https://ria.ru/20230501/teatr-1868915902.html

Звезды на Кавказе: как прошел концерт-открытие Дома Вахтангова

Звезды на Кавказе: как прошел концерт-открытие Дома Вахтангова - РИА Новости, 01.05.2023

Звезды на Кавказе: как прошел концерт-открытие Дома Вахтангова

Во Владикавказе открылся Дом Евгения Вахтангова. Артисты и друзья театра его имени подарили для жителей республики концерт, которым открылся новый культурный... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T01:26

2023-05-01T01:26

2023-05-01T01:26

культура

театр имени е. вахтангова

фото

владикавказ

кавказ

евгений вахтангов

ирина купченко

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Во Владикавказе открылся Дом Евгения Вахтангова. Артисты и друзья театра его имени подарили для жителей республики концерт, которым открылся новый культурный объект Северной Осетии – Алании.

владикавказ

кавказ

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

театр имени е. вахтангова, фото, фото, владикавказ, кавказ, евгений вахтангов, ирина купченко, юлия рутберг, мария аронова