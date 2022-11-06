https://ria.ru/20221106/dtp-1829514029.html
В Турции в ДТП с автобусом погибли три человека
В Турции в ДТП с автобусом погибли три человека - РИА Новости, 06.11.2022
В Турции в ДТП с автобусом погибли три человека
Три человека погибли, 32 ранены в ДТП с автобусом в турецком Болу, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T19:05
2022-11-06T19:05
2022-11-06T19:27
турция
в мире
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АНКАРА, 6 ноя - РИА Новости. Три человека погибли, 32 ранены в ДТП с автобусом в турецком Болу, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа."В результате аварии, которая произошла, когда автобус перевернулся на шоссе Болу, погибли три человека; 32 человека получили ранения, двое из них - тяжелые. 27 человек все еще находятся на лечении. Я желаю милости Аллаха погибшим гражданам, соболезнования их семьям и скорейшего выздоровления раненым", - написал Коджа в Twitter.
https://ria.ru/20221030/ankara-1827879135.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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турция, в мире
19:05 06.11.2022 (обновлено: 19:27 06.11.2022)
В Турции в ДТП с автобусом погибли три человека
Три человека погибли, 32 ранены в ДТП с автобусом в турецком Болу
АНКАРА, 6 ноя - РИА Новости. Три человека погибли, 32 ранены в ДТП с автобусом в турецком Болу, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
"В результате аварии, которая произошла, когда автобус перевернулся на шоссе Болу, погибли три человека; 32 человека получили ранения, двое из них - тяжелые. 27 человек все еще находятся на лечении. Я желаю милости Аллаха погибшим гражданам, соболезнования их семьям и скорейшего выздоровления раненым", - написал Коджа в Twitter.