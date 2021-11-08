В Театре Вахтангова рассказали, как отметят столетие

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Театр имени Вахтангова 13 ноября отметит свой 100-летний юбилей, а в преддверии праздника с 8 по 11 ноября пройдут премьерные показы нового спектакля худрука Римаса Туминаса "Война и мир", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра."День юбилея мы объявляем днем тишины. Празднование пройдет в новом формате. С 12.00 до 19.00 театр распахнет свои двери для своих зрителей, поклонников, друзей. Праздник памяти не терпит шума и суеты. Мы отдадим сцену тем, кто в течение века бережно хранил, передавал и приумножал традиции и славу Вахтанговского театра. Зрительный зал окутает дымка приглушенного света. Из глубины сцены мы услышим голоса ушедших актеров. Здесь можно будет посидеть, послушать, кого-то вспомнить, погрустить, а может быть, и улыбнуться", - сказано в сообщении.На каждом этаже ведущие артисты труппы – Людмила Максакова, Ирина Купченко, Евгений Князев, Сергей Маковецкий и многие другие как радушные хозяева будут принимать гостей: рассказывать о театре, о его основателе – Евгении Вахтангове, о легендарных вахтанговцах.В театре создадут открытое пространство, где каждый сможет прогуляться, пообщаться, посетить музейные экспозиции – мемориальный кабинет Рубена и Евгения Симоновых и Михаила Ульянова, пространство, посвященное спектаклю "Пристань", зал Бориса Щукина, исторический кабинет директора театра.В преддверии юбилея вахтанговцы представят главную премьеру сезона – спектакль по роману Льва Толстого "Война и мир" Римаса Туминаса. В создании масштабной постановки, которая длится пять часов, участвовали постоянные соавторы режиссера: сценограф Адомас Яцовскис, хореограф Анжелика Холина, художник по костюмам Мария Данилова, композитор Гендрюс Пускунигис. В музыкальную ткань партитуры "Войны и мира" включен также фрагмент из музыки Фаустаса Латенаса к легендарному спектаклю Туминаса "Вишневый сад" как дань памяти маэстро.В спектакле заняты артисты всех поколений, в числе которых Людмила Максакова, Ирина Купченко, Юлия Рутберг, Марина Есипенко, Евгений Князев, Виктор Сухоруков, Андрей Ильин, Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Анна Дубровская, Виктор Добронравов и другие.
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Театр имени Вахтангова 13 ноября отметит свой 100-летний юбилей, а в преддверии праздника с 8 по 11 ноября пройдут премьерные показы нового спектакля худрука Римаса Туминаса "Война и мир", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"День юбилея мы объявляем днем тишины. Празднование пройдет в новом формате. С 12.00 до 19.00 театр распахнет свои двери для своих зрителей, поклонников, друзей. Праздник памяти не терпит шума и суеты. Мы отдадим сцену тем, кто в течение века бережно хранил, передавал и приумножал традиции и славу Вахтанговского театра. Зрительный зал окутает дымка приглушенного света. Из глубины сцены мы услышим голоса ушедших актеров. Здесь можно будет посидеть, послушать, кого-то вспомнить, погрустить, а может быть, и улыбнуться", - сказано в сообщении.
На каждом этаже ведущие артисты труппы – Людмила Максакова, Ирина Купченко, Евгений Князев, Сергей Маковецкий и многие другие как радушные хозяева будут принимать гостей: рассказывать о театре, о его основателе – Евгении Вахтангове, о легендарных вахтанговцах.
В театре создадут открытое пространство, где каждый сможет прогуляться, пообщаться, посетить музейные экспозиции – мемориальный кабинет Рубена и Евгения Симоновых и Михаила Ульянова, пространство, посвященное спектаклю "Пристань", зал Бориса Щукина, исторический кабинет директора театра.
В преддверии юбилея вахтанговцы представят главную премьеру сезона – спектакль по роману Льва Толстого "Война и мир" Римаса Туминаса.
Виктор Добронравов в роли Андрея Болконского и Евгений Князев в роли князя Николая Андреевича Болконского в спектакле "Война и мир" в постановке Римаса Туминаса на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве. Премьера приурочена к 100-летнему юбилею театра.
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Виктор Добронравов в роли Андрея Болконского и Евгений Князев в роли князя Николая Андреевича Болконского в спектакле "Война и мир" в постановке Римаса Туминаса на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве. Премьера приурочена к 100-летнему юбилею театра.
Мария Волкова в роли Сони, племянницы графа Ильи Андреевича Ростова, Ольга Лерман в роли Наташи Ростовой, Людмила Максакова в роли Марьи Игнатьевны Перонской, Андрей Ильин в роли графа Ильи Андреевича Ростова и Лада Чуровская в роли Веры Ростовой в спектакле "Война и мир".
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Мария Волкова в роли Сони, племянницы графа Ильи Андреевича Ростова, Ольга Лерман в роли Наташи Ростовой, Людмила Максакова в роли Марьи Игнатьевны Перонской, Андрей Ильин в роли графа Ильи Андреевича Ростова и Лада Чуровская в роли Веры Ростовой в спектакле "Война и мир".
Виктор Добронравов в роли Андрея Болконского и Евгений Князев в роли князя Николая Андреевича Болконского в спектакле "Война и мир" в постановке Римаса Туминаса на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве. Премьера приурочена к 100-летнему юбилею театра.
Мария Волкова в роли Сони, племянницы графа Ильи Андреевича Ростова, Ольга Лерман в роли Наташи Ростовой, Людмила Максакова в роли Марьи Игнатьевны Перонской, Андрей Ильин в роли графа Ильи Андреевича Ростова и Лада Чуровская в роли Веры Ростовой в спектакле "Война и мир".
В создании масштабной постановки, которая длится пять часов, участвовали постоянные соавторы режиссера: сценограф Адомас Яцовскис, хореограф Анжелика Холина, художник по костюмам Мария Данилова, композитор Гендрюс Пускунигис. В музыкальную ткань партитуры "Войны и мира" включен также фрагмент из музыки Фаустаса Латенаса к легендарному спектаклю Туминаса "Вишневый сад" как дань памяти маэстро.
В спектакле заняты артисты всех поколений, в числе которых Людмила Максакова, Ирина Купченко, Юлия Рутберг, Марина Есипенко, Евгений Князев, Виктор Сухоруков, Андрей Ильин, Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Анна Дубровская, Виктор Добронравов и другие.
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