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Культура
https://ria.ru/20211113/teatr-1758310351.html
Принцесса, Пристань и Онегин. О чем рассказали вахтанговцы за сто лет
Принцесса, Пристань и Онегин. О чем рассказали вахтанговцы за сто лет - РИА Новости, 13.11.2021
Принцесса, Пристань и Онегин. О чем рассказали вахтанговцы за сто лет
Государственному академическому театру имени Вахтангова сто лет — 13 ноября 1921-го еще любительская труппа сыграла свой первый спектакль. С тех пор вахтанговцы РИА Новости, 13.11.2021
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Государственному академическому театру имени Вахтангова сто лет — 13 ноября 1921-го еще любительская труппа сыграла свой первый спектакль. С тех пор вахтанговцы придумали и показали публике много интересного. О том, что такое фантастический реализм, почему Купченко пропустила первую в жизни репетицию, как Ульянов входил в роль Ричарда III, а Максакова восхищалась Фоменко, — в материале РИА Новости.
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театр имени е. вахтангова, фото, алексей гуськов, нонна гришаева, сергей маковецкий, михаил ульянов, людмила максакова, константин райкин, владимир этуш, олег табаков, ирина купченко, знаменитости, василий лановой, театр
08:00 13.11.2021 (обновлено: 08:09 13.11.2021)
 

Принцесса, Пристань и Онегин. О чем рассказали вахтанговцы за сто лет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Государственному академическому театру имени Вахтангова сто лет — 13 ноября 1921-го еще любительская труппа сыграла свой первый спектакль. С тех пор вахтанговцы придумали и показали публике много интересного. О том, что такое фантастический реализм, почему Купченко пропустила первую в жизни репетицию, как Ульянов входил в роль Ричарда III, а Максакова восхищалась Фоменко, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Василий Малышев / Перейти в фотобанк

Сын табачного фабриканта Евгений Вахтангов хотел создать не элитный, а народный театр, в котором, в отличие от Станиславского, будет показывать "фантастический реализм". И придумал на сцене ироническую сказку — "Принцесса Турандот".

"Подумайте — ведь это свой театр. Наш — маленький и уютный. Где так отдохнешь в работе. Куда отдашь всю свою любовь. Куда принесешь радости свои и слезы. Все друг другу друзья", — объяснял он.

Вахтангов скончался вскоре после премьеры. А "Принцесса Турандот" стала символом театра и не сходила со сцены десятилетия, пережив несколько переизданий.

"Турандот" покорила интеллигентную арбатскую публику, студентов, рабочих, нэпманов. "Нет праздника — нет спектакля", — говорил Вахтангов. "Турандот" была самым ярким праздником.

Евгений Вахтангов
1 из 12

Сын табачного фабриканта Евгений Вахтангов хотел создать не элитный, а народный театр, в котором, в отличие от Станиславского, будет показывать "фантастический реализм". И придумал на сцене ироническую сказку — "Принцесса Турандот".

"Подумайте — ведь это свой театр. Наш — маленький и уютный. Где так отдохнешь в работе. Куда отдашь всю свою любовь. Куда принесешь радости свои и слезы. Все друг другу друзья", — объяснял он.

Вахтангов скончался вскоре после премьеры. А "Принцесса Турандот" стала символом театра и не сходила со сцены десятилетия, пережив несколько переизданий.

"Турандот" покорила интеллигентную арбатскую публику, студентов, рабочих, нэпманов. "Нет праздника — нет спектакля", — говорил Вахтангов. "Турандот" была самым ярким праздником.

© РИА Новости / Василий Малышев
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© РИА Новости / В. Андреев / Перейти в фотобанк

В 1939-м худруком стал игравший в "Принцессе Турандот" Труффальдино Рубен Симонов.

Внимательный к деталям, музыкальный и по-восточному эксцентричный, он сумел сохранить вахтанговский дух и труппу в годы войны. При нем поставили гоголевского "Ревизора", "Интервенцию" (для этого спектакля Симонов просил Леонида Утесова подобрать одесские блатные песни), фееричную комедию-оперетту "Мадемуазель Нитуш".

А еще труппа пополнилась вторым поколением вахтанговцев: Юрий Любимов, Владимир Этуш, Людмила Максакова.

