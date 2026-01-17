Рейтинг@Mail.ru
Театр Вахтангова начал гастроли в Дубае, билеты на "Войну и мир" раскуплены - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:30 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/gastroli-2068358922.html
Театр Вахтангова начал гастроли в Дубае, билеты на "Войну и мир" раскуплены
Театр Вахтангова начал гастроли в Дубае, билеты на "Войну и мир" раскуплены - РИА Новости, 17.01.2026
Театр Вахтангова начал гастроли в Дубае, билеты на "Войну и мир" раскуплены
В крупнейшем городе ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) — Дубае — начались гастроли Театра имени Евгения Вахтангова. Прославленный коллектив выступает 17 и 18... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T07:30:00+03:00
2026-01-17T07:30:00+03:00
культура
театр
новости культуры
спектакль
театр имени е. вахтангова
гастроли
дубай
актеры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068380844_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7ea6dcaddfbf4eebe6904b360edb574d.jpg
https://ria.ru/20250809/knyazev-2033887606.html
дубай
россия
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068380844_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_7dff3b70c3ebd84e2893bfd3ccd0f400.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
театр, новости культуры, спектакль, театр имени е. вахтангова, гастроли, дубай, актеры, знаменитости, звезды, лев толстой (писатель), кирилл крок, евгений вахтангов, россия, оаэ, ирина купченко, евгений князев, культура-важное
Культура, Театр, Новости культуры, Спектакль, Театр имени Е. Вахтангова, гастроли, Дубай, актеры, Знаменитости, звезды, Лев Толстой (писатель), Кирилл Крок, Евгений Вахтангов, Россия, ОАЭ, Ирина Купченко, Евгений Князев, Культура-Важное
Театр Вахтангова начал гастроли в Дубае, билеты на "Войну и мир" раскуплены

РИА Новости: все билеты в Дубае на "Войну и мир" Театра Вахтангова раскуплены

© Getty Images / Besides the ObviousДубайская опера
Дубайская опера - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Getty Images / Besides the Obvious
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 17 янв — РИА Новости, Анастасия Мельникова. В крупнейшем городе ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) — Дубае — начались гастроли Театра имени Евгения Вахтангова. Прославленный коллектив выступает 17 и 18 января со спектаклем "Война и мир" по роману Льва Толстого. Все билеты в Дубайской опере раскуплены, постановки пройдут с аншлагом.
Афиша спектакля "Война и мир" на сайте Дубайской оперы
Афиша спектакля Война и мир на сайте Дубайской оперы
Афиша спектакля "Война и мир" на сайте Дубайской оперы
1 из 2
Информация о спектакле "Война и мир" на сайте Дубайской оперы
Информация о спектакле Война и мир на сайте Дубайской оперы
Информация о спектакле "Война и мир" на сайте Дубайской оперы
2 из 2
Афиша спектакля "Война и мир" на сайте Дубайской оперы
1 из 2
Информация о спектакле "Война и мир" на сайте Дубайской оперы
2 из 2
Это первые в 2026 году гастроли Вахтанговского театра. "С одной стороны, волнение колоссальное: совершенно новый регион, новый театр. С другой — счастье представлять русскую культуру, русский театр в ОАЭ", — отмечает Кирилл Крок, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. — Переговоры об этих гастролях мы начали еще в 2023 году. Признаюсь, шли они тяжело. Привезти не музыкальный или балетный, а драматический спектакль (да еще и на русском языке) в крупнейший центр исполнительских искусств "Дубайская опера", который рассчитан на две тысячи мест, — это достаточно проблематично.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСцена из спектакля "Война и мир"
Мария Волкова в роли Сони, племянницы графа Ильи Андреевича Ростова, Ольга Лерман в роли Наташи Ростовой, Людмила Максакова в роли Марьи Игнатьевны Перонской, Андрей Ильин в роли графа Ильи Андреевича Ростова и Лада Чуровская в роли Веры Ростовой в спектакле Война и мир - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Сцена из спектакля "Война и мир"
"Война и мир" по роману Льва Толстого был поставлен к 100-летию Театра Вахтангова. Премьера состоялась 8 ноября 2021 года.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЕвгений Князев в роли князя Николая Андреевича Болконского в спектакле "Война и мир"
Евгений Князев в роли князя Николая Андреевича Болконского в спектакле Война и мир - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Евгений Князев в роли князя Николая Андреевича Болконского в спектакле "Война и мир"
За четыре года спектакль "Война и мир" побывал во многих городах России — Барнаул, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Тюмень, Уфа, Челябинск, Ярославль, а также в музее-усадьбе "Ясная Поляна" — родовом имении Льва Николаевича Толстого — в рамках фестиваля "Толстой".
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДубайская опера
Дубайская опера - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дубайская опера
Спектакль также уже побывал в трех крупнейших городах Китая: Шанхае, Гуанчжоу и Пекине. Гастроли вахтанговцев тогда прошли в рамках Года культуры России и Китая, который был объявлен по решению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
© Getty Images / saiko3pДубайская опера
Дубайская опера - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Getty Images / saiko3p
Дубайская опера
"На сегодняшний день на оба показа в Дубае — аншлаги, — подчеркивает Кирилл Крок. — Когда у театра есть международное имя, вековой бренд, спектакль по великому роману Толстого, то не нужно изобретать маркетинговое колесо. Поэтому, преисполненные гордости и в ожидании встречи со зрителями, мы будем продвигать нашу русскую культуру. Пожелайте нам удачи!"
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИрина Купченко на репетиции сцены из спектакля "Война и мир"
Ирина Купченко на репетиции сцены из спектакля Война и мир - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Ирина Купченко на репетиции сцены из спектакля "Война и мир"
На сцену Дубайской оперы выйдет блистательный состав Вахтанговского театра. В постановке примут участие звезды: Сергей Маковецкий, Ирина Купченко, Евгений Князев, Людмила Максакова, а также многие заслуженные артисты и ведущие мастера сцены.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСцена из спектакля "Война и мир"
Мария Волкова в роли Сони, племянницы графа Ильи Андреевича Ростова (слева) и Ольга Лерман в роли Наташи Ростовой в спектакле Война и мир - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Сцена из спектакля "Война и мир"
Спектакль будет исполнен на русском языке с синхронными английскими субтитрами, что обеспечит понимание для международной аудитории.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДиректор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок
Директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок
Весьма дорогие билеты на оба показа были распроданы за несколько недель до самого события, что свидетельствует об огромном интересе как со стороны русскоязычной диаспоры, так и со стороны искушенной публики Дубая, следящей за мировыми театральными трендами.
Народный артист РФ, актер Евгений Князев на хрустальном балу Хрустальной Турандот в честь 95-летия Театра имени Евения Вахтангова в Москве. - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Евгений Князев: "В кино нет запретных тем, но должна быть самоцензура"
9 августа 2025, 08:00
 
КультураТеатрНовости культурыСпектакльТеатр имени Е. ВахтанговагастролиДубайактерыЗнаменитостизвездыЛев Толстой (писатель)Кирилл КрокЕвгений ВахтанговРоссияОАЭИрина КупченкоЕвгений КнязевКультура-Важное
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала