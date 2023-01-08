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Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в мире в 2022-2023 годах

Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в мире в 2022-2023 годах - РИА Новости, 08.01.2023

Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в мире в 2022-2023 годах

в области Кафрин (Сенегал) автобус, ехавший из Дакара, столкнулся с другим автобусом из региона Кедугу. Около 40 человек погибли, по меньшей мере 100... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T19:37

2023-01-08T19:37

2023-01-08T19:37

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20238 января в области Кафрин (Сенегал) автобус, ехавший из Дакара, столкнулся с другим автобусом из региона Кедугу. Около 40 человек погибли, по меньшей мере 100 пострадали. 8 января на границе Уганды и Кении в результате аварии с участием автобуса 21 человек погиб, 49 пострадали. Автобус следовал из Уганды в столицу Кении Найроби. 7 января в Диярбакыре (Турция) в результате опрокидывания пассажирского автобуса пять человек погибли, 22 пострадали. Водитель потерял управление на скользкой из-за дождя дороге. 6 января в Камдини (Уганда) в результате наезда автобуса на неподвижный грузовик погибли 17 человек, еще несколько человек были доставлены в больницу. 5 января вблизи столицы Кот-д'Ивуара Ямусукро в результате столкновения двух автобусов по меньшей мере 14 человек погибли, 73 пострадали. 3 января на четвертом километре шоссе Гуантанамо на Кубе перевернулся автобус. Четыре пассажира погибли и 28 получили травмы. 1 января на западе Мексики перевернулся частный туристический автобус, погибло не менее 15 человек и 47 получили ранения. Все пассажиры автобуса были жителями штата Гуанахуато в центральной части страны. Они возвращались после посещения пляжа в приморском штате Наярит. 202230 декабря в департаменте Санта-Крус на востоке Боливии перевернулся автобус, в котором находились 39 пассажиров. По меньшей мере 11 человек погибли, еще 28 пострадали. 30 декабря в Рвахи на дороге Нтунгамо-Кабале в Уганде в результате столкновения двух пассажирских автобусов не менее шести человек погибли, около 40 человек пострадали. 27 декабря на шоссе, соединяющем Омдурман с городом Эль-Фашир (Судан), пассажирский автобус столкнулся с припаркованным грузовиком, по меньшей мере 16 человек погибли, еще 19 получили травмы. 27 декабря на 53-м километре дороги Кармен-Чоне в провинции Манаби в Эквадоре междугородний автобус слетел с дороги и перевернулся, восемь человек погибли, 17 пострадали. 25 декабря в провинции Британская Колумбия (Канада) автобус попал в ДТП, пострадали 53 человека. 23 декабря в Бухаресте (Румыния) в аварию попал автобус с греческими туристами. В результате случившегося погиб один пассажир, 24 были ранены. Всего в транспорте находились 47 пассажиров и водитель. 19 декабря в округе Раджанпур провинции Пенджаб на востоке Пакистана в результате столкновения двух пассажирских автобусов восемь человек погибли и еще 23 пострадали. 16 декабря неподалеку от села Троицкое Нанайского района Хабаровского края в ДТП попал автобус, перевозивший вахтовиков компании "Амур минералс". Погибли восемь человек, 22 человека пострадали. 11 декабря в афганской провинции Кундуз перевернулся пассажирский автобус, следовавший из Кабула в Кундуз с 40 пассажирами, по меньшей мере пять человек, в том числе двое детей, погибли, еще 28 пострадали. 7 декабря между городами Торез и Шахтерск в ДНР водитель автобуса выехал на "встречку" и столкнулся с военным КамАЗом, погибли 16 человек, еще двое пострадали. 29 ноября на автомобильной дороге в провинции Так (Таиланд) в результате аварии автобуса, арендованного для доставки рабочих от мьянманской границы на строительный объект в провинции Сонгкла на юге Таиланда, три человека погибли, еще 44 получили травмы различной степени тяжести. 26 ноября в Андижанской области на востоке Узбекистана столкнулись автобус Isuzu и грузовой автомобиль, три человека погибли, еще 38 пострадали. 22 ноября в городе Майдугури в штате Борно в Нигерии в результате столкновения трех автобусов погибли по меньшей мере 37 человек. 22 ноября близ города Таза на северо-востоке Марокко перевернулся автобус, по меньшей мере 11 человек погибли и 43 получили ранения. 