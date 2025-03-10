Как Василий Лановой терял женщин и наконец нашел настоящую любовь
Актеры Василий Лановой и Ирина Купченко
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Сыграв десятки "правильных" героев, Василий Лановой мечтал лишь об одном — стать отцом. Он пережил два несчастливых брака, но только с Ириной обрел настоящее счастье, которое длилось почти 50 лет — до самой его смерти. Какой была история Ланового и Купченко, и почему он так и не простил свою первую жену?
Когда амбиции разрушают любовь
Она — дочь известного советского артиста, он — выходец из крестьянской семьи. Но разница в происхождении не помешала молодому Лановому завоевать сердце Татьяны Самойловой. Их встреча в стенах Щукинского училища переросла в пылкий роман, который в середине 50-х годов привел вчерашних студентов в ЗАГС.
"Вася встал в позу льва и сказал моему папе: "Женя, как я вам — нравлюсь или нет?" Папа ответил: "Прекрасен!" — вспоминала позже Татьяна Самойлова.
© РИА Новости / Олег Макаров | Перейти в медиабанкАктриса Татьяна Самойлова в роли Анны Карениной и Василий Лановой в роли Вронского в фильме "Анна Каренина"
Актриса Татьяна Самойлова в роли Анны Карениной и Василий Лановой в роли Вронского в фильме "Анна Каренина"
Свадьбы как таковой не было — молодые просто расписались и обменялись скромными подарками из магазина. Первые годы брака, по признанию самой Самойловой, были наполнены счастьем. Но вскоре стало очевидно: у супругов слишком разные жизненные приоритеты.
Василий мечтал о детях, а для Татьяны на первом месте стояла карьера. Узнав о беременности двойней, актриса тайком сделала аборт — решение, ставшее роковым для их отношений. Между супругами пролегла пропасть, которую усугубляли постоянные разъезды и съемки. Развод стал лишь вопросом времени.
Годы спустя Самойлова признается, что совершила непоправимую ошибку. Василий Лановой останется единственным мужчиной, которого она по-настоящему любила.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВасилий Лановой читает стихи А.С. Пушинка в сцене из спектакля "Пристань"
Василий Лановой читает стихи А.С. Пушинка в сцене из спектакля "Пристань"
Алые паруса для любимой и черный день для актера
Вторая попытка создать семью привела Ланового к актрисе Тамаре Зябловой. Несмотря на разницу в возрасте (она была старше на пять лет), их чувства казались глубокими и искренними.
Коллеги отмечали, что Василий поражал своей романтичностью. Во время съемок "Алых парусов" он уговорил режиссера направить парусник с ярко-красными полотнищами к берегам Ялты, где отдыхала Тамара — жест, достойный Грея из знаменитой гриновской повести.
Народный артист СССР Василий Лановой
Десять лет совместной жизни оборвались мгновенно и трагично. Беременная их первенцем Тамара погибла в автомобильной катастрофе. Вместе с ней Лановой потерял и нерожденного ребенка.
"Мы были на гастролях, пришло известие об этом. Я помню, как в коридоре столкнулся с Лановым, он мне это сказал, и я увидел, как он побелел прямо на глазах", — рассказывал коллега актера Алексей Кузнецов.
Спасением от отчаяния для Ланового стала работа. А вскоре судьба преподнесла ему новую встречу — с молодой актрисой Ириной Купченко, которая сумела вернуть ему радость жизни.
"Дворянское гнездо" — не только карьерный старт
Прежде чем стать женой Ланового, Ирина Купченко успела приобрести собственный опыт отношений. Судьбоносной для нее оказалась роль в фильме Андрея Кончаловского "Дворянское гнездо" — дебют, полученный благодаря случайности: Ирина просто перепутала двери в студии "Мосфильма".
© РИА Новости / В. Уваров | Перейти в медиабанкАктриса Ирина Купченко в роли Лизы. Кадр из кинофильма "Дворянское гнездо"
Актриса Ирина Купченко в роли Лизы. Кадр из кинофильма "Дворянское гнездо"
Эта картина подарила ей не только первую роль в кино, но и мимолетный роман с режиссером. О кратковременной связи с Купченко сам Кончаловский откровенно написал в своей книге "Возвышающий обман".
"В ней, в ее глазах есть невозмутимость русского северного пейзажа, человеческое спокойствие, философский подход ко всему на свете. Так же она отнеслась к тому, что между нами произошло", — признавался кинематографист.
