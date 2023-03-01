https://ria.ru/20230301/kupchenko-1855044114.html

Путин поздравил народную артистку РСФСР Ирину Купченко с юбилеем

Путин поздравил народную артистку РСФСР Ирину Купченко с юбилеем - РИА Новости, 01.03.2023

Путин поздравил народную артистку РСФСР Ирину Купченко с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Ирину Купченко с днем рождения, отметив ее высокое профессиональное и зрительское признание,... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T10:45

2023-03-01T10:45

2023-03-01T11:48

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Ирину Купченко с днем рождения, отметив ее высокое профессиональное и зрительское признание, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Ирина Купченко отмечает в среду 75-летие. "Уважаемая Ирина Петровна! Примите тёплые поздравления с юбилейным Днём рождения. Талантливая актриса, искренний, обаятельный человек, за годы неустанного творческого поиска Вы создали целую галерею ярких, запоминающихся работ. По праву заслужили высокое профессиональное и зрительское признание", - говорится в тексте телеграммы. В заключение глава государства пожелал актрисе благополучия и всего самого доброго. Кроме того, Купченко поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил уникальность и обаяние актрисы и пожелал накануне праздника 8 Марта творческих успехов, ярких проектов, премьер и здоровья. По его словам, артистка многие годы талантливо раскрывает характеры своих героинь и проживает на сцене их судьбы."Зрители верят Вам, сопереживают, любят всем сердцем, всегда ждут Ваших новых работ в театре", - говорится в тексте телеграммы Мишустина на сайте кабмина.На счету Ирины Купченко участие в сотне различных фильмов и сериалов, среди которых "Звезда пленительного счастья" (1975), "Чужие письма"(1975), "Странная женщина" (1977), "Обыкновенное чудо" (1978), "Отпуск в сентябре" (1979), "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей" (1981), "Одинокая женщина желает познакомиться" (1986), "Приходи на меня посмотреть" (2000), "Благословите женщину" (2003), "Юленька" (2009), "Земский доктор" (2010), "Училка" (2015), "Последнее испытание" (2018), "Французский мастер" (2022). Купченко награждена орденами Почета (1998), Дружбы (2019), Благодарностью президента РФ (2018), почетной грамотой президента РФ (2021).

https://ria.ru/20230301/kupchenko-1854557460.html

https://ria.ru/20211113/teatr-1758310351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, ирина купченко, россия, владимир путин, михаил мишустин