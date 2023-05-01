Звезды на Кавказе: как прошел концерт-открытие Дома Вахтангова

Концертный зал открыли на главной площади республики – под открытым небом собрались несколько тысяч человек.
Концертный зал открыли на главной площади республики – под открытым небом собрались несколько тысяч человек.
Не обошлось без национального колорита – ансамбль "Маленький джигит" исполнил танец "Дети Осетии".
Не обошлось без национального колорита – ансамбль "Маленький джигит" исполнил танец "Дети Осетии".
Основная идея концерта – показать путь Евгения Вахтангова в профессии. Его любовь к театру началась на родине – во Владикавказе.
Основная идея концерта – показать путь Евгения Вахтангова в профессии. Его любовь к театру началась на родине – во Владикавказе.
Главными были артисты-вахтанговцы. На сцену во Владикавказе вышли все звезды театра.
Главными были артисты-вахтанговцы. На сцену во Владикавказе вышли все звезды театра.
Артисты подарили свои номера гостям концерта. Ирина Купченко прочитала стихи Косты Хетагурова.
Артисты подарили свои номера гостям концерта. Ирина Купченко прочитала стихи Косты Хетагурова.
Юлия Рутберг спела "Я выхожу на сцену".
Мария Аронова исполнила "Куплеты начальницы" из спектакля Вахтанговского театра "Мадемуазель Нитуш".
Мария Аронова исполнила "Куплеты начальницы" из спектакля Вахтанговского театра "Мадемуазель Нитуш".
Участники местного танцевального коллектива сделали свой подарок.
Участники местного танцевального коллектива сделали свой подарок.
Были и гости театра. Среди них – Мариам Мерабова.
Были и гости театра. Среди них – Мариам Мерабова.
Свои хиты исполнила и Лариса Долина.