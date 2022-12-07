https://ria.ru/20221207/dtp-1836924765.html

СК возбудил дело после ДТП в ДНР, где погибли 16 человек

СК возбудил дело после ДТП в ДНР, где погибли 16 человек - РИА Новости, 07.12.2022

СК возбудил дело после ДТП в ДНР, где погибли 16 человек

Следственный комитет России возбудил дело после гибели в ДТП в ДНР 16 человек, где водитель автобуса выехал на "встречку" и столкнулся с военным КамАЗом,... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T12:56

2022-12-07T12:56

2022-12-07T13:21

происшествия

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело после гибели в ДТП в ДНР 16 человек, где водитель автобуса выехал на "встречку" и столкнулся с военным КамАЗом, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)... В настоящий момент в полном объеме проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате ДТП, произошедшего между городами Торез и Шахтерск, погибли 16 человек, еще двое пострадали.Предварительно установлено, что водитель автобуса, совершавшего рейс по маршруту город Снежное – город Донецк, не убедившись в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения для совершения обгона, где столкнулся с ехавшим там военным КамАЗом.

https://ria.ru/20221203/avtobusy-1836150248.html

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)