https://ria.ru/20250310/lanovoy-2004120538.html

Как Василий Лановой терял женщин и наконец нашел настоящую любовь

Как Василий Лановой терял женщин и наконец нашел настоящую любовь - РИА Новости, 10.03.2025

Как Василий Лановой терял женщин и наконец нашел настоящую любовь

Сыграв десятки "правильных" героев, Василий Лановой мечтал лишь об одном — стать отцом. Он пережил два несчастливых брака, но только с Ириной обрел настоящее... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T19:02:00+03:00

2025-03-10T19:02:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Сыграв десятки "правильных" героев, Василий Лановой мечтал лишь об одном — стать отцом. Он пережил два несчастливых брака, но только с Ириной обрел настоящее счастье, которое длилось почти 50 лет — до самой его смерти. Какой была история Ланового и Купченко, и почему он так и не простил свою первую жену?Когда амбиции разрушают любовьОна — дочь известного советского артиста, он — выходец из крестьянской семьи. Но разница в происхождении не помешала молодому Лановому завоевать сердце Татьяны Самойловой. Их встреча в стенах Щукинского училища переросла в пылкий роман, который в середине 50-х годов привел вчерашних студентов в ЗАГС."Вася встал в позу льва и сказал моему папе: "Женя, как я вам — нравлюсь или нет?" Папа ответил: "Прекрасен!" — вспоминала позже Татьяна Самойлова.Свадьбы как таковой не было — молодые просто расписались и обменялись скромными подарками из магазина. Первые годы брака, по признанию самой Самойловой, были наполнены счастьем. Но вскоре стало очевидно: у супругов слишком разные жизненные приоритеты.Василий мечтал о детях, а для Татьяны на первом месте стояла карьера. Узнав о беременности двойней, актриса тайком сделала аборт — решение, ставшее роковым для их отношений. Между супругами пролегла пропасть, которую усугубляли постоянные разъезды и съемки. Развод стал лишь вопросом времени.Годы спустя Самойлова признается, что совершила непоправимую ошибку. Василий Лановой останется единственным мужчиной, которого она по-настоящему любила.Алые паруса для любимой и черный день для актераВторая попытка создать семью привела Ланового к актрисе Тамаре Зябловой. Несмотря на разницу в возрасте (она была старше на пять лет), их чувства казались глубокими и искренними.Коллеги отмечали, что Василий поражал своей романтичностью. Во время съемок "Алых парусов" он уговорил режиссера направить парусник с ярко-красными полотнищами к берегам Ялты, где отдыхала Тамара — жест, достойный Грея из знаменитой гриновской повести.Десять лет совместной жизни оборвались мгновенно и трагично. Беременная их первенцем Тамара погибла в автомобильной катастрофе. Вместе с ней Лановой потерял и нерожденного ребенка."Мы были на гастролях, пришло известие об этом. Я помню, как в коридоре столкнулся с Лановым, он мне это сказал, и я увидел, как он побелел прямо на глазах", — рассказывал коллега актера Алексей Кузнецов.Спасением от отчаяния для Ланового стала работа. А вскоре судьба преподнесла ему новую встречу — с молодой актрисой Ириной Купченко, которая сумела вернуть ему радость жизни."Дворянское гнездо" — не только карьерный стартПрежде чем стать женой Ланового, Ирина Купченко успела приобрести собственный опыт отношений. Судьбоносной для нее оказалась роль в фильме Андрея Кончаловского "Дворянское гнездо" — дебют, полученный благодаря случайности: Ирина просто перепутала двери в студии "Мосфильма".Эта картина подарила ей не только первую роль в кино, но и мимолетный роман с режиссером. О кратковременной связи с Купченко сам Кончаловский откровенно написал в своей книге "Возвышающий обман"."В ней, в ее глазах есть невозмутимость русского северного пейзажа, человеческое спокойствие, философский подход ко всему на свете. Так же она отнеслась к тому, что между нами произошло", — признавался кинематографист.Но мимолетная страсть не переросла во что-то большее. Зато на съемочной площадке Ирина познакомилась со своим первым мужем — художником Николаем Двигубским. Их брак оказался скоротечным и, по словам дочери Двигубского, был результатом странной шутки: художник в шутку предложил Ирине выйти за него, а та неожиданно согласилась.Когда пазл сложилсяНастоящее семейное счастье пришло к Купченко только с Василием Лановым. Они познакомились в театре имени Вахтангова, куда Ирина пришла служить после окончания Щукинского училища. На тот момент ей было 23 года, а Лановому — 37. Через год они узаконили свои отношения.В отличие от многих звездных пар, Лановой и Купченко старались оберегать свою личную жизнь от посторонних глаз. "Мы договорились с Ириной Купченко не говорить друг о друге никогда", — признавался артист в редких интервью.Через год после свадьбы у пары родился первенец Александр, названный в честь Пушкина. Еще через три года появился на свет Сергей, получивший имя в честь Есенина. Мечта Ланового о детях наконец осуществилась.Интересно, что оба родителя-актера не желали, чтобы сыновья шли по их стопам. Да и сами наследники не стремились к творческой карьере — один стал экономистом, другой журналистом."Сыновья красивые, большие, материал просто божественный. Один закончил факультет журналистики, второй — экономический. Они относятся к актерству брезгливо. Мы, родители, очень счастливы, что они не стали актерами. В течение всей жизни они два или три раза видели нас на сцене. Мы старались, чтоб актерская зараза к ним не попала", — рассказывал Лановой.Испытание временем и больюСчастье семьи оказалось не безоблачным. В 2013 году случилась трагедия — от сердечной недостаточности умер младший сын Сергей. Ему было всего 37 лет. У него осталась маленькая дочь Анна, жившая с матерью в Архангельске.Как и много лет назад о другой трагедии, о смерти сына Василий вновь узнал на гастролях. Его творческий вечер в Краснодаре пришлось отменить.Последние дни Ланового и жизнь Купченко после утратыСпустя семь лет после этого горя семья пережила новую утрату. В январе 2021 года ушел из жизни сам Василий Лановой. Хотя в последние годы 87-летний актер уже страдал от проблем с давлением, его здоровье окончательно подкосил COVID-19. Осложнения после перенесенной болезни оказались несовместимы с жизнью.Лановой скончался в больнице, а его верная Ирина находилась рядом до последнего вздоха. Их брак продлился 49 лет — всего год не хватил до золотого юбилея."Сейчас она много ходит пешком, репетирует, играет в спектаклях. Справиться с потерями ей помогают вера в Бога и сильный характер, понимание того, что ситуацию никак не изменить. Спасает работа — театр имени Вахтангова. Ирина Петровна востребована, задействована в спектаклях, любима зрителями", — рассказывает о Купченко ее невестка Ольга."Наверное, больше всего не хватает его оптимизма. Вася был веселым, добрым. Я не припомню случая, когда он о ком-нибудь сказал бы худое слово. Он никогда не унывал, любил жизнь, и у него был Божий дар — умение радоваться ей", — признаётся 77-летняя Ирина, — женщина, которая подарила легендарному Лановому почти полвека семейного счастья и сумела выстоять после всех потерь.

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ялта, краснодар, ирина купченко, татьяна самойлова, василий лановой, мосфильм, архангельск