Симонов в период "оттепели" поставил вторую версию "Турандот": принц Калаф — Василий Лановой, Турандот — Юлия Борисова. Масками были Николай Гриценко, Михаил Ульянов, Юрий Яковлев, Максим Греков.

И эта версия тоже стала хитом. "Вот это по-вахтанговски", — хвалил Симонов актеров, когда им удавалось сыграть не хуже знаменитых предшественников.

Главный режиссер театра им. Е. Вахтангова, народный артист СССР Рубен Николаевич Симонов
2 из 12

В 1939-м худруком стал игравший в "Принцессе Турандот" Труффальдино Рубен Симонов.

Внимательный к деталям, музыкальный и по-восточному эксцентричный, он сумел сохранить вахтанговский дух и труппу в годы войны. При нем поставили гоголевского "Ревизора", "Интервенцию" (для этого спектакля Симонов просил Леонида Утесова подобрать одесские блатные песни), фееричную комедию-оперетту "Мадемуазель Нитуш".

А еще труппа пополнилась вторым поколением вахтанговцев: Юрий Любимов, Владимир Этуш, Людмила Максакова.

Симонов в период "оттепели" поставил вторую версию "Турандот": принц Калаф — Василий Лановой, Турандот — Юлия Борисова. Масками были Николай Гриценко, Михаил Ульянов, Юрий Яковлев, Максим Греков.

И эта версия тоже стала хитом. "Вот это по-вахтанговски", — хвалил Симонов актеров, когда им удавалось сыграть не хуже знаменитых предшественников.

© РИА Новости / В. Андреев
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© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанк

Этот спектакль 1963 года помогали ставить все, кто участвовал в классической "Турандот".

По словам Юрия Яковлева, который учился в Щукинском у Цецилии Мансуровой, старшее поколение было удивительным, вызывало бесконечное уважение.

"Мы относились к ним с пиететом, но они держались с нами просто и доброжелательно. Симонов считал, что для нас самая полезная школа — учиться у мастеров на сцене, в спектаклях, где он стремился соединить все поколения труппы", — вспоминал артист.

Сцена из спектакля Принцесса Турандот
3 из 12

Этот спектакль 1963 года помогали ставить все, кто участвовал в классической "Турандот".

По словам Юрия Яковлева, который учился в Щукинском у Цецилии Мансуровой, старшее поколение было удивительным, вызывало бесконечное уважение.

"Мы относились к ним с пиететом, но они держались с нами просто и доброжелательно. Симонов считал, что для нас самая полезная школа — учиться у мастеров на сцене, в спектаклях, где он стремился соединить все поколения труппы", — вспоминал артист.

© РИА Новости / Александр Макаров
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Владимир Этуш попал в училище Щукина благодаря Симонову, его взяли вольнослушателем.

"Нас обучали по программе, разработанной Вахтанговым, с нами занимались его непосредственные ученики, те самые, которые уроки мастерства получили из первых рук, от своего гениального Учителя, без посредников и толкователей, зачастую — исказителей. Я был совершенно счастлив тогда", — писал Этуш в книге "И я там был".

Владимир Абрамович с удовольствием вспоминал выступления Щукина с Симоновым, вахтанговских Ленина и Сталина из "Человека с ружьем", легендарного спектакля. По легенде, они в праздничный день, в спешке переезжая с концерта на концерт в гриме вождей, напугали остановившего их милиционера.

"Приближающийся к своему пятнадцатилетию коллектив все еще рос, восходил к вершинам, — рассказывал Этуш. — Спектакли "Соломенная шляпка", "Много шума из ничего", "Интервенция" — солнечные, ренессансно-радостные, гремели на всю Москву. Театр утешал, ободрял, развлекал, утолял красотой своих современников, живших в предвоенные годы трудно и скудно".

Народный артист России Владимир Этуш ( в центре) в роли князя К. в сцене из спектакля Дядюшкин сон в постановке Театра имени Евгения Вахтангова
4 из 12

Владимир Этуш попал в училище Щукина благодаря Симонову, его взяли вольнослушателем.

