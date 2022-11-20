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В Египте автобус столкнулся с грузовиком, 12 человек погибли
В Египте автобус столкнулся с грузовиком, 12 человек погибли - РИА Новости, 20.11.2022
В Египте автобус столкнулся с грузовиком, 12 человек погибли
Столкновение автобуса и грузовика на побережье Красного моря в Египте привело к гибели 12 человек, ранены 30, сообщила газета al-Masry al-Youm. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T11:24
2022-11-20T11:24
2022-11-20T12:06
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КАИР, 20 ноя - РИА Новости. Столкновение автобуса и грузовика на побережье Красного моря в Египте привело к гибели 12 человек, ранены 30, сообщила газета al-Masry al-Youm.По данным газеты, автобус и грузовик столкнулись утром в воскресенье на 40-м километре трассы между городами Рас-Гариб и Заафарана в провинции Красное море."В результате ДТП погибли 12 человек, пострадали 30", - сообщили газете медицинские источники.
https://ria.ru/20210913/avarii-1749836161.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Материал дополняется
11:24 20.11.2022 (обновлено: 12:06 20.11.2022)
В Египте автобус столкнулся с грузовиком, 12 человек погибли
В Египте при столкновении автобуса и грузовика 12 человек погибли и 30 получили ранения