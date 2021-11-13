Принцесса, Пристань и Онегин. О чем рассказали вахтанговцы за сто лет

Сын табачного фабриканта Евгений Вахтангов хотел создать не элитный, а народный театр, в котором, в отличие от Станиславского, будет показывать "фантастический реализм". И придумал на сцене ироническую сказку — "Принцесса Турандот".

"Подумайте — ведь это свой театр. Наш — маленький и уютный. Где так отдохнешь в работе. Куда отдашь всю свою любовь. Куда принесешь радости свои и слезы. Все друг другу друзья", — объяснял он.

Вахтангов скончался вскоре после премьеры. А "Принцесса Турандот" стала символом театра и не сходила со сцены десятилетия, пережив несколько переизданий.

"Турандот" покорила интеллигентную арбатскую публику, студентов, рабочих, нэпманов. "Нет праздника — нет спектакля", — говорил Вахтангов. "Турандот" была самым ярким праздником.