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В Мексике в ДТП с автобусом и цистерной погибли 18 человек
В Мексике в ДТП с автобусом и цистерной погибли 18 человек - РИА Новости, 10.09.2022
В Мексике в ДТП с автобусом и цистерной погибли 18 человек
Авария на шоссе Виктория-Монтеррей в мексиканском штате Тамаулипас унесла жизни 18 человек, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T23:52
2022-09-10T23:52
2022-09-10T23:54
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МЕХИКО, 10 сен - РИА Новости. Авария на шоссе Виктория-Монтеррей в мексиканском штате Тамаулипас унесла жизни 18 человек, сообщила региональная прокуратура."Автобус загорелся на шоссе Виктория-Монтеррей ... муниципалитет Идальго в результате столкновения с контейнером, к сожалению, на данный момент погибло 18 человек", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры Тамаулипаса.Одна из двух цистерн грузового автомобиля с растворителем оторвалась от прицепа и врезалась в туристический автобус ранним утром в субботу. Автобус после столкновения с цистерной загорелся, а водитель фуры, по информации местных СМИ, попытался скрыться. Открыто уголовное дело.Туристический автобус направлялся в Монтеррей, штат Нуэво Леон. Информации о личностях и гражданстве погибших не приводится.
https://ria.ru/20220907/voditel-1815205751.html
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в мире, авто, тамаулипас, идальго, монтеррей, дтп, мексика
В мире, Авто, Тамаулипас, Идальго, Монтеррей, ДТП, Мексика
23:52 10.09.2022 (обновлено: 23:54 10.09.2022)
В Мексике в ДТП с автобусом и цистерной погибли 18 человек
В мексиканском штате Тамаулипас 18 человек погибли в ДТП с автобусом и цистерной