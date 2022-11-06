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В Турции в ДТП с автобусом погибли три человека - РИА Новости, 06.11.2022
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В Турции в ДТП с автобусом погибли три человека
В Турции в ДТП с автобусом погибли три человека - РИА Новости, 06.11.2022
В Турции в ДТП с автобусом погибли три человека
Три человека погибли, 32 ранены в ДТП с автобусом в турецком Болу, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T19:05
2022-11-06T19:27
турция
в мире
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АНКАРА, 6 ноя - РИА Новости. Три человека погибли, 32 ранены в ДТП с автобусом в турецком Болу, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа."В результате аварии, которая произошла, когда автобус перевернулся на шоссе Болу, погибли три человека; 32 человека получили ранения, двое из них - тяжелые. 27 человек все еще находятся на лечении. Я желаю милости Аллаха погибшим гражданам, соболезнования их семьям и скорейшего выздоровления раненым", - написал Коджа в Twitter.
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турция, в мире
Турция, В мире
19:05 06.11.2022 (обновлено: 19:27 06.11.2022)
 
В Турции в ДТП с автобусом погибли три человека

Три человека погибли, 32 ранены в ДТП с автобусом в турецком Болу

На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в турецкой провинции Болу. Фотография очевидца
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в турецкой провинции Болу. Фотография очевидца
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в турецкой провинции Болу. Фотография очевидца
Читать ria.ru в
АНКАРА, 6 ноя - РИА Новости. Три человека погибли, 32 ранены в ДТП с автобусом в турецком Болу, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
"В результате аварии, которая произошла, когда автобус перевернулся на шоссе Болу, погибли три человека; 32 человека получили ранения, двое из них - тяжелые. 27 человек все еще находятся на лечении. Я желаю милости Аллаха погибшим гражданам, соболезнования их семьям и скорейшего выздоровления раненым", - написал Коджа в Twitter.
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