https://ria.ru/20220506/etush-1787212758.html
На Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу
На Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу - РИА Новости, 06.05.2022
На Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу
Памятник народному артисту СССР, ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Этушу открылся в пятницу на Новодевичьем кладбище в Москве, передает... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:41
2022-05-06T14:41
2022-05-06T14:41
культура
владимир этуш
кирилл крок
ольга тумайкина
ссср
театральное училище имени щукина
культура
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Памятник народному артисту СССР, ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Этушу открылся в пятницу на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.На открытии присутствовали скульптор Филипп Трушин, директор театра Вахтангова Кирилл Крок, вдова покойного Елена Этуш, дочь Раиса Этуш, актрисы Ирина Купченко и Ольга Тумайкина и другие актеры-вахтанговцы. Они принесли на могилу живые цветы."Мы все его помним, любим. Он 75 лет отдал служению Театру Вахтангова, это легендарная личность. Сегодня, в день его рождения, мы открываем памятник на его могиле. К сожалению, его нет с нами. Но память — это самое главное, что у нас есть", — открыл церемонию Кирилл Крок.Вдова Этуша и автор монумента вместе сбросили плотно с памятника, выполненного в бронзе. Как рассказала Елена Этуш, Трушин работал над ним год, обращаясь к ней за консультацией. "Мы постарались соблюсти все то, что ему (Этушу — ред.) понравилось бы. Филипп постарался отразить две главные вехи его жизни — театр и война. На плечо у него наброшен как бы намек на офицерскую шинель, и он отводит ее рукой — это прошлое, а театр — главное", — объяснила она задумку.Скульптор же отметил, что монумент готовился "на века".Ольга Тумайкина рассказала журналистам, что Этуш был "жестким учителем" и тем, чья выдержка, трудолюбие и взгляды на жизнь были поводом для гордости. "Он был большой трудяга и защитник своего театра, школы, учеников, каждой своей роли. Он был воин, прежде всего. Спасибо Господу, что он вернулся с войны живым. Он — настоящая звезда", — сказала она.Этуш – участник Великой Отечественной войны. Дебютировал в кино в 1953 году в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Всего на его счету роли более чем в 150 фильмах. Наибольшую известность ему принесли работы в комедиях Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию". Многие годы Этуш был флагманом Театрального училища имени Щукина – ректором, а затем художественным руководителем – и воспитал целую плеяду учеников. Ведущий актер Вахтанговского театра, народный артист СССР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" Владимир Этуш ушел из жизни 9 марта 2019 года в возрасте 96 лет.
https://ria.ru/20220506/etush-1786863626.html
https://ria.ru/20201113/etush-1584493120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир этуш, кирилл крок, ольга тумайкина, ссср, театральное училище имени щукина, культура
На Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу
Памятник Владимиру Этушу открыли в день его столетия на Новодевичьем кладбище
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Памятник народному артисту СССР, ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Этушу открылся в пятницу на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
На открытии присутствовали скульптор Филипп Трушин, директор театра Вахтангова Кирилл Крок
, вдова покойного Елена Этуш, дочь Раиса Этуш, актрисы Ирина Купченко
и Ольга Тумайкина
и другие актеры-вахтанговцы. Они принесли на могилу живые цветы.
"Мы все его помним, любим. Он 75 лет отдал служению Театру Вахтангова, это легендарная личность. Сегодня, в день его рождения, мы открываем памятник на его могиле. К сожалению, его нет с нами. Но память — это самое главное, что у нас есть", — открыл церемонию Кирилл Крок.
Вдова Этуша и автор монумента вместе сбросили плотно с памятника, выполненного в бронзе. Как рассказала Елена Этуш, Трушин работал над ним год, обращаясь к ней за консультацией. "Мы постарались соблюсти все то, что ему (Этушу — ред.) понравилось бы. Филипп постарался отразить две главные вехи его жизни — театр и война. На плечо у него наброшен как бы намек на офицерскую шинель, и он отводит ее рукой — это прошлое, а театр — главное", — объяснила она задумку.
Скульптор же отметил, что монумент готовился "на века".
Ольга Тумайкина рассказала журналистам, что Этуш был "жестким учителем" и тем, чья выдержка, трудолюбие и взгляды на жизнь были поводом для гордости. "Он был большой трудяга и защитник своего театра, школы, учеников, каждой своей роли. Он был воин, прежде всего. Спасибо Господу, что он вернулся с войны живым. Он — настоящая звезда", — сказала она.
Этуш – участник Великой Отечественной войны. Дебютировал в кино в 1953 году в картине Михаила Ромма
"Адмирал Ушаков". Всего на его счету роли более чем в 150 фильмах. Наибольшую известность ему принесли работы в комедиях Леонида Гайдая
"Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию". Многие годы Этуш был флагманом Театрального училища имени Щукина
– ректором, а затем художественным руководителем – и воспитал целую плеяду учеников. Ведущий актер Вахтанговского театра, народный артист СССР
, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" Владимир Этуш
ушел из жизни 9 марта 2019 года в возрасте 96 лет.