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В Египте автобус столкнулся с грузовиком, 12 человек погибли - РИА Новости, 20.11.2022
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Туризм
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В Египте автобус столкнулся с грузовиком, 12 человек погибли
В Египте автобус столкнулся с грузовиком, 12 человек погибли - РИА Новости, 20.11.2022
В Египте автобус столкнулся с грузовиком, 12 человек погибли
Столкновение автобуса и грузовика на побережье Красного моря в Египте привело к гибели 12 человек, ранены 30, сообщила газета al-Masry al-Youm. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T11:24
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КАИР, 20 ноя - РИА Новости. Столкновение автобуса и грузовика на побережье Красного моря в Египте привело к гибели 12 человек, ранены 30, сообщила газета al-Masry al-Youm.По данным газеты, автобус и грузовик столкнулись утром в воскресенье на 40-м километре трассы между городами Рас-Гариб и Заафарана в провинции Красное море."В результате ДТП погибли 12 человек, пострадали 30", - сообщили газете медицинские источники.
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в мире, египет, дтп, новости - туризм
Туризм, В мире, Египет, ДТП, Новости - Туризм
Материал дополняется
11:24 20.11.2022 (обновлено: 12:06 20.11.2022)
 
В Египте автобус столкнулся с грузовиком, 12 человек погибли

В Египте при столкновении автобуса и грузовика 12 человек погибли и 30 получили ранения

© AP Photo / Amr NabilСкорая помощь в Египте
Скорая помощь в Египте - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© AP Photo / Amr Nabil
Скорая помощь в Египте. Архивное фото
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КАИР, 20 ноя - РИА Новости. Столкновение автобуса и грузовика на побережье Красного моря в Египте привело к гибели 12 человек, ранены 30, сообщила газета al-Masry al-Youm.
По данным газеты, автобус и грузовик столкнулись утром в воскресенье на 40-м километре трассы между городами Рас-Гариб и Заафарана в провинции Красное море.
"В результате ДТП погибли 12 человек, пострадали 30", - сообщили газете медицинские источники.
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