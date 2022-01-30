https://ria.ru/20220130/avtobus-1770159156.html

В ДТП с автобусом в Боливии погибли одиннадцать человек

В ДТП с автобусом в Боливии погибли одиннадцать человек - РИА Новости, 30.01.2022

В ДТП с автобусом в Боливии погибли одиннадцать человек

Пассажирский автобус сорвался с горной дороги в боливийском департаменте Кочабамба, в результате аварии погибли одиннадцать человек и еще семь получили ранения, РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T01:06

2022-01-30T01:06

2022-01-30T01:19

в мире

боливия

кочабамба (департамент)

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МЕХИКО, 30 янв - РИА Новости. Пассажирский автобус сорвался с горной дороги в боливийском департаменте Кочабамба, в результате аварии погибли одиннадцать человек и еще семь получили ранения, сообщила Correo del Sur.Автобус, принадлежащий профсоюзу "16 июля Ками", упал на горный склон во время перевозки сотрудников горнорудной компании Ками. По сообщению СМИ, среди пассажиров находились руководители компании.

https://ria.ru/20220125/london-1769414409.html

боливия

кочабамба (департамент)

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в мире, боливия, кочабамба (департамент)