20 ноября на 40-м километре трассы между городами Рас-Гариб и Заафарана в провинции Красное море в Египте столкновение автобуса и грузовика привело к гибели 12 человек, были ранены 30. 18 ноября в провинции Синд на юге Пакистана в результате падения пассажирского автобуса в канаву 20 человек погибли и 14 пострадали. 11 ноября в результате ДТП с автобусом, направлявшимся из Хэйхэ в Харбин (КНР), погибли четыре человека, 32 получили ранения разной тяжести. Водитель не справился с управлением из-за снега и гололеда. 10 ноября в провинции Фри-Стейт в центральной части ЮАР семеро погибли, свыше 60 пострадали в результате ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля. 6 ноября в турецком Болу автобус перевернулся на шоссе, три человека погибли, 32 были ранены. 22 октября в штате Мадхья-Прадеш (Индия) после столкновения пассажирского автобуса с грузовиком не менее 15 человек погибли и 40 получили ранения. 15 октября в Колумбии на шоссе между городами Пасто и Попаян перевернулся автобус с пассажирами, как минимум 20 человек погибли и 14 пострадали. 14 октября в районе Томба в Западном Нагорье в Папуа-Новой Гвинее при столкновении двух автобусов по меньшей мере 14 человек погибли, еще пятеро получили травмы. 14 октября автобус упал с моста на шоссе Семнан-Дамган на севере Ирана, в результате 51 человек получил ранения. 10 октября в индонезийской провинции Восточная Ява водитель туристического автобуса внезапно потерял управление. В результате ДТП три пассажира погибли и еще 43 получили ранения. 18 сентября в провинции Алахуэла на севере Коста-Рики двухэтажный автобус упал с обрыва, по меньшей мере три человека погибли, 25 пострадали. 18 сентября на скоростной автомагистрали в Цяньнань-Буи-Мяоском автономном округе в провинции Гуйчжоу в Китае перевернулся пассажирский автобус, погибли 27 человек, еще 20 человек получили ранения. 10 сентября на шоссе Виктория-Монтеррей в мексиканском штате Тамаулипас автобус загорелся в результате столкновения с контейнером, погибли 18 человек. 9 сентября в нигерийском штате Ойо автобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего оба транспортных средства загорелись. По меньшей мере 20 человек погибли, еще двое пострадали. 2 сентября двухэтажный автобус перевернулся в провинции Суэц на северо-востоке Египта, по меньшей мере пять человек погибли, еще 50 получили ранения. 20 августа в Турции на участке Низип автомагистрали Тарсус – Адана – Газиантеп пассажирский автобус врезался в припаркованные машину скорой помощи и пожарную машину, а также в автомобиль прямого вещания информационного агентства Ихлас. Погибли 16 человек. 17 августа близ города Хурибга в центральной части Марокко перевернулся автобус, следовавший по маршруту между городами Хурибга и Фких-Бен-Салах в провинции Бени-Меллаль. Погибли 22 человека, свыше 30 получили ранения. 28 июля в департаменте Эстели в Никарагуа в результате падения автобуса с обрыва по меньшей мере 18 человек погибли. Автобус направлялся из столицы страны города Манагуа в город Халапа. В нем находились 50 человек, в том числе мигранты из Эквадора и с Кубы. 24 июля в Кении автобус, направлявшийся из города Меру в Момбасу, упал в реку в округе Тарака-Нити. Более 30 человек погибли, еще 10 находились в критическом состоянии. 24 июля в Доминикане у туристического автобуса, следовавшего из Бани на южном побережье острова, отказали тормоза, после чего он столкнулся с несколькими автомобилями. В результате ДТП погибли четыре человека, более 30 получили травмы. 21 июля в Нигерии в северном штате Кадуна два автобуса и легковой автомобиль столкнулись на участке шоссе, соединяющем город Кано и столицу Нигерии Абуджу. Произошло возгорание, погибли 30 человек. 19 июля в провинции Минья в Египте в результате столкновения автобуса с трейлером 22 человека погибли, свыше 30 получили ранения. 18 июля в округе Дхар центрального индийского штата Мадхья-Прадеш автобус с более 30 пассажирами на борту упал с моста в реку, как минимум 13 человек погибли. 7 июля в Египте на трассе, ведущей в Абу-Симбел в провинции Асуан, перевернулся автобус. Не менее восьми человек погибли, около 40 пострадали. 5 июля в Турции на трассе Кыркларэли – Стамбул перевернулся пассажирский автобус. По меньшей мере шесть человек погибли и 25 получили травмы. 