"Нас обучали по программе, разработанной Вахтанговым, с нами занимались его непосредственные ученики, те самые, которые уроки мастерства получили из первых рук, от своего гениального Учителя, без посредников и толкователей, зачастую — исказителей. Я был совершенно счастлив тогда", — писал Этуш в книге "И я там был".

Владимир Абрамович с удовольствием вспоминал выступления Щукина с Симоновым, вахтанговских Ленина и Сталина из "Человека с ружьем", легендарного спектакля. По легенде, они в праздничный день, в спешке переезжая с концерта на концерт в гриме вождей, напугали остановившего их милиционера.

"Приближающийся к своему пятнадцатилетию коллектив все еще рос, восходил к вершинам, — рассказывал Этуш. — Спектакли "Соломенная шляпка", "Много шума из ничего", "Интервенция" — солнечные, ренессансно-радостные, гремели на всю Москву. Театр утешал, ободрял, развлекал, утолял красотой своих современников, живших в предвоенные годы трудно и скудно".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Ирина Купченко мечтала о Щукинском с момента, когда Вахтанговский приехал на гастроли в Киев, где она жила. Поступила без проблем.

Сразу после обучения, в 1970-м, ее приняли в труппу, дали роль Октавии во втором составе "Антония и Клеопатры". Первую репетицию актриса умудрилась прогулять, потому что не посмотрела расписание.

"До сих пор думаю: самые страшные минуты в жизни — когда я узнала, что я не пришла на репетицию и что меня могут выгнать. Я сидела и рыдала внизу, в вестибюле, и все ждала, когда выйдет Симонов (сын Рубена Симонова Евгений. — Прим. ред.) — тогда главный режиссер", — вспоминала Купченко.

Но ее простили, и за 50 лет, что она в театре, Купченко сыграла множество ролей: в "Ричарде III" , "Анне Карениной", "Сирано де Бержераке", "Пристани", "Евгении Онегине".

Актеры Андрей Ильин в роли графа Ильи Андреевича Ростова и Ирина Купченко в роли графини Натальи Ростовой в спектакле Война и мир
5 из 12

Ирина Купченко мечтала о Щукинском с момента, когда Вахтанговский приехал на гастроли в Киев, где она жила. Поступила без проблем.

Сразу после обучения, в 1970-м, ее приняли в труппу, дали роль Октавии во втором составе "Антония и Клеопатры". Первую репетицию актриса умудрилась прогулять, потому что не посмотрела расписание.

"До сих пор думаю: самые страшные минуты в жизни — когда я узнала, что я не пришла на репетицию и что меня могут выгнать. Я сидела и рыдала внизу, в вестибюле, и все ждала, когда выйдет Симонов (сын Рубена Симонова Евгений. — Прим. ред.) — тогда главный режиссер", — вспоминала Купченко.

Но ее простили, и за 50 лет, что она в театре, Купченко сыграла множество ролей: в "Ричарде III" , "Анне Карениной", "Сирано де Бержераке", "Пристани", "Евгении Онегине".

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Борис Елин / Перейти в фотобанк

Другой легендарный худрук театра, Михаил Ульянов, возглавлял его почти 20 лет, а работал в нем почти 60.

В Вахтанговском он создал образы много исторических личностей: Иосифа Сталина, Марка Антония, Гая Юлия Цезаря, Ричарда III, Наполеона Бонапарта, Владимира Ленина.

"Сейчас играю три крупные роли: Ричарда, Наполеона, Антония, — рассказывал однажды Михаил Александрович. — Три часа я говорю стихами, стараюсь показать все нечеловеческое напряжение этих великих людей. Но сам-то я не великий, а обыкновенный человек, и чтобы хоть в малой степени передать их величие, мне нужно напрячься до предела своих возможностей".

Интересно, что в училище имени Щепкина и Школе-студии МХАТ абитуриента Ульянова отсеяли, но в Щукинское приняли сразу.

Руководя театром, Ульянов приглашал режиссеров со стороны, новые постановки отличались резкими и жесткими интонациями ("Кабанчик", "Брестский мир"). При Михаиле Александровиче в труппу пришли Маковецкий, Князев, Рутберг, Гришаева.

При нем Петр Фоменко поставил легендарный спектакль "Без вины виноватые", а Роман Виктюк — комедию "Я тебя больше не знаю, милый".