Но мимолетная страсть не переросла во что-то большее. Зато на съемочной площадке Ирина познакомилась со своим первым мужем — художником Николаем Двигубским. Их брак оказался скоротечным и, по словам дочери Двигубского, был результатом странной шутки: художник в шутку предложил Ирине выйти за него, а та неожиданно согласилась.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкИрина Купченко в роли Жени и Василий Лановой в роли Николая в фильме "Странная женщина"
Ирина Купченко в роли Жени и Василий Лановой в роли Николая в фильме "Странная женщина"
Когда пазл сложился
Настоящее семейное счастье пришло к Купченко только с Василием Лановым. Они познакомились в театре имени Вахтангова, куда Ирина пришла служить после окончания Щукинского училища. На тот момент ей было 23 года, а Лановому — 37. Через год они узаконили свои отношения.
В отличие от многих звездных пар, Лановой и Купченко старались оберегать свою личную жизнь от посторонних глаз. "Мы договорились с Ириной Купченко не говорить друг о друге никогда", — признавался артист в редких интервью.
© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкАктер Василий Лановой и актриса Ирина Купченко на творческом вечере в Национальном центре управления обороной РФ в Москве
Актер Василий Лановой и актриса Ирина Купченко на творческом вечере в Национальном центре управления обороной РФ в Москве
Через год после свадьбы у пары родился первенец Александр, названный в честь Пушкина. Еще через три года появился на свет Сергей, получивший имя в честь Есенина. Мечта Ланового о детях наконец осуществилась.
Интересно, что оба родителя-актера не желали, чтобы сыновья шли по их стопам. Да и сами наследники не стремились к творческой карьере — один стал экономистом, другой журналистом.
"Сыновья красивые, большие, материал просто божественный. Один закончил факультет журналистики, второй — экономический. Они относятся к актерству брезгливо. Мы, родители, очень счастливы, что они не стали актерами. В течение всей жизни они два или три раза видели нас на сцене. Мы старались, чтоб актерская зараза к ним не попала", — рассказывал Лановой.
Сын Василия Ланового Александр
Испытание временем и болью
Счастье семьи оказалось не безоблачным. В 2013 году случилась трагедия — от сердечной недостаточности умер младший сын Сергей. Ему было всего 37 лет. У него осталась маленькая дочь Анна, жившая с матерью в Архангельске.
Как и много лет назад о другой трагедии, о смерти сына Василий вновь узнал на гастролях. Его творческий вечер в Краснодаре пришлось отменить.
Последние дни Ланового и жизнь Купченко после утраты
Спустя семь лет после этого горя семья пережила новую утрату. В январе 2021 года ушел из жизни сам Василий Лановой. Хотя в последние годы 87-летний актер уже страдал от проблем с давлением, его здоровье окончательно подкосил COVID-19. Осложнения после перенесенной болезни оказались несовместимы с жизнью.
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкНародный артист СССР Василий Лановой на церемонии вручения президентом РФ Владимиром Путиным медалей "Герой Труда Российской Федерации"
Народный артист СССР Василий Лановой на церемонии вручения президентом РФ Владимиром Путиным медалей "Герой Труда Российской Федерации"
Лановой скончался в больнице, а его верная Ирина находилась рядом до последнего вздоха. Их брак продлился 49 лет — всего год не хватил до золотого юбилея.
"Сейчас она много ходит пешком, репетирует, играет в спектаклях. Справиться с потерями ей помогают вера в Бога и сильный характер, понимание того, что ситуацию никак не изменить. Спасает работа — театр имени Вахтангова. Ирина Петровна востребована, задействована в спектаклях, любима зрителями", — рассказывает о Купченко ее невестка Ольга.
"Наверное, больше всего не хватает его оптимизма. Вася был веселым, добрым. Я не припомню случая, когда он о ком-нибудь сказал бы худое слово. Он никогда не унывал, любил жизнь, и у него был Божий дар — умение радоваться ей", — признаётся 77-летняя Ирина, — женщина, которая подарила легендарному Лановому почти полвека семейного счастья и сумела выстоять после всех потерь.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВдова Василия Ланового актриса Ирина Купченко на церемонии открытия мемориальной доски памяти актера Василия Ланового
Вдова Василия Ланового актриса Ирина Купченко на церемонии открытия мемориальной доски памяти актера Василия Ланового