Театр Вахтангова начал гастроли в Дубае, билеты на "Войну и мир" раскуплены

ДУБАЙ, 17 янв — РИА Новости, Анастасия Мельникова. В крупнейшем городе ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) — Дубае — начались гастроли Театра имени Евгения Вахтангова. Прославленный коллектив выступает 17 и 18 января со спектаклем "Война и мир" по роману Льва Толстого. Все билеты в Дубайской опере раскуплены, постановки пройдут с аншлагом.
Афиша спектакля "Война и мир" на сайте Дубайской оперы
Афиша спектакля "Война и мир" на сайте Дубайской оперы
Информация о спектакле "Война и мир" на сайте Дубайской оперы
Информация о спектакле "Война и мир" на сайте Дубайской оперы
Афиша спектакля "Война и мир" на сайте Дубайской оперы
Информация о спектакле "Война и мир" на сайте Дубайской оперы
Это первые в 2026 году гастроли Вахтанговского театра. "С одной стороны, волнение колоссальное: совершенно новый регион, новый театр. С другой — счастье представлять русскую культуру, русский театр в ОАЭ", — отмечает Кирилл Крок, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. — Переговоры об этих гастролях мы начали еще в 2023 году. Признаюсь, шли они тяжело. Привезти не музыкальный или балетный, а драматический спектакль (да еще и на русском языке) в крупнейший центр исполнительских искусств "Дубайская опера", который рассчитан на две тысячи мест, — это достаточно проблематично.
Сцена из спектакля "Война и мир"
"Война и мир" по роману Льва Толстого был поставлен к 100-летию Театра Вахтангова. Премьера состоялась 8 ноября 2021 года.
Евгений Князев в роли князя Николая Андреевича Болконского в спектакле "Война и мир"
Евгений Князев в роли князя Николая Андреевича Болконского в спектакле "Война и мир"
За четыре года спектакль "Война и мир" побывал во многих городах России — Барнаул, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Тюмень, Уфа, Челябинск, Ярославль, а также в музее-усадьбе "Ясная Поляна" — родовом имении Льва Николаевича Толстого — в рамках фестиваля "Толстой".
Дубайская опера
Спектакль также уже побывал в трех крупнейших городах Китая: Шанхае, Гуанчжоу и Пекине. Гастроли вахтанговцев тогда прошли в рамках Года культуры России и Китая, который был объявлен по решению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Дубайская опера
© Getty Images / saiko3p
Дубайская опера
"На сегодняшний день на оба показа в Дубае — аншлаги, — подчеркивает Кирилл Крок. — Когда у театра есть международное имя, вековой бренд, спектакль по великому роману Толстого, то не нужно изобретать маркетинговое колесо. Поэтому, преисполненные гордости и в ожидании встречи со зрителями, мы будем продвигать нашу русскую культуру. Пожелайте нам удачи!"
Ирина Купченко на репетиции сцены из спектакля "Война и мир"
Ирина Купченко на репетиции сцены из спектакля "Война и мир"
На сцену Дубайской оперы выйдет блистательный состав Вахтанговского театра. В постановке примут участие звезды: Сергей Маковецкий, Ирина Купченко, Евгений Князев, Людмила Максакова, а также многие заслуженные артисты и ведущие мастера сцены.
Сцена из спектакля "Война и мир"
Спектакль будет исполнен на русском языке с синхронными английскими субтитрами, что обеспечит понимание для международной аудитории.
Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок
Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок
Весьма дорогие билеты на оба показа были распроданы за несколько недель до самого события, что свидетельствует об огромном интересе как со стороны русскоязычной диаспоры, так и со стороны искушенной публики Дубая, следящей за мировыми театральными трендами.
