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В Мексике в ДТП с автобусом и цистерной погибли 18 человек - РИА Новости, 10.09.2022
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В Мексике в ДТП с автобусом и цистерной погибли 18 человек
В Мексике в ДТП с автобусом и цистерной погибли 18 человек - РИА Новости, 10.09.2022
В Мексике в ДТП с автобусом и цистерной погибли 18 человек
Авария на шоссе Виктория-Монтеррей в мексиканском штате Тамаулипас унесла жизни 18 человек, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T23:52
2022-09-10T23:54
в мире
авто
тамаулипас
идальго
монтеррей
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мексика
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МЕХИКО, 10 сен - РИА Новости. Авария на шоссе Виктория-Монтеррей в мексиканском штате Тамаулипас унесла жизни 18 человек, сообщила региональная прокуратура."Автобус загорелся на шоссе Виктория-Монтеррей ... муниципалитет Идальго в результате столкновения с контейнером, к сожалению, на данный момент погибло 18 человек", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры Тамаулипаса.Одна из двух цистерн грузового автомобиля с растворителем оторвалась от прицепа и врезалась в туристический автобус ранним утром в субботу. Автобус после столкновения с цистерной загорелся, а водитель фуры, по информации местных СМИ, попытался скрыться. Открыто уголовное дело.Туристический автобус направлялся в Монтеррей, штат Нуэво Леон. Информации о личностях и гражданстве погибших не приводится.
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в мире, авто, тамаулипас, идальго, монтеррей, дтп, мексика
В мире, Авто, Тамаулипас, Идальго, Монтеррей, ДТП, Мексика
23:52 10.09.2022 (обновлено: 23:54 10.09.2022)
 
В Мексике в ДТП с автобусом и цистерной погибли 18 человек

В мексиканском штате Тамаулипас 18 человек погибли в ДТП с автобусом и цистерной

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолиция города Монтеррей. Архивное фото
Полиция города Монтеррей. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Полиция города Монтеррей. Архивное фото. Архивное фото
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МЕХИКО, 10 сен - РИА Новости. Авария на шоссе Виктория-Монтеррей в мексиканском штате Тамаулипас унесла жизни 18 человек, сообщила региональная прокуратура.
"Автобус загорелся на шоссе Виктория-Монтеррей ... муниципалитет Идальго в результате столкновения с контейнером, к сожалению, на данный момент погибло 18 человек", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры Тамаулипаса.
Одна из двух цистерн грузового автомобиля с растворителем оторвалась от прицепа и врезалась в туристический автобус ранним утром в субботу. Автобус после столкновения с цистерной загорелся, а водитель фуры, по информации местных СМИ, попытался скрыться. Открыто уголовное дело.
Туристический автобус направлялся в Монтеррей, штат Нуэво Леон. Информации о личностях и гражданстве погибших не приводится.
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В миреАвтоТамаулипасИдальгоМонтеррейДТПМексика
 
 
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