Артист Театра имени Евгения Вахтангова Михаил Ульянов в роли Гулевого в спектакле Конармия по произведению И.Бабеля
6 из 12

Другой легендарный худрук театра, Михаил Ульянов, возглавлял его почти 20 лет, а работал в нем почти 60.

В Вахтанговском он создал образы много исторических личностей: Иосифа Сталина, Марка Антония, Гая Юлия Цезаря, Ричарда III, Наполеона Бонапарта, Владимира Ленина.

"Сейчас играю три крупные роли: Ричарда, Наполеона, Антония, — рассказывал однажды Михаил Александрович. — Три часа я говорю стихами, стараюсь показать все нечеловеческое напряжение этих великих людей. Но сам-то я не великий, а обыкновенный человек, и чтобы хоть в малой степени передать их величие, мне нужно напрячься до предела своих возможностей".

Интересно, что в училище имени Щепкина и Школе-студии МХАТ абитуриента Ульянова отсеяли, но в Щукинское приняли сразу.

Руководя театром, Ульянов приглашал режиссеров со стороны, новые постановки отличались резкими и жесткими интонациями ("Кабанчик", "Брестский мир"). При Михаиле Александровиче в труппу пришли Маковецкий, Князев, Рутберг, Гришаева.

При нем Петр Фоменко поставил легендарный спектакль "Без вины виноватые", а Роман Виктюк — комедию "Я тебя больше не знаю, милый".

© РИА Новости / Борис Елин
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© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в фотобанк

Одну из ролей в "Без вины виноватые" сыграла Людмила Максакова.

Она училась в "Щуке" у Владимира Этуша, в 1961-м пришла в труппу и вскоре получила одну из главных ролей в "Принцессе Турандот".

Многие вахтанговцы говорят об особенной атмосфере в театре. На Максакову произвела особое впечатление работа с Фоменко.

"Режиссер сумел опоэтизировать кирпич, заставить плакать утюг, скрип двери превратить в Поэму экстаза, огрызок кружева — в вечернее бальное платье, шипение граммофона превратить в ностальгическую прогулку по русскому модерну", — читаем в книге Максаковой "Мое горькое, горькое счастье".

Сцена из спектакля Принцесса Турандот
7 из 12

Одну из ролей в "Без вины виноватые" сыграла Людмила Максакова.

Она училась в "Щуке" у Владимира Этуша, в 1961-м пришла в труппу и вскоре получила одну из главных ролей в "Принцессе Турандот".

Многие вахтанговцы говорят об особенной атмосфере в театре. На Максакову произвела особое впечатление работа с Фоменко.

"Режиссер сумел опоэтизировать кирпич, заставить плакать утюг, скрип двери превратить в Поэму экстаза, огрызок кружева — в вечернее бальное платье, шипение граммофона превратить в ностальгическую прогулку по русскому модерну", — читаем в книге Максаковой "Мое горькое, горькое счастье".

© РИА Новости / Михаил Озерский
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Репетиции с Фоменко запомнились и Нонне Гришаевой, которая играла у него в спектаклях "Пиковая дама" и "Без вины виноватые".

"Это была фантастика. В своем кабинете он говорил тихо, практически шепотом, глядя глаза в глаза. Рассказывал мне, какая она, моя Лиза. Я смотрела изумленно: откуда этот седой пожилой мужчина так точно знает и чувствует Лизу, девушку 17 лет? Поразительно. Он мне говорил такие тонкие, абсолютно точные вещи, которые мужчина знать не может. А вот он знал", — говорит актриса.

Сейчас "вахтанговка" Гришаева участвует в других знаменитых постановках театра: "Мадемуазель Нитуш", водевиле "Соломенная шляпка" и "Люся. Признание в любви", посвященном Гурченко.

Спектакль Люся. Признание в любви в Театре имени Евгения Вахтангова
8 из 12

Репетиции с Фоменко запомнились и Нонне Гришаевой, которая играла у него в спектаклях "Пиковая дама" и "Без вины виноватые".

