https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595143254.html

Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового

Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового

Актер Василий Лановой внес большой личный вклад в сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны и патриотическое воспитание молодежи, говорится в... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T14:56

2021-01-29T14:56

2021-01-29T14:56

культура

умер василий лановой

ирина купченко

дмитрий медведев

василий лановой

сергей собянин

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ссср

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Актер Василий Лановой внес большой личный вклад в сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны и патриотическое воспитание молодежи, говорится в телеграмме замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, адресованной родным, близким и коллегам артиста.Народный артист СССР Лановой скончался на 88-м году жизни, об этом поздно вечером в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января вместе с женой Ириной Купченко. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию, но спасти его не удалось. Гражданская панихида пройдет в Вахтанговском театре 1 февраля с 10.00 до 12.00 часов."Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Василия Семеновича Ланового. Его уход – это невосполнимая утрата для родных и близких, для отечественной культуры, для всех нас", - отмечается в телеграмме.Медведев подчеркнул, что Лановой многие десятилетия дарил зрителям свой талант в кино и на сцене Вахтанговского театра."Его героями всегда были сильные, волевые, мужественные люди. В любых ситуациях они сохраняли честь и достоинство, справедливость и благородство. Ими восхищались, им хотели подражать целые поколения. Столь же ярко Василий Семенович проявил себя как мастер художественного слова. На своих литературных вечерах он заставлял по-новому звучать строки великих поэтов, проникал в самую суть их произведений", - говорится в документе.Особого уважения, по словам Медведева, заслуживала общественная деятельность Ланового, "его большой личный вклад в сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны и патриотическое воспитание молодежи".Добрая память о нем, его выдающихся работах навсегда сохранится в наших сердцах, написал Медведев.Более 60 лет Лановой служил в театре имени Вахтангова. Актер также сыграл множество ролей в культовых советских фильмах: "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1594990418.html

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595112567.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер василий лановой, ирина купченко, дмитрий медведев, василий лановой, сергей собянин, москва, ссср, общество