18 июня в Мексике перевернулся автобус с паломниками. В результате ДТП девять человек погибли и 40 получили ранения. По информации местных СМИ, автобус перевозил паломников к церкви Христа в муниципалитете Тила. 8 июня в Пакистане пассажирский автобус упал в пропасть. В результате аварии 22 человека погибли. 5 июня в Индии автобус упал в ущелье по дороге в священный для индуистов город Ямунотри в Гималаях. На момент аварии в автобусе находились 28 паломников, погибли 25 человек. 1 июня в ЮАР водитель автобуса с прицепом не справился с управлением, в результате чего перевернулся. В результате ДТП погибли пять человек, еще 56 пострадали. 29 мая в ЮАР автобус упал с моста в городе Хейделберх в провинции Гаутенг. В результате аварии шесть человек погибли, 60 пострадали. 24 мая в Индии, в штате Одиша, туристический автобус на горной дороге врезался в электрический столб и перевернулся. В результате аварии шесть человек погибли, более 30 получили ранения. 19 мая в Мексике автобус потерял управление и врезался в стену на шоссе Тукскуэка-Ситала в штате Халиско на западе страны. По информации спасателей, автобус по согласованию с местными властями перевозил персонал компании по производству ягод. В результате аварии погибли 14 человек, 20 пострадали. 16 мая в Индонезии на острове Ява туристический автобус врезался в рекламный щит. Предполагается, что водитель, перевозивший местных отдыхающих, на рассвете уснул за рулем. В салоне автобуса находились 31 турист и гид. В ДТП погибли 15 туристов, еще 16 пассажиров пострадали. 16 мая в Перу автобус сорвался с обрыва на отдаленной сельской дороге. В результате ДТП 11 человек погибли, 34 получили ранения. 4 мая в Уганде автобус перевернулся на трассе Форт-Портал-Кьенджоджо. В ДТП погибли 20 человек, включая семерых детей. 3 мая на Украине в Ровенской области произошло столкновение бензовоза, микроавтобуса и рейсового автобуса, после ДТП начался пожар. Погибли 27 человек. 22 апреля в Саудовской Аравии автобус перевернулся на трассе Медина – Мекка. В результате ДТП погибли восемь человек, более 40 пострадали. 14 апреля в Зимбабве автобус съехал с дороги и упал в ущелье. На момент аварии в салоне автобуса находились 106 прихожан сионской церкви. В результате ДТП 35 человек погибли и 71 пострадал. 13 апреля в Египте туристический автобус, направлявшийся в Абу-Симбел, столкнулся с грузовиком. В результате происшествия погибли десять человек, четверо из них – граждане Франции, один – гражданин Бельгии, остальные пять погибших – египтяне. 9 апреля в Эфиопии, в штате Оромия, пассажирский автобус вылетел с дороги и перевернулся. В результате аварии 17 человек погибли и несколько получили ранения. 19 марта в Танзании, в провинции Морогоро, грузовик потерял управление и врезался в пассажирский автобус. В результате столкновения 22 человека погибли, еще 32 получили травмы. 28 февраля в Чаде столкнулись два автобуса. Инцидент произошел на автомагистрали, связывающей города Ум-Хаджер (регион Батха) и Мангальме (регион Гера). В результате ДТП 33 человек погибли и десятки получили ранения. 10 февраля в Перу в регионе Ла-Либертад автобус упал в пропасть. В результате падения 20 человек погибли и 33 получили ранения. Пострадавшие рассказали, что водитель автобуса потерял управление на грязной и мокрой дороге. 30 января в Боливии, в департаменте Кочабамба, пассажирский автобус сорвался с горной дороги. Автобус, принадлежащий профсоюзу "16 июля Ками", упал на горный склон во время перевозки сотрудников горнорудной компании Ками. В результате аварии погибли 11 человек, еще семь получили ранения. 11 январе в ЮАР, в провинции Лимпопо, автобус столкнулся с внедорожником. Водитель внедорожника, предположительно, потерял управление из-за лопнувшей шины и врезался в автобус, который загорелся в результате ДТП. Представитель управления транспорта Лимпопо заявил, что в аварии погибли 17 человек, еще восемь пострадали. 5 января в Индии автобус столкнулся с грузовиком, перевозившим газовые баллоны. В результате аварии 16 человек погибли и 26 пострадали. 8 января в Египте на западе Синайского полуострова столкнулись автобус и микроавтобус. В результате ДТП 16 человек погибли, 18 пострадали.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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