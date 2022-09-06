https://ria.ru/20220906/pamyatnik-1814839345.html
В Москве открыли памятник Лановому, Этушу и Яковлеву
В Москве открыли памятник Лановому, Этушу и Яковлеву - РИА Новости, 06.09.2022
В Москве открыли памятник Лановому, Этушу и Яковлеву
В Москве прошло торжественное открытие памятника народным артистам СССР, актерам Вахтанговского театра Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву,... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:36
2022-09-06T14:36
2022-09-06T14:46
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. В Москве прошло торжественное открытие памятника народным артистам СССР, актерам Вахтанговского театра Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву, передает корреспондент РИА Новости.Право открыть монумент предоставили артистам учреждения Ирине Купченко и Евгению Князеву."Они подняли на невероятную высоту профессиональную планку, но в нашей стране любили, любят и будут любить их отнюдь не только поэтому, а потому, что с театральной сцены, с экрана они говорили о самом главном — о правде и лжи, о добре и зле, о чести и бесчестии, о нравственном выборе и о том, что добро должно побеждать", — сказала заместитель министра культуры Алла Манилова.Скульптура расположена у Симоновской сцены театра. Авторы проекта – главный художник учреждения Максим Обрезков и скульптор Филипп Трушин. Ранее он изготовил мемориальную доску для фасада дома, где жил Этуш, и памятник на Новодевичьем кладбище к 100-летию со дня рождения артиста.
https://ria.ru/20220819/ayvazovskiy-1810819767.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, василий лановой, владимир этуш, юрий яковлев, москва, россия, театр, театр имени е. вахтангова, звезды, знаменитости, ирина купченко
Культура, Новости культуры, Василий Лановой, Владимир Этуш, Юрий Яковлев, Москва, Россия, Театр, Театр имени Е. Вахтангова, звезды, Знаменитости, Ирина Купченко
14:36 06.09.2022 (обновлено: 14:46 06.09.2022)
В Москве открыли памятник Лановому, Этушу и Яковлеву
Памятник Лановому, Этушу и Яковлеву открыли у Симоновской сцены Вахтанговского театра
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. В Москве прошло торжественное открытие памятника народным артистам СССР, актерам Вахтанговского театра Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву, передает корреспондент РИА Новости.
Право открыть монумент предоставили артистам учреждения Ирине Купченко и Евгению Князеву.
"Они подняли на невероятную высоту профессиональную планку, но в нашей стране любили, любят и будут любить их отнюдь не только поэтому, а потому, что с театральной сцены, с экрана они говорили о самом главном — о правде и лжи, о добре и зле, о чести и бесчестии, о нравственном выборе и о том, что добро должно побеждать", — сказала заместитель министра культуры Алла Манилова.
Скульптура расположена у Симоновской сцены театра. Авторы проекта – главный художник учреждения Максим Обрезков и скульптор Филипп Трушин. Ранее он изготовил мемориальную доску для фасада дома, где жил Этуш, и памятник на Новодевичьем кладбище к 100-летию со дня рождения артиста.