"Это была фантастика. В своем кабинете он говорил тихо, практически шепотом, глядя глаза в глаза. Рассказывал мне, какая она, моя Лиза. Я смотрела изумленно: откуда этот седой пожилой мужчина так точно знает и чувствует Лизу, девушку 17 лет? Поразительно. Он мне говорил такие тонкие, абсолютно точные вещи, которые мужчина знать не может. А вот он знал", — говорит актриса.

Сейчас "вахтанговка" Гришаева участвует в других знаменитых постановках театра: "Мадемуазель Нитуш", водевиле "Соломенная шляпка" и "Люся. Признание в любви", посвященном Гурченко.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Вступительные экзамены в Школу-студию МХАТ у Сергея Маковецкого принимал Райкин, который заявил, что театр не его призвание. С ним был согласен и Олег Табаков. Но Маковецкий все же поступил — в Щукинское училище, а потом стал одним из ведущих артистов Театра Вахтангова.

По словам актера, он никогда не играл в театре ради мгновенной славы. "Бывает, натыкаешься на одну малюсенькую сценку, но понимаешь: ради этой сцены ты готов на все, — поясняет Маковецкий. — В крошечном эпизоде поведение героя захватывает тебя настолько, что ты понимаешь — эта сцена стала твоим добрым ангелом. В эту секунду, в этот момент".

Прогон спектакля Евгений Онегин в Театре имени Вахтангова
9 из 12

Вступительные экзамены в Школу-студию МХАТ у Сергея Маковецкого принимал Райкин, который заявил, что театр не его призвание. С ним был согласен и Олег Табаков. Но Маковецкий все же поступил — в Щукинское училище, а потом стал одним из ведущих артистов Театра Вахтангова.

По словам актера, он никогда не играл в театре ради мгновенной славы. "Бывает, натыкаешься на одну малюсенькую сценку, но понимаешь: ради этой сцены ты готов на все, — поясняет Маковецкий. — В крошечном эпизоде поведение героя захватывает тебя настолько, что ты понимаешь — эта сцена стала твоим добрым ангелом. В эту секунду, в этот момент".

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко

"То, что я оказался в Театре Вахтангова — типичное стечение обстоятельств. И в первую очередь я признателен за это жене (Лидии Вележевой. — Прим. ред.). Потому что когда они с Владимиром Ивановым обсуждали его постановку "Люди как люди" по пьесе Горького "Зыковы", Лида предложила мою кандидатуру. А я был в свободном полете и думал, что уже, к счастью, завершил свою театральную карьеру", — рассказывает Алексей Гуськов, один из ведущих артистов Театра Вахтангова.

Он пришел в труппу на Арбате уже состоявшимся артистом, но считает: неважно какую театральную школу ты окончил, если ты хороший актер, то и играть будешь хорошо.

"На данный момент в Театре Вахтангова блестящая труппа всех поколений. Мы все в той или иной мере талантливые или способные люди, однако звезда в театре сегодня одна — это Римас Туминас", — уверен Гуськов.

Алексей Гуськов и Лидия Вележева в спектакле Люди как люди на сцене театра Вахтангова
10 из 12

"То, что я оказался в Театре Вахтангова — типичное стечение обстоятельств. И в первую очередь я признателен за это жене (Лидии Вележевой. — Прим. ред.). Потому что когда они с Владимиром Ивановым обсуждали его постановку "Люди как люди" по пьесе Горького "Зыковы", Лида предложила мою кандидатуру. А я был в свободном полете и думал, что уже, к счастью, завершил свою театральную карьеру", — рассказывает Алексей Гуськов, один из ведущих артистов Театра Вахтангова.

Он пришел в труппу на Арбате уже состоявшимся артистом, но считает: неважно какую театральную школу ты окончил, если ты хороший актер, то и играть будешь хорошо.

"На данный момент в Театре Вахтангова блестящая труппа всех поколений. Мы все в той или иной мере талантливые или способные люди, однако звезда в театре сегодня одна — это Римас Туминас", — уверен Гуськов.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Туминас к 90-летию театра поставил символический спектакль "Пристань" по мотивам произведений Брехта, Бунина, Достоевского, Дюрренматта, Пушкина.

В спектакле играли все звезды: Юлия Борисова, Людмила Максакова, Владимир Этуш, Юрий Яковлев, Василий Лановой, Вячеслав Шалевич, Галина Коновалова, Ирина Купченко, Евгений Князев.

