Вдова Ланового разместила портрет мужа на сайте "Бессмертного полка"
21:48 04.05.2021 (обновлено: 15:58 05.05.2021)
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАктер Василий Лановой на церемонии вручения зрительской театральной премии "Звезда Театрала" в государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Портрет легендарного актера, народного артиста СССР, Героя Труда Василия Ланового "пройдет" в онлайн-шествии "Бессмертного полка" в День Победы 9 мая, фотографию на сайте проекта разместила его вдова, народная артистка РФ Ирина Купченко, сообщила пресс-служба общероссийского движения "Бессмертный полк России".
"Делом всей его жизни, и его творчества, и главное, его совести была защита памяти погибших, подвига страны и ее героев", - сказала Купченко, слова которой приводятся в сообщении.
В канун Дня Победы в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве пройдет торжественный концерт "Бессмертный полк в сердце каждого из нас", посвященный памяти Ланового.
Василий Лановой (1934-2021) сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в том числе в, возможно, самой популярной отечественной кинокартине о военнослужащих "Офицеры", где создал собирательный образ множества людей, для которых служение Отечеству было не ремеслом, а смыслом жизни. В 2015 году Лановой стал соучредителем общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", был сопредседателем его центрального штаба.
Регистрация участников онлайн-шествия "Бессмертного полка" открыта до 7 мая на сайте проекта 2021.polkrf.ru, а также в мини-приложениях в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте". На ресурсе "Банк Памяти" (sber9may.ru) можно подать новую заявку или повторить прошлогоднюю. Каждая заявка в обязательном порядке проходит предварительную проверку волонтерами-модераторами, после чего в личном кабинете участника появляется информация о времени прохождения героя в онлайн-строю. Из-за большого объема поступающей информации проверка может занять несколько дней.
Трансляция пройдет во всех регионах страны 9 мая, начало в 15.00 по местному времени. Посмотреть ее можно будет на сайте проекта 2021.polkrf.ru, в социальных сетях, на телеканалах, а также в некоторых онлайн-кинотеатрах.
Ранее в апреле сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева сообщила, что традиционное шествие "Бессмертного полка" в нынешнем году может пройти 24 июня, если позволит ситуация с COVID-19, а 9 мая, как и планировалось, мероприятие пройдет в онлайн-формате.
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