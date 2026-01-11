Рейтинг@Mail.ru
Театр Вахтангова выступит в Дубае со спектаклем "Война и мир"
Культура
 
16:05 11.01.2026 (обновлено: 23:56 11.01.2026)
Театр Вахтангова выступит в Дубае со спектаклем "Война и мир"
Театр Вахтангова выступит в Дубае со спектаклем "Война и мир"
Театр Вахтангова выступит со спектаклем в опере Дубая, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 11.01.2026
культура
дубай
китай
шанхай
лев толстой (писатель)
людмила максакова
ирина купченко
новости культуры
дубай
китай
шанхай
РИА Новости: театр Вахтангова отправляется на гастроли в ОАЭ с "Войной и миром"

© Фото : пресс-служба Вахтанговского театраСцена из спектакля "Война и мир"
Сцена из спектакля Война и мир - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Фото : пресс-служба Вахтанговского театра
Сцена из спектакля "Война и мир". Архивное фото
ДУБАЙ, 11 янв - РИА Новости. Театр Вахтангова выступит со спектаклем в опере Дубая, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
«
"В январе спектакль "Война и мир" отправится в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов – Дубай. 17 и 18 января показы пройдут на сцене Дубайского оперного театра", - сказали в пресс-службе.
По словам представителя театра, в 2024 году состоялись первые международные гастроли "Войны и мира", спектакль был показан в трёх городах Китая - в Шанхае, Гуанчжоу, Пекине.
Спектакль "Война и мир" по роману Льва Толстого был поставлен к 100-летию Театра Вахтангова. Премьера состоялась 8 ноября 2021 года.
За четыре года спектакль "Война и мир" побывал во многих городах России: Барнаул, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Тюмень, Уфа, Челябинск, Ярославль, в Ясной Поляне, в родовой усадьбе Льва Николаевича Толстого – в рамках фестиваля "Толстой".
"Среди участников гастролей в Дубае: народные артисты – Людмила Максакова, Ирина Купченко, Марина Есипенко, Евгений Князев, Сергей Маковецкий, заслуженные артисты – Андрей Зарецкий, Олег Макаров", - отметили в пресс-службе.
Культура
 
 
