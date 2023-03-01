Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил народную артистку РСФСР Ирину Купченко с юбилеем - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:45 01.03.2023 (обновлено: 11:48 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/kupchenko-1855044114.html
Путин поздравил народную артистку РСФСР Ирину Купченко с юбилеем
Путин поздравил народную артистку РСФСР Ирину Купченко с юбилеем - РИА Новости, 01.03.2023
Путин поздравил народную артистку РСФСР Ирину Купченко с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Ирину Купченко с днем рождения, отметив ее высокое профессиональное и зрительское признание,... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T10:45
2023-03-01T11:48
культура
новости культуры
ирина купченко
россия
владимир путин
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758283114_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bbd1084720ff14b16aa193a41efe3779.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Ирину Купченко с днем рождения, отметив ее высокое профессиональное и зрительское признание, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Ирина Купченко отмечает в среду 75-летие. "Уважаемая Ирина Петровна! Примите тёплые поздравления с юбилейным Днём рождения. Талантливая актриса, искренний, обаятельный человек, за годы неустанного творческого поиска Вы создали целую галерею ярких, запоминающихся работ. По праву заслужили высокое профессиональное и зрительское признание", - говорится в тексте телеграммы. В заключение глава государства пожелал актрисе благополучия и всего самого доброго. Кроме того, Купченко поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил уникальность и обаяние актрисы и пожелал накануне праздника 8 Марта творческих успехов, ярких проектов, премьер и здоровья. По его словам, артистка многие годы талантливо раскрывает характеры своих героинь и проживает на сцене их судьбы."Зрители верят Вам, сопереживают, любят всем сердцем, всегда ждут Ваших новых работ в театре", - говорится в тексте телеграммы Мишустина на сайте кабмина.На счету Ирины Купченко участие в сотне различных фильмов и сериалов, среди которых "Звезда пленительного счастья" (1975), "Чужие письма"(1975), "Странная женщина" (1977), "Обыкновенное чудо" (1978), "Отпуск в сентябре" (1979), "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей" (1981), "Одинокая женщина желает познакомиться" (1986), "Приходи на меня посмотреть" (2000), "Благословите женщину" (2003), "Юленька" (2009), "Земский доктор" (2010), "Училка" (2015), "Последнее испытание" (2018), "Французский мастер" (2022). Купченко награждена орденами Почета (1998), Дружбы (2019), Благодарностью президента РФ (2018), почетной грамотой президента РФ (2021).
https://ria.ru/20230301/kupchenko-1854557460.html
https://ria.ru/20211113/teatr-1758310351.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758283114_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_69bb193f488eb243603be11ea7c49a85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, ирина купченко, россия, владимир путин, михаил мишустин
Культура, Новости культуры, Ирина Купченко, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поздравил народную артистку РСФСР Ирину Купченко с юбилеем

Президент Путин: Ирина Купченко по праву заслужила высокое зрительское признание

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктеры Андрей Ильин и Ирина Купченко
Актеры Андрей Ильин и Ирина Купченко - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Актеры Андрей Ильин и Ирина Купченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Ирину Купченко с днем рождения, отметив ее высокое профессиональное и зрительское признание, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Ирина Купченко отмечает в среду 75-летие.
"Уважаемая Ирина Петровна! Примите тёплые поздравления с юбилейным Днём рождения. Талантливая актриса, искренний, обаятельный человек, за годы неустанного творческого поиска Вы создали целую галерею ярких, запоминающихся работ. По праву заслужили высокое профессиональное и зрительское признание", - говорится в тексте телеграммы.
В заключение глава государства пожелал актрисе благополучия и всего самого доброго.
Актриса Ирина Купченко - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Биография Ирины Купченко
01:04
Кроме того, Купченко поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил уникальность и обаяние актрисы и пожелал накануне праздника 8 Марта творческих успехов, ярких проектов, премьер и здоровья. По его словам, артистка многие годы талантливо раскрывает характеры своих героинь и проживает на сцене их судьбы.
"Зрители верят Вам, сопереживают, любят всем сердцем, всегда ждут Ваших новых работ в театре", - говорится в тексте телеграммы Мишустина на сайте кабмина.
На счету Ирины Купченко участие в сотне различных фильмов и сериалов, среди которых "Звезда пленительного счастья" (1975), "Чужие письма"(1975), "Странная женщина" (1977), "Обыкновенное чудо" (1978), "Отпуск в сентябре" (1979), "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей" (1981), "Одинокая женщина желает познакомиться" (1986), "Приходи на меня посмотреть" (2000), "Благословите женщину" (2003), "Юленька" (2009), "Земский доктор" (2010), "Училка" (2015), "Последнее испытание" (2018), "Французский мастер" (2022).
Купченко награждена орденами Почета (1998), Дружбы (2019), Благодарностью президента РФ (2018), почетной грамотой президента РФ (2021).
Спектакль Война и мир - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
Принцесса, Пристань и Онегин. О чем рассказали вахтанговцы за сто лет
13 ноября 2021, 08:00
 
КультураНовости культурыИрина КупченкоРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала