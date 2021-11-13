Принцесса, Пристань и Онегин. О чем рассказали вахтанговцы за сто лет
Сын табачного фабриканта Евгений Вахтангов хотел создать не элитный, а народный театр, в котором, в отличие от Станиславского, будет показывать "фантастический реализм". И придумал на сцене ироническую сказку — "Принцесса Турандот".
"Подумайте — ведь это свой театр. Наш — маленький и уютный. Где так отдохнешь в работе. Куда отдашь всю свою любовь. Куда принесешь радости свои и слезы. Все друг другу друзья", — объяснял он.
Вахтангов скончался вскоре после премьеры. А "Принцесса Турандот" стала символом театра и не сходила со сцены десятилетия, пережив несколько переизданий.
"Турандот" покорила интеллигентную арбатскую публику, студентов, рабочих, нэпманов. "Нет праздника — нет спектакля", — говорил Вахтангов. "Турандот" была самым ярким праздником.
Сын табачного фабриканта Евгений Вахтангов хотел создать не элитный, а народный театр, в котором, в отличие от Станиславского, будет показывать "фантастический реализм". И придумал на сцене ироническую сказку — "Принцесса Турандот".
"Подумайте — ведь это свой театр. Наш — маленький и уютный. Где так отдохнешь в работе. Куда отдашь всю свою любовь. Куда принесешь радости свои и слезы. Все друг другу друзья", — объяснял он.
Вахтангов скончался вскоре после премьеры. А "Принцесса Турандот" стала символом театра и не сходила со сцены десятилетия, пережив несколько переизданий.
"Турандот" покорила интеллигентную арбатскую публику, студентов, рабочих, нэпманов. "Нет праздника — нет спектакля", — говорил Вахтангов. "Турандот" была самым ярким праздником.
В 1939-м худруком стал игравший в "Принцессе Турандот" Труффальдино Рубен Симонов.
Внимательный к деталям, музыкальный и по-восточному эксцентричный, он сумел сохранить вахтанговский дух и труппу в годы войны. При нем поставили гоголевского "Ревизора", "Интервенцию" (для этого спектакля Симонов просил Леонида Утесова подобрать одесские блатные песни), фееричную комедию-оперетту "Мадемуазель Нитуш".
А еще труппа пополнилась вторым поколением вахтанговцев: Юрий Любимов, Владимир Этуш, Людмила Максакова.
Симонов в период "оттепели" поставил вторую версию "Турандот": принц Калаф — Василий Лановой, Турандот — Юлия Борисова. Масками были Николай Гриценко, Михаил Ульянов, Юрий Яковлев, Максим Греков.
И эта версия тоже стала хитом. "Вот это по-вахтанговски", — хвалил Симонов актеров, когда им удавалось сыграть не хуже знаменитых предшественников.
В 1939-м худруком стал игравший в "Принцессе Турандот" Труффальдино Рубен Симонов.
Внимательный к деталям, музыкальный и по-восточному эксцентричный, он сумел сохранить вахтанговский дух и труппу в годы войны. При нем поставили гоголевского "Ревизора", "Интервенцию" (для этого спектакля Симонов просил Леонида Утесова подобрать одесские блатные песни), фееричную комедию-оперетту "Мадемуазель Нитуш".
А еще труппа пополнилась вторым поколением вахтанговцев: Юрий Любимов, Владимир Этуш, Людмила Максакова.
Симонов в период "оттепели" поставил вторую версию "Турандот": принц Калаф — Василий Лановой, Турандот — Юлия Борисова. Масками были Николай Гриценко, Михаил Ульянов, Юрий Яковлев, Максим Греков.
И эта версия тоже стала хитом. "Вот это по-вахтанговски", — хвалил Симонов актеров, когда им удавалось сыграть не хуже знаменитых предшественников.
Этот спектакль 1963 года помогали ставить все, кто участвовал в классической "Турандот".
По словам Юрия Яковлева, который учился в Щукинском у Цецилии Мансуровой, старшее поколение было удивительным, вызывало бесконечное уважение.
"Мы относились к ним с пиететом, но они держались с нами просто и доброжелательно. Симонов считал, что для нас самая полезная школа — учиться у мастеров на сцене, в спектаклях, где он стремился соединить все поколения труппы", — вспоминал артист.
Этот спектакль 1963 года помогали ставить все, кто участвовал в классической "Турандот".
По словам Юрия Яковлева, который учился в Щукинском у Цецилии Мансуровой, старшее поколение было удивительным, вызывало бесконечное уважение.
"Мы относились к ним с пиететом, но они держались с нами просто и доброжелательно. Симонов считал, что для нас самая полезная школа — учиться у мастеров на сцене, в спектаклях, где он стремился соединить все поколения труппы", — вспоминал артист.
Владимир Этуш попал в училище Щукина благодаря Симонову, его взяли вольнослушателем.
"Нас обучали по программе, разработанной Вахтанговым, с нами занимались его непосредственные ученики, те самые, которые уроки мастерства получили из первых рук, от своего гениального Учителя, без посредников и толкователей, зачастую — исказителей. Я был совершенно счастлив тогда", — писал Этуш в книге "И я там был".
Владимир Абрамович с удовольствием вспоминал выступления Щукина с Симоновым, вахтанговских Ленина и Сталина из "Человека с ружьем", легендарного спектакля. По легенде, они в праздничный день, в спешке переезжая с концерта на концерт в гриме вождей, напугали остановившего их милиционера.
"Приближающийся к своему пятнадцатилетию коллектив все еще рос, восходил к вершинам, — рассказывал Этуш. — Спектакли "Соломенная шляпка", "Много шума из ничего", "Интервенция" — солнечные, ренессансно-радостные, гремели на всю Москву. Театр утешал, ободрял, развлекал, утолял красотой своих современников, живших в предвоенные годы трудно и скудно".
Владимир Этуш попал в училище Щукина благодаря Симонову, его взяли вольнослушателем.
"Нас обучали по программе, разработанной Вахтанговым, с нами занимались его непосредственные ученики, те самые, которые уроки мастерства получили из первых рук, от своего гениального Учителя, без посредников и толкователей, зачастую — исказителей. Я был совершенно счастлив тогда", — писал Этуш в книге "И я там был".
Владимир Абрамович с удовольствием вспоминал выступления Щукина с Симоновым, вахтанговских Ленина и Сталина из "Человека с ружьем", легендарного спектакля. По легенде, они в праздничный день, в спешке переезжая с концерта на концерт в гриме вождей, напугали остановившего их милиционера.
"Приближающийся к своему пятнадцатилетию коллектив все еще рос, восходил к вершинам, — рассказывал Этуш. — Спектакли "Соломенная шляпка", "Много шума из ничего", "Интервенция" — солнечные, ренессансно-радостные, гремели на всю Москву. Театр утешал, ободрял, развлекал, утолял красотой своих современников, живших в предвоенные годы трудно и скудно".
Ирина Купченко мечтала о Щукинском с момента, когда Вахтанговский приехал на гастроли в Киев, где она жила. Поступила без проблем.
Сразу после обучения, в 1970-м, ее приняли в труппу, дали роль Октавии во втором составе "Антония и Клеопатры". Первую репетицию актриса умудрилась прогулять, потому что не посмотрела расписание.
"До сих пор думаю: самые страшные минуты в жизни — когда я узнала, что я не пришла на репетицию и что меня могут выгнать. Я сидела и рыдала внизу, в вестибюле, и все ждала, когда выйдет Симонов (сын Рубена Симонова Евгений. — Прим. ред.) — тогда главный режиссер", — вспоминала Купченко.
Но ее простили, и за 50 лет, что она в театре, Купченко сыграла множество ролей: в "Ричарде III" , "Анне Карениной", "Сирано де Бержераке", "Пристани", "Евгении Онегине".
Ирина Купченко мечтала о Щукинском с момента, когда Вахтанговский приехал на гастроли в Киев, где она жила. Поступила без проблем.
Сразу после обучения, в 1970-м, ее приняли в труппу, дали роль Октавии во втором составе "Антония и Клеопатры". Первую репетицию актриса умудрилась прогулять, потому что не посмотрела расписание.
"До сих пор думаю: самые страшные минуты в жизни — когда я узнала, что я не пришла на репетицию и что меня могут выгнать. Я сидела и рыдала внизу, в вестибюле, и все ждала, когда выйдет Симонов (сын Рубена Симонова Евгений. — Прим. ред.) — тогда главный режиссер", — вспоминала Купченко.
Но ее простили, и за 50 лет, что она в театре, Купченко сыграла множество ролей: в "Ричарде III" , "Анне Карениной", "Сирано де Бержераке", "Пристани", "Евгении Онегине".
Другой легендарный худрук театра, Михаил Ульянов, возглавлял его почти 20 лет, а работал в нем почти 60.
В Вахтанговском он создал образы много исторических личностей: Иосифа Сталина, Марка Антония, Гая Юлия Цезаря, Ричарда III, Наполеона Бонапарта, Владимира Ленина.
"Сейчас играю три крупные роли: Ричарда, Наполеона, Антония, — рассказывал однажды Михаил Александрович. — Три часа я говорю стихами, стараюсь показать все нечеловеческое напряжение этих великих людей. Но сам-то я не великий, а обыкновенный человек, и чтобы хоть в малой степени передать их величие, мне нужно напрячься до предела своих возможностей".
Интересно, что в училище имени Щепкина и Школе-студии МХАТ абитуриента Ульянова отсеяли, но в Щукинское приняли сразу.
Руководя театром, Ульянов приглашал режиссеров со стороны, новые постановки отличались резкими и жесткими интонациями ("Кабанчик", "Брестский мир"). При Михаиле Александровиче в труппу пришли Маковецкий, Князев, Рутберг, Гришаева.
При нем Петр Фоменко поставил легендарный спектакль "Без вины виноватые", а Роман Виктюк — комедию "Я тебя больше не знаю, милый".
Другой легендарный худрук театра, Михаил Ульянов, возглавлял его почти 20 лет, а работал в нем почти 60.
В Вахтанговском он создал образы много исторических личностей: Иосифа Сталина, Марка Антония, Гая Юлия Цезаря, Ричарда III, Наполеона Бонапарта, Владимира Ленина.
"Сейчас играю три крупные роли: Ричарда, Наполеона, Антония, — рассказывал однажды Михаил Александрович. — Три часа я говорю стихами, стараюсь показать все нечеловеческое напряжение этих великих людей. Но сам-то я не великий, а обыкновенный человек, и чтобы хоть в малой степени передать их величие, мне нужно напрячься до предела своих возможностей".
Интересно, что в училище имени Щепкина и Школе-студии МХАТ абитуриента Ульянова отсеяли, но в Щукинское приняли сразу.
Руководя театром, Ульянов приглашал режиссеров со стороны, новые постановки отличались резкими и жесткими интонациями ("Кабанчик", "Брестский мир"). При Михаиле Александровиче в труппу пришли Маковецкий, Князев, Рутберг, Гришаева.
При нем Петр Фоменко поставил легендарный спектакль "Без вины виноватые", а Роман Виктюк — комедию "Я тебя больше не знаю, милый".
Одну из ролей в "Без вины виноватые" сыграла Людмила Максакова.
Она училась в "Щуке" у Владимира Этуша, в 1961-м пришла в труппу и вскоре получила одну из главных ролей в "Принцессе Турандот".
Многие вахтанговцы говорят об особенной атмосфере в театре. На Максакову произвела особое впечатление работа с Фоменко.
"Режиссер сумел опоэтизировать кирпич, заставить плакать утюг, скрип двери превратить в Поэму экстаза, огрызок кружева — в вечернее бальное платье, шипение граммофона превратить в ностальгическую прогулку по русскому модерну", — читаем в книге Максаковой "Мое горькое, горькое счастье".
Одну из ролей в "Без вины виноватые" сыграла Людмила Максакова.
Она училась в "Щуке" у Владимира Этуша, в 1961-м пришла в труппу и вскоре получила одну из главных ролей в "Принцессе Турандот".
Многие вахтанговцы говорят об особенной атмосфере в театре. На Максакову произвела особое впечатление работа с Фоменко.
"Режиссер сумел опоэтизировать кирпич, заставить плакать утюг, скрип двери превратить в Поэму экстаза, огрызок кружева — в вечернее бальное платье, шипение граммофона превратить в ностальгическую прогулку по русскому модерну", — читаем в книге Максаковой "Мое горькое, горькое счастье".
Репетиции с Фоменко запомнились и Нонне Гришаевой, которая играла у него в спектаклях "Пиковая дама" и "Без вины виноватые".
"Это была фантастика. В своем кабинете он говорил тихо, практически шепотом, глядя глаза в глаза. Рассказывал мне, какая она, моя Лиза. Я смотрела изумленно: откуда этот седой пожилой мужчина так точно знает и чувствует Лизу, девушку 17 лет? Поразительно. Он мне говорил такие тонкие, абсолютно точные вещи, которые мужчина знать не может. А вот он знал", — говорит актриса.
Сейчас "вахтанговка" Гришаева участвует в других знаменитых постановках театра: "Мадемуазель Нитуш", водевиле "Соломенная шляпка" и "Люся. Признание в любви", посвященном Гурченко.
Репетиции с Фоменко запомнились и Нонне Гришаевой, которая играла у него в спектаклях "Пиковая дама" и "Без вины виноватые".
"Это была фантастика. В своем кабинете он говорил тихо, практически шепотом, глядя глаза в глаза. Рассказывал мне, какая она, моя Лиза. Я смотрела изумленно: откуда этот седой пожилой мужчина так точно знает и чувствует Лизу, девушку 17 лет? Поразительно. Он мне говорил такие тонкие, абсолютно точные вещи, которые мужчина знать не может. А вот он знал", — говорит актриса.
Сейчас "вахтанговка" Гришаева участвует в других знаменитых постановках театра: "Мадемуазель Нитуш", водевиле "Соломенная шляпка" и "Люся. Признание в любви", посвященном Гурченко.
Вступительные экзамены в Школу-студию МХАТ у Сергея Маковецкого принимал Райкин, который заявил, что театр не его призвание. С ним был согласен и Олег Табаков. Но Маковецкий все же поступил — в Щукинское училище, а потом стал одним из ведущих артистов Театра Вахтангова.
По словам актера, он никогда не играл в театре ради мгновенной славы. "Бывает, натыкаешься на одну малюсенькую сценку, но понимаешь: ради этой сцены ты готов на все, — поясняет Маковецкий. — В крошечном эпизоде поведение героя захватывает тебя настолько, что ты понимаешь — эта сцена стала твоим добрым ангелом. В эту секунду, в этот момент".
Вступительные экзамены в Школу-студию МХАТ у Сергея Маковецкого принимал Райкин, который заявил, что театр не его призвание. С ним был согласен и Олег Табаков. Но Маковецкий все же поступил — в Щукинское училище, а потом стал одним из ведущих артистов Театра Вахтангова.
По словам актера, он никогда не играл в театре ради мгновенной славы. "Бывает, натыкаешься на одну малюсенькую сценку, но понимаешь: ради этой сцены ты готов на все, — поясняет Маковецкий. — В крошечном эпизоде поведение героя захватывает тебя настолько, что ты понимаешь — эта сцена стала твоим добрым ангелом. В эту секунду, в этот момент".
"То, что я оказался в Театре Вахтангова — типичное стечение обстоятельств. И в первую очередь я признателен за это жене (Лидии Вележевой. — Прим. ред.). Потому что когда они с Владимиром Ивановым обсуждали его постановку "Люди как люди" по пьесе Горького "Зыковы", Лида предложила мою кандидатуру. А я был в свободном полете и думал, что уже, к счастью, завершил свою театральную карьеру", — рассказывает Алексей Гуськов, один из ведущих артистов Театра Вахтангова.
