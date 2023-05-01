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Звезды на Кавказе: как прошел концерт-открытие Дома Вахтангова - РИА Новости, 01.05.2023
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Культура
 
01:26 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/teatr-1868915902.html
Звезды на Кавказе: как прошел концерт-открытие Дома Вахтангова
Звезды на Кавказе: как прошел концерт-открытие Дома Вахтангова - РИА Новости, 01.05.2023
Звезды на Кавказе: как прошел концерт-открытие Дома Вахтангова
Во Владикавказе открылся Дом Евгения Вахтангова. Артисты и друзья театра его имени подарили для жителей республики концерт, которым открылся новый культурный... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T01:26
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культура
театр имени е. вахтангова
фото
владикавказ
кавказ
евгений вахтангов
ирина купченко
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Во Владикавказе открылся Дом Евгения Вахтангова. Артисты и друзья театра его имени подарили для жителей республики концерт, которым открылся новый культурный объект Северной Осетии – Алании.
владикавказ
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театр имени е. вахтангова, фото, фото, владикавказ, кавказ, евгений вахтангов, ирина купченко, юлия рутберг, мария аронова
Культура, Театр имени Е. Вахтангова, Фото, Владикавказ, Кавказ, Евгений Вахтангов, Ирина Купченко, Юлия Рутберг, Мария Аронова

Звезды на Кавказе: как прошел концерт-открытие Дома Вахтангова

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Во Владикавказе открылся Дом Евгения Вахтангова. Артисты и друзья театра его имени подарили для жителей республики концерт, которым открылся новый культурный объект Северной Осетии – Алании.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Концертный зал открыли на главной площади республики – под открытым небом собрались несколько тысяч человек.

Концерт Вахтангов. Путь домой во Владикавказе

Концертный зал открыли на главной площади республики – под открытым небом собрались несколько тысяч человек.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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1 из 10
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Не обошлось без национального колорита – ансамбль "Маленький джигит" исполнил танец "Дети Осетии".

Концерт Вахтангов. Путь домой во Владикавказе

Не обошлось без национального колорита – ансамбль "Маленький джигит" исполнил танец "Дети Осетии".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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2 из 10
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Основная идея концерта – показать путь Евгения Вахтангова в профессии. Его любовь к театру началась на родине – во Владикавказе.

Концерт Вахтангов. Путь домой во Владикавказе

Основная идея концерта – показать путь Евгения Вахтангова в профессии. Его любовь к театру началась на родине – во Владикавказе.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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3 из 10
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Главными были артисты-вахтанговцы. На сцену во Владикавказе вышли все звезды театра.

Концерт Вахтангов. Путь домой во Владикавказе

Главными были артисты-вахтанговцы. На сцену во Владикавказе вышли все звезды театра.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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4 из 10
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Артисты подарили свои номера гостям концерта. Ирина Купченко прочитала стихи Косты Хетагурова.

Концерт Вахтангов. Путь домой во Владикавказе

Артисты подарили свои номера гостям концерта. Ирина Купченко прочитала стихи Косты Хетагурова.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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5 из 10
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Юлия Рутберг спела "Я выхожу на сцену".

Концерт Вахтангов. Путь домой во Владикавказе

Юлия Рутберг спела "Я выхожу на сцену".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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6 из 10
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Мария Аронова исполнила "Куплеты начальницы" из спектакля Вахтанговского театра "Мадемуазель Нитуш".

Концерт Вахтангов. Путь домой во Владикавказе

Мария Аронова исполнила "Куплеты начальницы" из спектакля Вахтанговского театра "Мадемуазель Нитуш".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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7 из 10
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Участники местного танцевального коллектива сделали свой подарок.

Концерт Вахтангов. Путь домой во Владикавказе

Участники местного танцевального коллектива сделали свой подарок.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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8 из 10
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Были и гости театра. Среди них – Мариам Мерабова.

Концерт Вахтангов. Путь домой во Владикавказе

Были и гости театра. Среди них – Мариам Мерабова.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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9 из 10
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Свои хиты исполнила и Лариса Долина.

Концерт Вахтангов. Путь домой во Владикавказе

Свои хиты исполнила и Лариса Долина.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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10 из 10
 
КультураТеатр имени Е. ВахтанговаФотоВладикавказКавказЕвгений ВахтанговИрина КупченкоЮлия РутбергМария Аронова
 
 
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