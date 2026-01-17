Театр Вахтангова начал гастроли в Дубае, билеты на "Войну и мир" раскуплены

ДУБАЙ, 17 янв — РИА Новости, Анастасия Мельникова. В крупнейшем городе ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) — Дубае — начались гастроли Театра имени Евгения Вахтангова. Прославленный коллектив выступает 17 и 18 января со спектаклем "Война и мир" по роману Льва Толстого. Все билеты в Дубайской опере раскуплены, постановки пройдут с аншлагом.

Афиша спектакля "Война и мир" на сайте Дубайской оперы Афиша спектакля "Война и мир" на сайте Дубайской оперы 1 из 2 Информация о спектакле "Война и мир" на сайте Дубайской оперы Информация о спектакле "Война и мир" на сайте Дубайской оперы 2 из 2 Афиша спектакля "Война и мир" на сайте Дубайской оперы 1 из 2 Информация о спектакле "Война и мир" на сайте Дубайской оперы 2 из 2

Это первые в 2026 году гастроли Вахтанговского театра. "С одной стороны, волнение колоссальное: совершенно новый регион, новый театр. С другой — счастье представлять русскую культуру, русский театр в ОАЭ", — отмечает Кирилл Крок, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. — Переговоры об этих гастролях мы начали еще в 2023 году. Признаюсь, шли они тяжело. Привезти не музыкальный или балетный, а драматический спектакль (да еще и на русском языке) в крупнейший центр исполнительских искусств "Дубайская опера", который рассчитан на две тысячи мест, — это достаточно проблематично.

"Война и мир" по роману Льва Толстого был поставлен к 100-летию Театра Вахтангова. Премьера состоялась 8 ноября 2021 года.

За четыре года спектакль "Война и мир" побывал во многих городах России — Барнаул, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Тюмень, Уфа, Челябинск, Ярославль, а также в музее-усадьбе "Ясная Поляна" — родовом имении Льва Николаевича Толстого — в рамках фестиваля "Толстой".

Спектакль также уже побывал в трех крупнейших городах Китая: Шанхае, Гуанчжоу и Пекине. Гастроли вахтанговцев тогда прошли в рамках Года культуры России и Китая, который был объявлен по решению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

© Getty Images / saiko3p Дубайская опера © Getty Images / saiko3p Дубайская опера

"На сегодняшний день на оба показа в Дубае — аншлаги, — подчеркивает Кирилл Крок. — Когда у театра есть международное имя, вековой бренд, спектакль по великому роману Толстого, то не нужно изобретать маркетинговое колесо. Поэтому, преисполненные гордости и в ожидании встречи со зрителями, мы будем продвигать нашу русскую культуру. Пожелайте нам удачи!"

На сцену Дубайской оперы выйдет блистательный состав Вахтанговского театра. В постановке примут участие звезды: Сергей Маковецкий, Ирина Купченко, Евгений Князев, Людмила Максакова, а также многие заслуженные артисты и ведущие мастера сцены.

Спектакль будет исполнен на русском языке с синхронными английскими субтитрами, что обеспечит понимание для международной аудитории.