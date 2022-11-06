https://ria.ru/20221106/dtp-1829514029.html

В Турции в ДТП с автобусом погибли три человека

В Турции в ДТП с автобусом погибли три человека - РИА Новости, 06.11.2022

В Турции в ДТП с автобусом погибли три человека

Три человека погибли, 32 ранены в ДТП с автобусом в турецком Болу, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T19:05

2022-11-06T19:05

2022-11-06T19:27

турция

в мире

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АНКАРА, 6 ноя - РИА Новости. Три человека погибли, 32 ранены в ДТП с автобусом в турецком Болу, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа."В результате аварии, которая произошла, когда автобус перевернулся на шоссе Болу, погибли три человека; 32 человека получили ранения, двое из них - тяжелые. 27 человек все еще находятся на лечении. Я желаю милости Аллаха погибшим гражданам, соболезнования их семьям и скорейшего выздоровления раненым", - написал Коджа в Twitter.

https://ria.ru/20221030/ankara-1827879135.html

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, в мире