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В Египте автобус столкнулся с грузовиком, 12 человек погибли

В Египте автобус столкнулся с грузовиком, 12 человек погибли - РИА Новости, 20.11.2022

В Египте автобус столкнулся с грузовиком, 12 человек погибли

Столкновение автобуса и грузовика на побережье Красного моря в Египте привело к гибели 12 человек, ранены 30, сообщила газета al-Masry al-Youm. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T11:24

2022-11-20T11:24

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КАИР, 20 ноя - РИА Новости. Столкновение автобуса и грузовика на побережье Красного моря в Египте привело к гибели 12 человек, ранены 30, сообщила газета al-Masry al-Youm.По данным газеты, автобус и грузовик столкнулись утром в воскресенье на 40-м километре трассы между городами Рас-Гариб и Заафарана в провинции Красное море."В результате ДТП погибли 12 человек, пострадали 30", - сообщили газете медицинские источники.

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египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, египет, дтп, новости - туризм