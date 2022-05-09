https://ria.ru/20220509/moskva-1786790505.html

В Москве впервые откроется Международная сцена "Бессмертного полка"

В Москве впервые откроется Международная сцена "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2022

В Москве впервые откроется Международная сцена "Бессмертного полка"

В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького впервые откроется Международная сцена "Бессмертного полка", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T06:45

2022-05-09T06:45

2022-05-09T06:45

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новости культуры

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михаил ножкин

москва

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индия

музыка

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького впервые откроется Международная сцена "Бессмертного полка", сообщает пресс-служба проекта. В концертной программе примут участие музыканты из 58 стран. В том числе из Сербии, Индии, Китая, Турции, Греции, Испании и других. А также из ЛНР и ДНР. В мультимедийное шоу включены и выступления российских звезд. На сцену выйдут Ирина Купченко, Александр Михайлов, Михаил Ножкин, Лев Лещенко, Олег Газманов, Тамара Гвердцители, Александр Маршал, Николай Басков и многие другие. Ведущие — Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель, Екатерина Гусева и Милош Бикович."Проект родился благодаря тому, что год от года желание выразить свою личную благодарность всем тем, кто, не щадя своих жизней, приближал Великую Победу, просыпается в сердцах все большего и большего числа людей во всем мире!" — рассказала об идее директор АНО "Культурно-патриотический центр "Армия и культура", председатель оргкомитета МСБП Антонина Журавлева.Сопредседатель ООД "Бессмертный полк России", Народный артист СССР Василий Лановой приглашал творческие делегации со всего мира приехать в Москву на торжество, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в сентябре 2019 года. Но тогда помешала пандемия. Мероприятие пройдет с 16.00 до 22.00 часов.

https://ria.ru/20220504/festival-1786733547.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ирина купченко, михаил ножкин, москва, сербия, индия, музыка, день победы, тамара гвердцители, александр маршал, лев лещенко, олег газманов, николай басков, знаменитости, бессмертный полк