса.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Виктор Добронравов в роли Андрея Болконского и Евгений Князев в роли князя Николая Андреевича Болконского в спектакле "Война и мир" в постановке Римаса Туминаса на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве. Премьера приурочена к 100-летнему юбилею театра.

Актеры Виктор Добронравов в роли Андрея Болконского (справа) и Евгений Князев в роли князя Николая Андреевича Болконского в спектакле Война и мир в постановке Римаса Туминаса на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве.
1 из 5

Виктор Добронравов в роли Андрея Болконского и Евгений Князев в роли князя Николая Андреевича Болконского в спектакле "Война и мир" в постановке Римаса Туминаса на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве. Премьера приурочена к 100-летнему юбилею театра.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Мария Волкова в роли Сони, племянницы графа Ильи Андреевича Ростова, Ольга Лерман в роли Наташи Ростовой, Людмила Максакова в роли Марьи Игнатьевны Перонской, Андрей Ильин в роли графа Ильи Андреевича Ростова и Лада Чуровская в роли Веры Ростовой в спектакле "Война и мир".

Актеры Мария Волкова в роли Сони, племянницы графа Ильи Андреевича Ростова, Ольга Лерман в роли Наташи Ростовой, Людмила Максакова в роли Марьи Игнатьевны Перонской, Андрей Ильин в роли графа Ильи Андреевича Ростова и Лада Чуровская в роли Веры Ростовой (слева направо) в спектакле Война и мир в постановке Римаса Туминаса на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве. Премьера приурочена к 100-летнему юбилею театра.
2 из 5

Мария Волкова в роли Сони, племянницы графа Ильи Андреевича Ростова, Ольга Лерман в роли Наташи Ростовой, Людмила Максакова в роли Марьи Игнатьевны Перонской, Андрей Ильин в роли графа Ильи Андреевича Ростова и Лада Чуровская в роли Веры Ростовой в спектакле "Война и мир".

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Андрей Ильин в роли графа Ильи Андреевича Ростова и Ирина Купченко в роли графини Натальи Ростовой в спектакле "Война и мир".

Актеры Андрей Ильин в роли графа Ильи Андреевича Ростова и Ирина Купченко в роли графини Натальи Ростовой в спектакле Война и мир в постановке Римаса Туминаса на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве. Премьера приурочена к 100-летнему юбилею театра.
3 из 5

Андрей Ильин в роли графа Ильи Андреевича Ростова и Ирина Купченко в роли графини Натальи Ростовой в спектакле "Война и мир".

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© Фото : пресс-служба Вахтанговского театраСцена из спектакля "Война и мир"
Сцена из спектакля Война и мир
4 из 5
Сцена из спектакля "Война и мир"
© Фото : пресс-служба Вахтанговского театра
© Фото : пресс-служба Вахтанговского театраСцена из спектакля "Война и мир"
Сцена из спектакля Война и мир
5 из 5
Сцена из спектакля "Война и мир"
© Фото : пресс-служба Вахтанговского театра
1 из 5

Виктор Добронравов в роли Андрея Болконского и Евгений Князев в роли князя Николая Андреевича Болконского в спектакле "Война и мир" в постановке Римаса Туминаса на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве. Премьера приурочена к 100-летнему юбилею театра.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
2 из 5

Мария Волкова в роли Сони, племянницы графа Ильи Андреевича Ростова, Ольга Лерман в роли Наташи Ростовой, Людмила Максакова в роли Марьи Игнатьевны Перонской, Андрей Ильин в роли графа Ильи Андреевича Ростова и Лада Чуровская в роли Веры Ростовой в спектакле "Война и мир".

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
3 из 5

Андрей Ильин в роли графа Ильи Андреевича Ростова и Ирина Купченко в роли графини Натальи Ростовой в спектакле "Война и мир".

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
4 из 5
Сцена из спектакля "Война и мир"
© Фото : пресс-служба Вахтанговского театра
5 из 5
Сцена из спектакля "Война и мир"
© Фото : пресс-служба Вахтанговского театра
В создании масштабной постановки, которая длится пять часов, участвовали постоянные соавторы режиссера: сценограф Адомас Яцовскис, хореограф Анжелика Холина, художник по костюмам Мария Данилова, композитор Гендрюс Пускунигис. В музыкальную ткань партитуры "Войны и мира" включен также фрагмент из музыки Фаустаса Латенаса к легендарному спектаклю Туминаса "Вишневый сад" как дань памяти маэстро.
В спектакле заняты артисты всех поколений, в числе которых Людмила Максакова, Ирина Купченко, Юлия Рутберг, Марина Есипенко, Евгений Князев, Виктор Сухоруков, Андрей Ильин, Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Анна Дубровская, Виктор Добронравов и другие.
Постановка Sun & Sea - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 08:00Культура
Лапенко по Шекспиру, Франдетти по Феллини. Театральные премьеры ноября
 
КультураЮлия РутбергТеатр имени Е. ВахтанговаРимас ТуминасАндрей ИльинИрина КупченкоЛюдмила МаксаковаЕвгений КнязевНовости культурыТеатр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Врач рассказала об опасности модной тенденции в питании россиян
04:15Специалист объяснила, как эффективно бороться с выпадением волос
04:04Конструктор рассказал о достоинствах российского робота "Маркер"
03:39Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭ
03:30Роспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппа
03:30Врач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикория
03:27Врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19
03:21В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениями
03:15Автоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машине
03:11ПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ
03:06"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"
03:03Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детей
02:59В Раде объяснили, почему только Путин может спасти Зеленского
02:45Россиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета
02:44"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения России
02:39Стоимость биткоина обновила исторический максимум
02:20Финансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредит
02:20Депутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19
02:12Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьме
02:02К Земле приближается астероид размером с три футбольных поля
Лента новостейМолния
Врач рассказала об опасности модной тенденции в питании россиянСпециалист объяснила, как эффективно бороться с выпадением волосКонструктор рассказал о достоинствах российского робота "Маркер"Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭРоспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппаВрач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикорияВрач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениямиАвтоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машинеПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детейВ Раде объяснили, почему только Путин может спасти ЗеленскогоРоссиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения РоссииСтоимость биткоина обновила исторический максимумФинансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредитДепутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьмеК Земле приближается астероид размером с три футбольных поля