Театр Вахтангова выступит в Дубае со спектаклем "Война и мир"

ДУБАЙ, 11 янв - РИА Новости. Театр Вахтангова выступит со спектаклем в опере Дубая, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
«
"В январе спектакль "Война и мир" отправится в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов – Дубай. 17 и 18 января показы пройдут на сцене Дубайского оперного театра", - сказали в пресс-службе.
Спектакль "Война и мир" по роману Льва Толстого был поставлен к 100-летию Театра Вахтангова. Премьера состоялась 8 ноября 2021 года.
За четыре года спектакль "Война и мир" побывал во многих городах России: Барнаул, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Тюмень, Уфа, Челябинск, Ярославль, в Ясной Поляне, в родовой усадьбе Льва Николаевича Толстого – в рамках фестиваля "Толстой".
"Среди участников гастролей в Дубае: народные артисты – Людмила Максакова, Ирина Купченко, Марина Есипенко, Евгений Князев, Сергей Маковецкий, заслуженные артисты – Андрей Зарецкий, Олег Макаров", - отметили в пресс-службе.