И у каждого в этой постановке-бенефисе была собственная тема и своя исповедь.

Прогон спектакля Пристань в Театре им. Вахтангова
11 из 12

Туминас к 90-летию театра поставил символический спектакль "Пристань" по мотивам произведений Брехта, Бунина, Достоевского, Дюрренматта, Пушкина.

В спектакле играли все звезды: Юлия Борисова, Людмила Максакова, Владимир Этуш, Юрий Яковлев, Василий Лановой, Вячеслав Шалевич, Галина Коновалова, Ирина Купченко, Евгений Князев.

И у каждого в этой постановке-бенефисе была собственная тема и своя исповедь.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Столетие вахтанговцы отмечают новым масштабным пятичасовым спектаклем Туминаса "Война и мир".

"Мы творим, оформляем, вкладываем судьбы, парадоксы, безумие, любовь, радость, отчаяние, — говорит режиссер. — Для театра всегда интересен слом истории, переход эпох. Спектакль требует элегантности, простоты. Обязанность нашей профессии — раскрыть слово, мысль".

В постановке задействована почти вся труппа.

А в сам юбилей театр объявил "день тишины": в здании создадут открытое пространство, где каждый сможет прогуляться, пообщаться, посетить музейные экспозиции. На каждом этаже ведущие артисты труппы — Максакова, Купченко, Князев, Маковецкий и другие как радушные хозяева будут принимать гостей. Они расскажут о театре, его основателе, легендарных вахтанговцах.

Актеры после окончания спектакля Война и мир
12 из 12

Столетие вахтанговцы отмечают новым масштабным пятичасовым спектаклем Туминаса "Война и мир".

"Мы творим, оформляем, вкладываем судьбы, парадоксы, безумие, любовь, радость, отчаяние, — говорит режиссер. — Для театра всегда интересен слом истории, переход эпох. Спектакль требует элегантности, простоты. Обязанность нашей профессии — раскрыть слово, мысль".

В постановке задействована почти вся труппа.

А в сам юбилей театр объявил "день тишины": в здании создадут открытое пространство, где каждый сможет прогуляться, пообщаться, посетить музейные экспозиции. На каждом этаже ведущие артисты труппы — Максакова, Купченко, Князев, Маковецкий и другие как радушные хозяева будут принимать гостей. Они расскажут о театре, его основателе, легендарных вахтанговцах.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
 
КультураТеатр имени Е. ВахтанговаАлексей ГуськовНонна ГришаеваСергей МаковецкийМихаил УльяновЛюдмила МаксаковаКонстантин РайкинВладимир ЭтушОлег ТабаковИрина КупченкоЗнаменитостиВасилий ЛановойТеатр
 
 
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Заголовок открываемого материала
03:35Врач назвала способствующие развитию сахарного диабета факторы
03:20Гинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"
03:18Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банков
03:14Врач рассказала, как избежать сахарного диабета
03:09Россия начала поставки С-400 в Индию
03:02Умер южноафриканский писатель Уилбур Смит
02:57Ученых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городами
02:41В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Какие документы нужны для получения максимальной пенсии
02:08Названы факторы, отягчающие течение COVID-19
02:01Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризис
01:47Названы "извечные" ошибки при приготовлении макарон
01:40Личный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политика
01:31МИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране
01:26"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в Глазго
01:16Эксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валюты
01:00Израиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих граждан
00:57На Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭС
00:44Пушков разнес британского генерала за слова о России
00:42NYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей
Лента новостейМолния
Врач назвала способствующие развитию сахарного диабета факторыГинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банковВрач рассказала, как избежать сахарного диабетаРоссия начала поставки С-400 в ИндиюУмер южноафриканский писатель Уилбур СмитУченых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городамиВ Москве объявили желтый уровень погодной опасностиКакие документы нужны для получения максимальной пенсииНазваны факторы, отягчающие течение COVID-19Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризисНазваны "извечные" ошибки при приготовлении макаронЛичный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политикаМИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в ГлазгоЭксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валютыИзраиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих гражданНа Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭСПушков разнес британского генерала за слова о РоссииNYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей