https://ria.ru/20220910/dtp-1815930871.html

В Мексике в ДТП с автобусом и цистерной погибли 18 человек

В Мексике в ДТП с автобусом и цистерной погибли 18 человек - РИА Новости, 10.09.2022

В Мексике в ДТП с автобусом и цистерной погибли 18 человек

Авария на шоссе Виктория-Монтеррей в мексиканском штате Тамаулипас унесла жизни 18 человек, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T23:52

2022-09-10T23:52

2022-09-10T23:54

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МЕХИКО, 10 сен - РИА Новости. Авария на шоссе Виктория-Монтеррей в мексиканском штате Тамаулипас унесла жизни 18 человек, сообщила региональная прокуратура."Автобус загорелся на шоссе Виктория-Монтеррей ... муниципалитет Идальго в результате столкновения с контейнером, к сожалению, на данный момент погибло 18 человек", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры Тамаулипаса.Одна из двух цистерн грузового автомобиля с растворителем оторвалась от прицепа и врезалась в туристический автобус ранним утром в субботу. Автобус после столкновения с цистерной загорелся, а водитель фуры, по информации местных СМИ, попытался скрыться. Открыто уголовное дело.Туристический автобус направлялся в Монтеррей, штат Нуэво Леон. Информации о личностях и гражданстве погибших не приводится.

https://ria.ru/20220907/voditel-1815205751.html

тамаулипас

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в мире, авто, тамаулипас, идальго, монтеррей, дтп, мексика