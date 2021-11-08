https://ria.ru/20211108/vakhtangovskiy-1758021617.html

В Театре Вахтангова рассказали, как отметят столетие

В Театре Вахтангова рассказали, как отметят столетие - РИА Новости, 08.11.2021

В Театре Вахтангова рассказали, как отметят столетие

Театр имени Вахтангова 13 ноября отметит свой 100-летний юбилей, а в преддверии праздника с 8 по 11 ноября пройдут премьерные показы нового спектакля худрука... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T17:28

2021-11-08T17:28

2021-11-08T17:28

культура

юлия рутберг

театр имени е. вахтангова

римас туминас

андрей ильин

ирина купченко

людмила максакова

евгений князев

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Театр имени Вахтангова 13 ноября отметит свой 100-летний юбилей, а в преддверии праздника с 8 по 11 ноября пройдут премьерные показы нового спектакля худрука Римаса Туминаса "Война и мир", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра."День юбилея мы объявляем днем тишины. Празднование пройдет в новом формате. С 12.00 до 19.00 театр распахнет свои двери для своих зрителей, поклонников, друзей. Праздник памяти не терпит шума и суеты. Мы отдадим сцену тем, кто в течение века бережно хранил, передавал и приумножал традиции и славу Вахтанговского театра. Зрительный зал окутает дымка приглушенного света. Из глубины сцены мы услышим голоса ушедших актеров. Здесь можно будет посидеть, послушать, кого-то вспомнить, погрустить, а может быть, и улыбнуться", - сказано в сообщении.На каждом этаже ведущие артисты труппы – Людмила Максакова, Ирина Купченко, Евгений Князев, Сергей Маковецкий и многие другие как радушные хозяева будут принимать гостей: рассказывать о театре, о его основателе – Евгении Вахтангове, о легендарных вахтанговцах.В театре создадут открытое пространство, где каждый сможет прогуляться, пообщаться, посетить музейные экспозиции – мемориальный кабинет Рубена и Евгения Симоновых и Михаила Ульянова, пространство, посвященное спектаклю "Пристань", зал Бориса Щукина, исторический кабинет директора театра.В преддверии юбилея вахтанговцы представят главную премьеру сезона – спектакль по роману Льва Толстого "Война и мир" Римаса Туминаса. В создании масштабной постановки, которая длится пять часов, участвовали постоянные соавторы режиссера: сценограф Адомас Яцовскис, хореограф Анжелика Холина, художник по костюмам Мария Данилова, композитор Гендрюс Пускунигис. В музыкальную ткань партитуры "Войны и мира" включен также фрагмент из музыки Фаустаса Латенаса к легендарному спектаклю Туминаса "Вишневый сад" как дань памяти маэстро.В спектакле заняты артисты всех поколений, в числе которых Людмила Максакова, Ирина Купченко, Юлия Рутберг, Марина Есипенко, Евгений Князев, Виктор Сухоруков, Андрей Ильин, Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Анна Дубровская, Виктор Добронравов и другие.

https://ria.ru/20211101/teatr-1756899529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия рутберг, театр имени е. вахтангова, римас туминас, андрей ильин, ирина купченко, людмила максакова, евгений князев, новости культуры, театр