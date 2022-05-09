https://ria.ru/20220509/moskva-1786790505.html
В Москве впервые откроется Международная сцена "Бессмертного полка"
В Москве впервые откроется Международная сцена "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2022
В Москве впервые откроется Международная сцена "Бессмертного полка"
В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького впервые откроется Международная сцена "Бессмертного полка", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T06:45
2022-05-09T06:45
2022-05-09T06:45
культура
новости культуры
ирина купченко
михаил ножкин
москва
сербия
индия
музыка
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького впервые откроется Международная сцена "Бессмертного полка", сообщает пресс-служба проекта. В концертной программе примут участие музыканты из 58 стран. В том числе из Сербии, Индии, Китая, Турции, Греции, Испании и других. А также из ЛНР и ДНР. В мультимедийное шоу включены и выступления российских звезд. На сцену выйдут Ирина Купченко, Александр Михайлов, Михаил Ножкин, Лев Лещенко, Олег Газманов, Тамара Гвердцители, Александр Маршал, Николай Басков и многие другие. Ведущие — Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель, Екатерина Гусева и Милош Бикович."Проект родился благодаря тому, что год от года желание выразить свою личную благодарность всем тем, кто, не щадя своих жизней, приближал Великую Победу, просыпается в сердцах все большего и большего числа людей во всем мире!" — рассказала об идее директор АНО "Культурно-патриотический центр "Армия и культура", председатель оргкомитета МСБП Антонина Журавлева.Сопредседатель ООД "Бессмертный полк России", Народный артист СССР Василий Лановой приглашал творческие делегации со всего мира приехать в Москву на торжество, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в сентябре 2019 года. Но тогда помешала пандемия. Мероприятие пройдет с 16.00 до 22.00 часов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ирина купченко, михаил ножкин, москва, сербия, индия, музыка, день победы, тамара гвердцители, александр маршал, лев лещенко, олег газманов, николай басков, знаменитости, бессмертный полк
В Москве впервые откроется Международная сцена "Бессмертного полка"
В Парке имени Горького 9 мая впервые откроется Международная сцена "Бессмертного полка"
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького впервые откроется Международная сцена "Бессмертного полка", сообщает пресс-служба проекта.
В концертной программе примут участие музыканты из 58 стран. В том числе из Сербии, Индии, Китая, Турции, Греции, Испании и других. А также из ЛНР и ДНР.
В мультимедийное шоу включены и выступления российских звезд. На сцену выйдут Ирина Купченко, Александр Михайлов, Михаил Ножкин, Лев Лещенко, Олег Газманов, Тамара Гвердцители, Александр Маршал, Николай Басков и многие другие.
Ведущие — Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель, Екатерина Гусева и Милош Бикович.
"Проект родился благодаря тому, что год от года желание выразить свою личную благодарность всем тем, кто, не щадя своих жизней, приближал Великую Победу, просыпается в сердцах все большего и большего числа людей во всем мире!" — рассказала об идее директор АНО "Культурно-патриотический центр "Армия и культура", председатель оргкомитета МСБП Антонина Журавлева.
Сопредседатель ООД "Бессмертный полк России", Народный артист СССР Василий Лановой приглашал творческие делегации со всего мира приехать в Москву на торжество, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в сентябре 2019 года. Но тогда помешала пандемия.
"Сейчас есть возможность собраться и отпраздновать День Победы всем вместе. Не случайно девиз проекта звучит в тон праздника: "Празднуем всем миром!" — говорится в пресс-релизе.
Мероприятие пройдет с 16.00 до 22.00 часов.