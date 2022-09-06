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В Москве открыли памятник Лановому, Этушу и Яковлеву

В Москве открыли памятник Лановому, Этушу и Яковлеву - РИА Новости, 06.09.2022

В Москве открыли памятник Лановому, Этушу и Яковлеву

В Москве прошло торжественное открытие памятника народным артистам СССР, актерам Вахтанговского театра Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву,... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:36

2022-09-06T14:36

2022-09-06T14:46

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. В Москве прошло торжественное открытие памятника народным артистам СССР, актерам Вахтанговского театра Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву, передает корреспондент РИА Новости.Право открыть монумент предоставили артистам учреждения Ирине Купченко и Евгению Князеву."Они подняли на невероятную высоту профессиональную планку, но в нашей стране любили, любят и будут любить их отнюдь не только поэтому, а потому, что с театральной сцены, с экрана они говорили о самом главном — о правде и лжи, о добре и зле, о чести и бесчестии, о нравственном выборе и о том, что добро должно побеждать", — сказала заместитель министра культуры Алла Манилова.Скульптура расположена у Симоновской сцены театра. Авторы проекта – главный художник учреждения Максим Обрезков и скульптор Филипп Трушин. Ранее он изготовил мемориальную доску для фасада дома, где жил Этуш, и памятник на Новодевичьем кладбище к 100-летию со дня рождения артиста.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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