Он пришел в труппу на Арбате уже состоявшимся артистом, но считает: неважно какую театральную школу ты окончил, если ты хороший актер, то и играть будешь хорошо.
"На данный момент в Театре Вахтангова блестящая труппа всех поколений. Мы все в той или иной мере талантливые или способные люди, однако звезда в театре сегодня одна — это Римас Туминас", — уверен Гуськов.
"То, что я оказался в Театре Вахтангова — типичное стечение обстоятельств. И в первую очередь я признателен за это жене (Лидии Вележевой. — Прим. ред.). Потому что когда они с Владимиром Ивановым обсуждали его постановку "Люди как люди" по пьесе Горького "Зыковы", Лида предложила мою кандидатуру. А я был в свободном полете и думал, что уже, к счастью, завершил свою театральную карьеру", — рассказывает Алексей Гуськов, один из ведущих артистов Театра Вахтангова.
Он пришел в труппу на Арбате уже состоявшимся артистом, но считает: неважно какую театральную школу ты окончил, если ты хороший актер, то и играть будешь хорошо.
"На данный момент в Театре Вахтангова блестящая труппа всех поколений. Мы все в той или иной мере талантливые или способные люди, однако звезда в театре сегодня одна — это Римас Туминас", — уверен Гуськов.
Туминас к 90-летию театра поставил символический спектакль "Пристань" по мотивам произведений Брехта, Бунина, Достоевского, Дюрренматта, Пушкина.
В спектакле играли все звезды: Юлия Борисова, Людмила Максакова, Владимир Этуш, Юрий Яковлев, Василий Лановой, Вячеслав Шалевич, Галина Коновалова, Ирина Купченко, Евгений Князев.
И у каждого в этой постановке-бенефисе была собственная тема и своя исповедь.
Туминас к 90-летию театра поставил символический спектакль "Пристань" по мотивам произведений Брехта, Бунина, Достоевского, Дюрренматта, Пушкина.
В спектакле играли все звезды: Юлия Борисова, Людмила Максакова, Владимир Этуш, Юрий Яковлев, Василий Лановой, Вячеслав Шалевич, Галина Коновалова, Ирина Купченко, Евгений Князев.
И у каждого в этой постановке-бенефисе была собственная тема и своя исповедь.
Столетие вахтанговцы отмечают новым масштабным пятичасовым спектаклем Туминаса "Война и мир".
"Мы творим, оформляем, вкладываем судьбы, парадоксы, безумие, любовь, радость, отчаяние, — говорит режиссер. — Для театра всегда интересен слом истории, переход эпох. Спектакль требует элегантности, простоты. Обязанность нашей профессии — раскрыть слово, мысль".
В постановке задействована почти вся труппа.
А в сам юбилей театр объявил "день тишины": в здании создадут открытое пространство, где каждый сможет прогуляться, пообщаться, посетить музейные экспозиции. На каждом этаже ведущие артисты труппы — Максакова, Купченко, Князев, Маковецкий и другие как радушные хозяева будут принимать гостей. Они расскажут о театре, его основателе, легендарных вахтанговцах.
Столетие вахтанговцы отмечают новым масштабным пятичасовым спектаклем Туминаса "Война и мир".
"Мы творим, оформляем, вкладываем судьбы, парадоксы, безумие, любовь, радость, отчаяние, — говорит режиссер. — Для театра всегда интересен слом истории, переход эпох. Спектакль требует элегантности, простоты. Обязанность нашей профессии — раскрыть слово, мысль".
В постановке задействована почти вся труппа.
А в сам юбилей театр объявил "день тишины": в здании создадут открытое пространство, где каждый сможет прогуляться, пообщаться, посетить музейные экспозиции. На каждом этаже ведущие артисты труппы — Максакова, Купченко, Князев, Маковецкий и другие как радушные хозяева будут принимать гостей. Они расскажут о театре, его основателе, легендарных вахтанговцах.