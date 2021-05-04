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Вдова Ланового разместила портрет мужа на сайте "Бессмертного полка"
Вдова Ланового разместила портрет мужа на сайте "Бессмертного полка"
Портрет легендарного актера, народного артиста СССР, Героя Труда Василия Ланового "пройдет" в онлайн-шествии "Бессмертного полка" в День Победы 9 мая,... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-04T21:48
2021-05-05T15:58
день победы
россия
центральный музей великой отечественной войны
елена цунаева
ирина купченко
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москва
ссср
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Портрет легендарного актера, народного артиста СССР, Героя Труда Василия Ланового "пройдет" в онлайн-шествии "Бессмертного полка" в День Победы 9 мая, фотографию на сайте проекта разместила его вдова, народная артистка РФ Ирина Купченко, сообщила пресс-служба общероссийского движения "Бессмертный полк России"."Делом всей его жизни, и его творчества, и главное, его совести была защита памяти погибших, подвига страны и ее героев", - сказала Купченко, слова которой приводятся в сообщении.В канун Дня Победы в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве пройдет торжественный концерт "Бессмертный полк в сердце каждого из нас", посвященный памяти Ланового.Василий Лановой (1934-2021) сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в том числе в, возможно, самой популярной отечественной кинокартине о военнослужащих "Офицеры", где создал собирательный образ множества людей, для которых служение Отечеству было не ремеслом, а смыслом жизни. В 2015 году Лановой стал соучредителем общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", был сопредседателем его центрального штаба.Регистрация участников онлайн-шествия "Бессмертного полка" открыта до 7 мая на сайте проекта 2021.polkrf.ru, а также в мини-приложениях в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте". На ресурсе "Банк Памяти" (sber9may.ru) можно подать новую заявку или повторить прошлогоднюю. Каждая заявка в обязательном порядке проходит предварительную проверку волонтерами-модераторами, после чего в личном кабинете участника появляется информация о времени прохождения героя в онлайн-строю. Из-за большого объема поступающей информации проверка может занять несколько дней.Трансляция пройдет во всех регионах страны 9 мая, начало в 15.00 по местному времени. Посмотреть ее можно будет на сайте проекта 2021.polkrf.ru, в социальных сетях, на телеканалах, а также в некоторых онлайн-кинотеатрах.Ранее в апреле сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева сообщила, что традиционное шествие "Бессмертного полка" в нынешнем году может пройти 24 июня, если позволит ситуация с COVID-19, а 9 мая, как и планировалось, мероприятие пройдет в онлайн-формате.
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"Бессмертный полк": иллюминация на телебашнях в Москве и Челябинске
Иллюминация перед акцией "Бессмертный полк" украсила ТВ-башни в Москве и Челябинске. На Останкинской телебашне - динамическая подсветка с изображением российской национальной символики и информацией о том, как можно присоединиться к акции. Надписи "Никто не забыт, ничто не забыто" и "Бессмертный полк" вывели на фасад башни в Челябинске. Шествие с портретами ветеранов Великой Отечественной войны пройдет в России и за рубежом 9 мая.
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день победы, россия, центральный музей великой отечественной войны, елена цунаева, ирина купченко, василий лановой, москва, ссср, общество

Вдова Ланового разместила портрет мужа на сайте "Бессмертного полка"

21:48 04.05.2021 (обновлено: 15:58 05.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАктер Василий Лановой на церемонии вручения зрительской театральной премии "Звезда Театрала" в государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
Актер Василий Лановой на церемонии вручения зрительской театральной премии Звезда Театрала в государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве. - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Портрет легендарного актера, народного артиста СССР, Героя Труда Василия Ланового "пройдет" в онлайн-шествии "Бессмертного полка" в День Победы 9 мая, фотографию на сайте проекта разместила его вдова, народная артистка РФ Ирина Купченко, сообщила пресс-служба общероссийского движения "Бессмертный полк России".
"Делом всей его жизни, и его творчества, и главное, его совести была защита памяти погибших, подвига страны и ее героев", - сказала Купченко, слова которой приводятся в сообщении.
В канун Дня Победы в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве пройдет торжественный концерт "Бессмертный полк в сердце каждого из нас", посвященный памяти Ланового.
Василий Лановой (1934-2021) сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в том числе в, возможно, самой популярной отечественной кинокартине о военнослужащих "Офицеры", где создал собирательный образ множества людей, для которых служение Отечеству было не ремеслом, а смыслом жизни. В 2015 году Лановой стал соучредителем общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", был сопредседателем его центрального штаба.
Регистрация участников онлайн-шествия "Бессмертного полка" открыта до 7 мая на сайте проекта 2021.polkrf.ru, а также в мини-приложениях в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте". На ресурсе "Банк Памяти" (sber9may.ru) можно подать новую заявку или повторить прошлогоднюю. Каждая заявка в обязательном порядке проходит предварительную проверку волонтерами-модераторами, после чего в личном кабинете участника появляется информация о времени прохождения героя в онлайн-строю. Из-за большого объема поступающей информации проверка может занять несколько дней.
Трансляция пройдет во всех регионах страны 9 мая, начало в 15.00 по местному времени. Посмотреть ее можно будет на сайте проекта 2021.polkrf.ru, в социальных сетях, на телеканалах, а также в некоторых онлайн-кинотеатрах.
Ранее в апреле сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева сообщила, что традиционное шествие "Бессмертного полка" в нынешнем году может пройти 24 июня, если позволит ситуация с COVID-19, а 9 мая, как и планировалось, мероприятие пройдет в онлайн-формате.
Мужчина смотрит онлайн-трансляцию акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 13:38
Центр кибербезопасности готов защитить сайт "Бессмертного полка"
 
День ПобедыРоссияЦентральный музей Великой Отечественной войныЕлена ЦунаеваИрина КупченкоВасилий ЛановойМоскваСССРОбщество
 
 
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